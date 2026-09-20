Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 20/9: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Trung Quốc ở ASIAD
VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 20/9: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 với tỷ số 0-3.
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 20/9: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 với tỷ số 0-3.
Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ chơi tốt trong khoảng đầu set 1. Thanh Thúy và các đồng đội đã có những thời điểm giằng co với đối thủ rất mạnh.
Tuy nhiên, càng thi đấu, ĐT Trung Quốc càng tỏ ra vượt trội và họ đã vượt lên ở những thời điểm quan trọng để thắng 25-16.
Sang 2 set sau, ĐT Việt Nam mắc nhiều lỗi hơn, phòng ngự cũng không còn kín kẽ và thua nhanh 16-25, 11-25, qua đó thua chung cuộc 0-3.