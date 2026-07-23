Kết quả bốc thăm bóng chuyền ASIAD 2026: ĐT nữ Việt Nam gặp lại Hàn Quốc

Lễ bốc thăm môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 2026 đã diễn ra chiều 23/7 tại Nagoya, Nhật Bản. Kết quả phân bảng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ trong khu vực.

Kết quả bốc thăm môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 2026. (Ảnh: AVC)

ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Qatar và Hong Kong (Trung Quốc). Đây được đánh giá là bảng đấu khó nhưng vẫn mở ra cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Đáng chú ý, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tái ngộ Hàn Quốc sau thất bại tại AVC Cup 2026. Khi đó, ĐT nữ Việt Nam thua 0-3 ở bán kết và không thể bảo vệ chức vô địch.

Trận thua này khép lại chuỗi ba lần đăng quang liên tiếp của bóng chuyền nữ Việt Nam. Vì vậy, màn tái đấu tại ASIAD 2026 mang ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần.

Bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026 Bảng A: Nhật Bản, Indonesia, Nepal Bảng B: Trung Quốc, Kazakhstan, Philippines Bảng C: Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Mông Cổ Bảng D: Việt Nam, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Qatar

Ở nội dung nam, ĐT Việt Nam rơi vào bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc). Đây là bảng đấu được đánh giá vừa sức, tạo cơ hội cho các tuyển thủ nam tiến xa.

Bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền nam ASIAD 2026 Bảng A: Nhật Bản, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan Bảng B: Iran, Indonesia, Thái Lan, Kyrgyzstan Bảng C: Qatar, Ấn Độ, Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) Bảng D: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines

Theo kế hoạch, môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại hai nhà thi đấu Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium và Park Arena Komaki ở Nagoya, Nhật Bản. Nội dung bóng chuyền nữ thi đấu từ 16/9 đến 22/9, trong khi nội dung nam diễn ra từ 27/9 đến 3/10.