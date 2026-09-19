Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ tứ kết ASIAD 2026, ĐT Việt Nam với tư cách là đội nhì bảng D sẽ có màn so tài với đội nhất bảng C là ĐT Trung Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 11h ngày 20/9 theo giờ Việt Nam.

Ảnh: AINAGOC.

Tại vòng bảng, ĐT Việt Nam đã thắng Qatar 3-0, thắng Hong Kong (Trung Quốc) 3-0 và thua Hàn Quốc với tỷ số 1-3. Trong khi đó, ĐT Trung Quốc đã có 2 chiến thắng ở vòng bảng trước các đối thủ Philippines và Kazakhstan cùng với tỷ số 3-0.

Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi Trung Quốc ở đẳng cấp vượt trội và sẽ có rất ít cơ hội cho các cô gái của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên bất ngờ.

Các trận tứ kết còn lại là Thái Lan vs Indonesia (8h), Kazakhstan vs Hàn Quốc (14h) và Nhật Bản vs Đài Bắc Trung Hoa (17h20). Tất cả các trận đấu đều diễn ra trong ngày 20/9.

Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản là những đội tuyển được đánh giá cao và sẽ không bất ngờ nếu ba đội bóng này thẳng tiến vào vòng đấu bán kết.