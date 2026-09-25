Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 25/9: Xác định đội đầu tiên vào bán kết

Trận đấu tứ kết đầu tiên của môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra giữa 2 đội Uzbekistan và Saudi Arabia. Đây là 2 đội cử đến giải đội hình gồm toàn bộ là các cầu thủ U21.

Ảnh: UFA.

Với chất lượng đội hình vượt trội, Uzbekistan nhanh chóng áp đảo và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 12. Đội bóng Trung Á được hưởng quả đá phạt, bóng được đưa vào vòng cấm Saudi Arabia, tạo nên pha bóng lộn xộn và Murtazayev nhanh chân dứt điểm ghi bàn.

Sau đó, Uzbekistan còn tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng phải đến phút 77, tỷ số mới được nâng lên 2-0 khi Fayzullaev bứt tốc rồi căng ngang cho To'lqunbekov ghi bàn.

Trước khi trận đấu kết thúc, Uzbekistan có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 khi Abdurahmonov dứt điểm trong vòng cấm Saudi Arabia từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải.

Với thắng lợi này, U23 Uzbekistan là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết bóng đá nam ASIAD 2026. Đối thủ của đội bóng này tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất sẽ được xác định sau khi các trận tứ kết cuối cùng diễn ra vào ngày mai.