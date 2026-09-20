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Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 20/9: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Trung Quốc ở ASIAD

Chủ Nhật, 12:17, 20/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 20/9: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 với tỷ số 0-3.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 20/9: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 với tỷ số 0-3. 

Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ chơi tốt trong khoảng đầu set 1. Thanh Thúy và các đồng đội đã có những thời điểm giằng co với đối thủ rất mạnh. 

Tuy nhiên, càng thi đấu, ĐT Trung Quốc càng tỏ ra vượt trội và họ đã vượt lên ở những thời điểm quan trọng để thắng 25-16. 

Sang 2 set sau, ĐT Việt Nam mắc nhiều lỗi hơn, phòng ngự cũng không còn kín kẽ và thua nhanh 16-25, 11-25, qua đó thua chung cuộc 0-3. 

07:46
07:47
ket qua bong chuyen nu hom nay 20 9 Dt viet nam thua nhanh Dt trung quoc o asiad hinh anh 1
Ảnh: AIGNOC. 
07:49

Hôm nay, các trận tứ kết của môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026 sẽ diễn ra. ĐT Việt Nam với tư cách là đội nhì bảng D sẽ có màn so tài với đội nhất bảng C là ĐT Trung Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 11h ngày 20/9 theo giờ Việt Nam. 

ket qua bong chuyen nu hom nay 20 9 Dt viet nam thua nhanh Dt trung quoc o asiad hinh anh 2
Ảnh: AIGNOC. 

Tại vòng bảng, ĐT Việt Nam đã thắng Qatar 3-0, thắng Hong Kong (Trung Quốc) 3-0 và thua Hàn Quốc với tỷ số 1-3. Trong khi đó, ĐT Trung Quốc đã có 2 chiến thắng ở vòng bảng trước các đối thủ Philippines và Kazakhstan cùng với tỷ số 3-0. 

Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi Trung Quốc ở đẳng cấp vượt trội và sẽ có rất ít cơ hội cho các cô gái của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên bất ngờ. Ở lần gần nhất 2 đội gặp nhau, ĐT Việt Nam đã để thua 0-3 tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026. 

Các trận tứ kết còn lại là Thái Lan vs Indonesia (8h), Kazakhstan vs Hàn Quốc (14h) và Nhật Bản vs Đài Bắc Trung Hoa (17h20). Tất cả các trận đấu đều diễn ra trong ngày 20/9. 

Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản là những đội tuyển được đánh giá cao và sẽ không bất ngờ nếu ba đội bóng này thẳng tiến vào vòng đấu bán kết. 

07:50
 

 

10:39
ket qua bong chuyen nu hom nay 20 9 Dt viet nam thua nhanh Dt trung quoc o asiad hinh anh 3
Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội. 
11:01

Set 1: 0-1: Cầu thủ Trung Quốc đập bóng ngoài sân. Điểm cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, trọng tài xác định điểm cho Trung Quốc sau khi đội bạn khiếu nại. 

11:03

Set 1: 1-1: Như Anh chắn bóng thành công, ghi điểm cho ĐT Việt Nam. 

11:04

Set 1: 2-2: Ánh Thảo bật cao tận dụng cơ hội khi đội bạn không thể bắt bước một như ý. 

11:05

Set 1: 3-3: Ánh Thảo tấn công và sau đó Bích Thủy là người kết thúc, ghi điểm. 

11:06

Set 1: 4-6: Thanh Thúy dứt điểm từ hàng sau nhưng bóng không qua lưới. 

11:08

Set 1: 6-7: Quỳnh Hương đánh bóng bạt tay chắn Trung Quốc ra ngoài. 

11:09

Set 1: 7-9: Như Anh di chuyển chiến thuật và dứt điểm thành công. 

11:11

Set 1: 8-11: Wu Meng Jie có tình huống dứt điểm khéo léo khiến hàng sau của ĐT Việt Nam chỉ biết đứng nhìn. 

11:13

Set 1: 9-12: Sau một pha bóng giằng co, ĐT Việt Nam đã có điểm với tình huống xử lý khiến đội bạn lúng túng đến từ Như Anh. 

11:16

Set 1: 11-16: Wang Ao Qian có pha di chuyển và dứt điểm khiến ĐT Việt Nam không thể phòng thủ. 

11:18

Set 1: 12-19: Quỳnh Hương đập bóng tốt, khép lại chuỗi lên điểm của ĐT Trung Quốc. 

11:20

Set 1: 13-22: Thanh Thúy đánh bóng từ vị trí số ba nhưng bóng đi ra ngoài. 

11:22

Set 1: 15-23: Như Anh di chuyển nhanh, thực hiện pha kết thúc tốc độ khiến đội bạn không thể ráp chắn. 

11:23

Set 1: 16-24: Trà My đập bóng hay, ghi điểm cho ĐT Việt Nam. 

11:24

Set 1: 16-25: ĐT Trung Quốc thắng set 1 sau khi Trà My phát bóng hỏng. 

11:25
ket qua bong chuyen nu hom nay 20 9 Dt viet nam thua nhanh Dt trung quoc o asiad hinh anh 4
Ảnh: AIGNOC. 
11:27

Set 2: 0-1: Trung Quốc tấn công nhanh, ghi điểm đầu tiên trong set 2. 

11:28

Set 2: 1-2: Quỳnh Hương đánh bóng chuẩn xác, rút ngắn tỷ số cho ĐT Việt Nam. 

11:30

Set 2: 2-4: ĐT Trung Quốc bắt bước một lỗi, mở ra cơ hội cho ĐT Việt Nam nhưng hết Bích Thủy rồi Trà My bỏ lỡ. Đội bạn phản công và ghi điểm ngay sau đó. 

11:32

Set 2: 4-6: Bích Thủy tấn công giữa lưới, ghi điểm cho ĐT Việt Nam. 

11:33

Set 2: 5-8: Quỳnh Hương đánh bóng bạt tay chắn cầu thủ Trung Quốc rồi bay về cuối sân. 

11:38

Set 2: 6-13: Trà My cố gắng dứt điểm nhưng không thể qua được tay chắn của các cầu thủ Trung Quốc. 

11:40

Set 2: 7-16: ĐT Trung Quốc có thêm điểm số sau tình huống cầu thủ Việt Nam bắt bước một lỗi. 

11:42

Set 2: 9-18: Cầu thủ Trung Quốc phát bóng rúc lưới, điểm cho ĐT Việt Nam. 

11:44

Set 2: 11-20: Thanh Thúy và Bích Thủy liên tục ghi điểm cho ĐT Việt Nam. 

11:46

Set 2: 13-21: Cầu thủ Trung Quốc đập bóng ra ngoài, điểm cho ĐT Việt Nam. 

11:47

Set 2: 14-23: Các cầu thủ Trung Quốc tấn công nhanh khiến đội hình ĐT Việt Nam xáo trộn và không thể phòng ngự. 

11:49

Set 2: 16-24: Lưu Thị Huệ là người lên điểm với pha đánh nhanh ở vị trí số ba. 

11:49

Set 2: 16-25: Lưu Thị Huệ phát bóng hỏng, ĐT Trung Quốc thắng set 2. 

11:50
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Ảnh: AIGNOC. 
11:53

Set 3: 0-1: Điểm đầu tiên trong set 3 thuộc về ĐT Trung Quốc. 

11:54

Set 3: 1-2: Quỳnh Hương bật cao đánh bóng lọt chắn cầu thủ Trung Quốc. 

11:57

Set 3: 3-4: Trà My dứt điểm rất mạnh khiến đội bạn không thể phòng ngự. 

11:59

Set 3: 4-7: Lưu Thị Huệ đập bóng nhanh, ghi điểm cho ĐT Việt Nam. 

12:01

Set 3: 5-9: Zhang Zixuan đánh bóng không qua lưới, điểm cho ĐT Việt Nam. 

12:03

Set 3: 6-11: Quỳnh Hương nỗ lực đẩy bóng về cuối sân nhưng bóng đi ra ngoài, điểm cho ĐT Trung Quốc. 

12:05

Set 3: 8-13: Wu Meng Jie đập bóng rất mạnh, Khánh Đang nỗ lực những cũng không thể phòng thủ thành công. 

12:07

Set 3: 9-16:  Wu Meng Jie phát bóng ra ngoài. Điểm cho ĐT Việt Nam. 

12:10

Set 3: 9-20: Zhuang Yu Shan đập bóng rất mạnh, ghi điểm tiếp theo cho ĐT Trung Quốc. 

12:12

Set 3: 10-23: ĐT Việt Nam phòng thủ không tốt và không có cơ hội phản công, đội bạn tận dụng tốt để ghi điểm. 

12:13

Set 3: 11-24: Thanh Thúy ghi điểm với pha đánh bóng bạt chắn. 

12:14

Set 3: 11-25: Quỳnh Hương đánh bóng không qua được tay chắn Trung Quốc. Trận đấu kết thúc. 

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Trần Tiến/VOV.VN
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