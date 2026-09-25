Thua đậm U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết ASIAD 2026
VOV.VN - U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc trên sân vận động Mizuho, Nhật Bản vào chiều tối 25/9.
U23 Hàn Quốc nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc trên sân Mizuho và U23 Việt Nam chỉ có thể trụ vững 15 phút trước khi thủng lưới. Tiền đạo Lee Young Jun bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc.
Sau bàn thua, U23 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và đã tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự. Đặc biệt, Lê Văn Thuận đã dứt điểm bồi tung lưới U23 Hàn Quốc sau khi Quang Vinh sút bóng dội cột dọc ở phút 35, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
U23 Việt Nam duy trì thế trận giằng co với U23 Hàn Quốc tới giữa hiệp 2, nhưng sau đó liên tiếp để thủng lưới ở quãng thời gian cuối trận. Kim Ji Soo (76'), Lee Young Jun (81') và Kim Myeong Jun (88') là những người lập công cho U23 Hàn Quốc.
Thất bại 0-4 này khiến U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026, trong khi đó U23 Hàn Quốc tiến vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan.