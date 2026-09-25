English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 25/9: Xác định đội đầu tiên vào bán kết

Thứ Sáu, 14:12, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026, U23 Uzbekistan là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 3-0 trước U23 Saudi Arabia.

Trận đấu tứ kết đầu tiên của môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra giữa 2 đội Uzbekistan và Saudi Arabia. Đây là 2 đội cử đến giải đội hình gồm toàn bộ là các cầu thủ U21. 

ket qua bong da asiad 2026 hom nay 25 9 xac dinh doi dau tien vao ban ket hinh anh 1
Ảnh: UFA. 

Với chất lượng đội hình vượt trội, Uzbekistan nhanh chóng áp đảo và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 12. Đội bóng Trung Á được hưởng quả đá phạt, bóng được đưa vào vòng cấm Saudi Arabia, tạo nên pha bóng lộn xộn và Murtazayev nhanh chân dứt điểm ghi bàn. 

Sau đó, Uzbekistan còn tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng phải đến phút 77, tỷ số mới được nâng lên 2-0 khi Fayzullaev bứt tốc rồi căng ngang cho To'lqunbekov ghi bàn. 

Trước khi trận đấu kết thúc, Uzbekistan có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 khi Abdurahmonov dứt điểm trong vòng cấm Saudi Arabia từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải. 

Với thắng lợi này, U23 Uzbekistan là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết bóng đá nam ASIAD 2026. Đối thủ của đội bóng này tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất sẽ được xác định sau khi các trận tứ kết cuối cùng diễn ra vào ngày mai. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tứ kết ASIAD 2026
Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ tứ kết ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Mizuho, Nhật Bản.

Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tứ kết ASIAD 2026

Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ tứ kết ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Mizuho, Nhật Bản.

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Thể thao Việt Nam có thêm huy chương
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Thể thao Việt Nam có thêm huy chương

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm bóng đá, chờ thêm huy chương tiếp theo của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Thể thao Việt Nam có thêm huy chương

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Thể thao Việt Nam có thêm huy chương

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm bóng đá, chờ thêm huy chương tiếp theo của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Vì sao tấm HCĐ ASIAD 2026 của điền kinh 4x400m nam nữ Việt Nam đặc biệt ý nghĩa?
Vì sao tấm HCĐ ASIAD 2026 của điền kinh 4x400m nam nữ Việt Nam đặc biệt ý nghĩa?

VOV.VN - Dù chỉ giành HCĐ nhưng thành tích của đội điền kinh 4x400m nam nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 có ý nghĩa rất lớn ở nhiều khía cạnh.

Vì sao tấm HCĐ ASIAD 2026 của điền kinh 4x400m nam nữ Việt Nam đặc biệt ý nghĩa?

Vì sao tấm HCĐ ASIAD 2026 của điền kinh 4x400m nam nữ Việt Nam đặc biệt ý nghĩa?

VOV.VN - Dù chỉ giành HCĐ nhưng thành tích của đội điền kinh 4x400m nam nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 có ý nghĩa rất lớn ở nhiều khía cạnh.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 25/9
Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 25/9

VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 22/9 trên VTV6.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 25/9

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 25/9

VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 22/9 trên VTV6.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Trung Quốc bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay 25/9
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Trung Quốc bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay 25/9

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Việt Nam vs Trung Quốc bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay 25/9 trên VTV6.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Trung Quốc bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay 25/9

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Trung Quốc bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay 25/9

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Việt Nam vs Trung Quốc bóng đá nữ ASIAD 2026 hôm nay 25/9 trên VTV6.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế