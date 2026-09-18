Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 18/9: ĐT Việt Nam thua Hàn Quốc 1-3 ở ASIAD 2026
VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 18/9: ĐT Việt Nam thua Hàn Quốc 1-3 ở ASIAD 2026, qua đó chỉ có được ngôi nhì bảng D.
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 18/9: ĐT Việt Nam thua Hàn Quốc 1-3 ở ASIAD 2026, qua đó chỉ có được ngôi nhì bảng D.
Đây là trận đấu thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chơi rất cố gắng nhưng tất cả những gì ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam làm được là chiến thắng 28-26 ở set 3. Tại các set 1, 2 và 4, Thanh Thúy và đồng đội để thua 21-25, 21-15 và 18-25, qua đó chấp nhận vào tứ kết với ngôi nhì bảng D.
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Hôm nay 18/9, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thứ ba tại ASIAD 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là Hàn Quốc. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 14h tại nhà thi đấu Park Arena Komaki.
Trong những trận đấu đã qua, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Qatar và 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) nên đã chắc chắn giành quyền vào tứ kết. Trận đấu hôm nay sẽ mang ý nghĩa cạnh tranh ngôi nhất, nhì bảng.
Đây là lần thứ ba trong năm nay, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam gặp ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Ở 2 trận đấu trước đó tại AVC Cup và giải vô địch châu Á, Thanh Thúy và đồng đội đều để thua.
5 trận đấu còn lại diễn ra trong ngày hôm nay là: Qatar vs Hong Kong (Trung Quốc), Kazakhstan vs Trung Quốc (11h), Mông Cổ vs Kyrgyzstan (14h), Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan và Indonesia vs Nhật Bản (17h). Sau những trận đấu ngày hôm nay, BTC sẽ xác định được đủ 8 đội và 4 cặp đấu của vòng tứ kết.
Tại môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026, 14 đội tuyển được chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.
Từ vòng tứ kết, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định những đội vào bán kết và chung kết. Các trận đấu cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng và chủ nhân những tấm huy chương tại ASIAD 2026.
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Set 1: 0-1: Như Anh dứt điểm ra ngoài và điểm đầu tiên trong trận thuộc về Hàn Quốc.
Set 1: 0-2: Sau một pha bóng giằng co kéo dài gần 1 phút, điểm đã thuộc về Hàn Quốc với pha đánh bóng bạt chắn quen thuộc.
Set 1: 1-3: Quỳnh Hương tận dụng pha bước một lỗi của cầu thủ Hàn Quốc để ghi điểm đầu tiên cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 3-3: Ánh Thảo đập bóng chạm tay chắn Hàn Quốc ra ngoài.
Set 1: 4-6: Hyunsoo ghi điểm cho Hàn Quốc với cú đánh tinh tế về khoảng trống cuối sân.
Set 1: 6-6: Ánh Thảo đập bóng không thể cản phá. 2 đội đang giằng co từng điểm.
Set 1: 7-7: Ánh Thảo chủ động đánh bóng chạm tay chắn cầu thủ Hàn Quốc ra ngoài.
Set 1: 7-9: So Hwi đuối đà nhưng vẫn kịp đẩy bóng về cuối sân, tạo nên khó khăn cho pha đỡ bước một của Quỳnh Hương.
Set 1: 10-11: Thanh Thúy dứt điểm hàng sau nhưng bóng đã đi ra ngoài. ĐT Việt Nam khiếu nại và giành được điểm khi công nghệ video challenge chỉ ra rằng bóng đã chạm tay chắn cầu thủ Hàn Quốc.
Set 1: 11-13: ĐT Việt Nam có những cơ hội để dứt điểm nhưng không giành được ưu thế, tạo cơ hội cho Hàn Quốc gia tăng khoảng cách/
Set 1: 15-15: Cầu thủ Hàn Quốc đập bóng không qua lưới, điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 17-17: Dahyeon mắc lỗi khi nhảy lên dứt điểm sai nhịp, điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 19-18: Trà My dứt điểm trong tư thế khó nhưng vẫn ghi thêm điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 20-19: Lưu Thị Huệ nhảy chắn bóng thành công, ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 21-21: Ánh Thảo bắt bước một lỗi, Hàn Quốc đã san bằng cách biệt.
Set 1: 21-23: ĐT Việt Nam lại đỡ bước một hỏng khiến pha triển khai tấn công bị lạc nhịp.
Set 1: 21-24: Quỳnh Hương đập bóng bị cầu thủ Hàn Quốc hóa giải với pha chắn bóng chính xác.
Set 1: 21-25: Thanh Thúy tấn công bật chắn cầu thủ Hàn Quốc nhưng hàng sau của ĐT Việt Nam không ai hỗ trợ. Phần thắng trong set 1 đã thuộc về Hàn Quốc.
Set 2: 0-1: Điểm đầu tiên trong set 2 thuộc về ĐT Hàn Quốc.
Set 2: 1-5: Lại là lỗi bước một của ĐT Việt Nam. Đội bạn đang có một dây ghi điểm liên tiếp.
Set 2: 3-7: Bích Thủy ghi điểm trong tình huống hàng chắn đội bạn chưa kịp ráp chắn.
Set 2: 4-8: Tiếp tục là Bích Thủy ghi điểm với pha chạy chiến thuật và kết thúc chính xác.
Set 2: 6-8: Thêm một điểm nữa cho Bích Thủy, cách biệt đã được rút ngắn.
Set 2: 6-10: Thanh Thúy đánh hàng sau không qua được tay chắn Hàn Quốc.
Set 2: 8-11: Quỳnh Hương dứt điểm bạt chắn Hàn Quốc, ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 2: 9-13: Thêm một tình huống đánh bạt chắn của Hàn Quốc. Cách biệt lại là 4 điểm.
Set 2: 10-14: Sau khi hội ý, ĐT Việt Nam đã có điểm với pha đánh bóng thành công của Lưu Thị Huệ.
Set 2: 12-14: Hyunsoo đánh bóng ra ngoài. ĐT Việt Nam chỉ còn kém đối thủ 2 điểm.
Set 2: 12-16: Kang So Hwi ghi điểm cho Hàn Quốc với cú đập rất mạnh.
Set 2 15-16: Cự ly đội hình của Hàn Quốc bị xáo trộn, tạo cơ hội cho Bích Thủy ghi điểm.
Set 2: 17-17: Bích Thủy hơi lỡ đà nhưng vẫn kịp tung ra cú đánh khó, ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 2: 18-19: Ánh Thảo dứt điểm dọc sân, ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 2: 20-22: Quỳnh Hương dứt điểm không qua được tay chắn đối thủ.
Set 1: 20-24: ĐT Hàn Quốc tiếp tục tận dụng khả năng bắt bước một không tốt của ĐT Việt Nam để ghi điểm.
Set 2: 21-25: Kim Thoa phát bóng không qua lưới. Chiến thắng trong set 2 thuộc về Hàn Quốc.
Set 3: 1-0: Điểm đầu tiên trong set 3 thuộc về ĐT Việt Nam khi cầu thủ Hàn Quốc phát bóng ra ngoài.
Set 3: 3-2: Bích Thủy theo chắn rất rát, ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 3: 4-6: Hàn Quốc chuyển đổi nhanh, ghi điểm và gia tăng khoảng cách.
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Set 3: 6-10: Hàn Quốc đang tấn công liên tiếp và nới rộng dần khoảng cách với ĐT Việt Nam.
Set 3: 7-11: Trà My dứt điểm tốt, cắt được chuỗi lên điểm của đối thủ.
Set 3: 11-12: Quỳnh Hương lần này đã dứt điểm tốt để ghi điểm.
Set 3: 12-13: Bích Thủy ghi điểm, rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm.
Set 3: 13-14: Hàng chắn của ĐT Việt Nam bị đánh lừa và So Hwi đã dễ dàng ghi điểm cho Hàn Quốc.
Set 3: 15-14: Kang So Hwi mắc lỗi bước một, điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 3: 15-16: Thanh Thúy bị theo chắn rất sát, không thể vượt qua hàng chắn Hàn Quốc, đội bạn tận dụng điều đó để ghi điểm.
Set 3: 17-16: Thanh Thúy xử lý tinh tế, ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 3: 20-17: Thanh Thúy đánh bóng chính xác, nâng khoảng cách lên 3 điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 3: 20-20: Hàn Quốc nhanh chóng ghi liên tiếp 3 điểm, san bằng điểm số cho đội bạn.
Set 3: 22-20: Thanh Thúy và Lưu Thị Huệ liên tiếp ghi 2 điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 3: 23-22: Sau tình huống giằng co, Kang So Hwi đã ghi điểm cho Hàn Quốc.
Set 3: 24-24: ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ 2 set point khi Hàn Quốc quá bản lĩnh.
Set 3: 25-25: Kang So Hwi đánh bóng ra ngoài, điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 3: 26-26: Set đấu thứ 3 đang diễn ra rất căng thẳng và những lợi thế về điểm số liên tục thay đổi.
Set 3: 28-26: Quỳnh Hương phát bóng khó khiến cầu thủ Hàn Quốc mắc lỗi bước một. Thắng lợi trong set 3 thuộc về ĐT Việt Nam.
Set 4: 2-1: Cầu thủ Hàn Quốc bắt bước một không tốt và ĐT Việt Nam tạm vươn lên dẫn trước.
Sett 4: 3-4: Seo Young tận dụng cơ hội để đưa Hàn Quốc vượt lên.
Set 4: 4-7: Kim Thoa mắc lỗi dính bóng, điểm cho Hàn Quốc.
Set 4: 6-7: Thanh Thúy đưa bóng về cuối sân khiến các cầu thủ Hàn Quốc không thể phòng ngự.
Set 4: 7-8: Thanh Thúy kết thúc chuẩn xác, rút ngắn tỷ số cho ĐT Việt Nam.
Set 2: 8-11: Khánh Đang nỗ lực nhưng không thể cứu bóng thành công, đội bạn đã tạo nên cách biệt 3 điểm.
Set 4: 10-14: Da Hyeon tận dụng cơ hội trên lưới để ghi điểm cho Hàn Quốc.
Set 4: 12-16: Seo Young đập bóng chạm tay chắn Bích Thủy đi ra ngoài.
Set 4: 14-17: Bích Thủy ghi điểm sau 2 cú đập bóng liên tiếp.
Set 4: 15-18: Tiếp tục là Bích Thủy ngăn chuỗi lên điểm của Hàn Quốc.
Set 4: 16-20: Lưu Thị Huệ dứt điểm nhanh, rút ngắn cách biệt cho ĐT Việt Nam.
Set 4: 17-21: Thanh Thúy đánh bóng chạm tay chắn Hàn Quốc ra ngoài.
Set 4: 18-24: Bích Thủy đánh bóng không qua được tay chắn đội bạn.
Set 4: 18-25: ĐT Việt Nam đánh bóng ra ngoài. Trận đấu kết thúc.
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