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Thua đậm U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết ASIAD 2026

Thứ Sáu, 19:19, 25/09/2026
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VOV.VN - U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc trên sân vận động Mizuho, Nhật Bản vào chiều tối 25/9.

thua dam u23 han quoc, u23 viet nam dung buoc tai tu ket asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

U23 Hàn Quốc nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc trên sân Mizuho và U23 Việt Nam chỉ có thể trụ vững 15 phút trước khi thủng lưới. Tiền đạo Lee Young Jun bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và đã tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự. Đặc biệt, Lê Văn Thuận đã dứt điểm bồi tung lưới U23 Hàn Quốc sau khi Quang Vinh sút bóng dội cột dọc ở phút 35, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

U23 Việt Nam duy trì thế trận giằng co với U23 Hàn Quốc tới giữa hiệp 2, nhưng sau đó liên tiếp để thủng lưới ở quãng thời gian cuối trận. Kim Ji Soo (76'), Lee Young Jun (81') và Kim Myeong Jun (88') là những người lập công cho U23 Hàn Quốc.

Thất bại 0-4 này khiến U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026, trong khi đó U23 Hàn Quốc tiến vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan.

08:32
thua dam u23 han quoc, u23 viet nam dung buoc tai tu ket asiad 2026 hinh anh 2
U23 Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp để vào tứ kết ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Để có mặt ở tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam đã giành ngôi nhì bảng C với thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ghi được 3 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV và họ đã thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng cả 2 trận ở bảng D, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Theo quy định của ASIAD 2026, mỗi đội được sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi và U23 Hàn Quốc đã tận dụng triệt để điều này nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng.

3 cầu thủ quá 23 tuổi của U23 Hàn Quốc là Eom Ji Sung, Lee Gi Hyuk, Yang Hyun Jun. Trong đó, Eom Ji Sung là nhân tố nổi bật nhất khi đang khoác áo Swansea của Anh. Tiền vệ này cũng đã ghi được 3 bàn ở kỳ ASIAD năm nay và đóng vai trò như nhạc trưởng của U23 Hàn Quốc.

Ngoài Eom Ji Sung, U23 Hàn Quốc còn có 8 cầu thủ khác đang thi đấu ở châu Âu với những cái tên đáng chú ý như Lee Hyun Ju (Arouca - Bồ Đào Nha), Kim Myung Jun (Genk - Bỉ), Yang Min Hyeok (Westerlo - Bỉ), Kim Ji Soo (Brentford - Anh) hay Bae Jun Ho (Stoke City - Anh).

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U23 Hàn Quốc sở hữu hàng loạt hảo thủ đang thi đấu tại châu Âu. (Ảnh: Reuters)

U23 Việt Nam từng thắng U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2026 nhưng mọi chuyện giờ đây đã rất khác. U23 Việt Nam yếu đi khi vắng một số trụ cột, trong đó đáng kể nhất là Đình Bắc.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc bổ sung thêm nhiều nhân tố quá tuổi và cả các gương mặt từ châu Âu trở về. Những cầu thủ của Hàn Quốc thi đấu tại giải U23 châu Á hồi đầu năm được gọi tham dự ASIAD 2026 giờ chỉ còn đóng vai trò dự bị.

Bên cạnh đó, cũng phải thẳng thắn thừa nhận U23 Việt Nam chưa đạt phong độ tốt nhất ở ASIAD năm nay nên mọi chuyện trong trận gặp Hàn Quốc sẽ càng trở nên phức tạp. Khả năng tận dụng cơ hội sẽ là bài toán mà HLV Đinh Hồng Vinh phải giải quyết trong trận đấu hôm nay khi các tiền đạo của U23 Việt Nam có thể sẽ không còn sở hữu nhiều thời cơ ghi bàn như ở vòng bảng. 

16:29

HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện nhiều thay đổi táo bạo trong đội hình U23 Việt Nam khi Lê Văn Thuận thế chỗ Nguyễn Ngọc Mỹ trên hàng tiền đạo, Nguyễn Quốc Toản thay thế Nguyễn Phi Hoàng bên cánh trái. Ở hàng phòng ngự, trung vệ cao 1m96 Đinh Quang Kiệt cùng Nguyễn Lương Tuấn Khải được trao cơ hội đá chính bên cạnh đội trưởng Phạm Lý Đức thay vì Nguyễn Đức Anh và Lê Nguyên Hoàng. 

Ngoài ra, tiền vệ Phạm Xuân Bắc không kịp bình phục chấn thương nên Nguyễn Quang Vinh được bố trí đá cặp tiền vệ với Nguyễn Thái Quốc Cường.

 

thua dam u23 han quoc, u23 viet nam dung buoc tai tu ket asiad 2026 hinh anh 4
Danh sách đăng ký thi đấu của U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. (Ảnh: BTC)
17:30

Trận đấu bắt đầu!!! U23 Hàn Quốc giao bóng

17:33

3': Sức ép nghẹt thở!!! U23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình và dồn ép U23 Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc.

17:38

7': U23 Việt Nam phòng ngự kín kẽ!!! Nguyễn Lương Tuấn Khải xuất hiện đúng lúc để ngăn chặn đường căng ngang từ cánh phải vào vòng cấm.

17:39

9': CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI!!! Quang Vinh cản phá tình huống đá phạt góc hướng thẳng vào khung thành của Lee Gi Hyuk.

17:43

12': Nỗ lực bất thành!!! Quốc Việt liên tiếp có những pha xử lý khéo léo nhưng không thể thoát khỏi vòng vây của 2 cầu thủ Hàn Quốc.

17:46

15': VÀO!!! U23 Việt Nam 0-1 U23 Hàn Quốc

Lee Young Jun bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Cao Văn Bình chôn chân đứng nhìn, sau quả tạt từ cánh phải của Lee Hyun Ju. 

17:50

19': Nguy hiểm!!! U23 Hàn Quốc duy trì sức ép nghẹt thở sau bàn mở tỷ số và liên tục khiến hàng phòng ngự U23 Việt Nam phải làm việc vất vả.

17:51

21': U23 Việt Nam bất ngờ có cơ hội!!! Thủ môn U23 Hàn Quốc chuyền hỏng bất cẩn, Minh Phúc lập tức tung cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc.

17:57

26': QUÁ VỘI VÀNG!!! Cầu thủ U23 Hàn Quốc chuyền hỏng ở giữa sân nhưng Quốc Việt lại tung cú sút ngay từ cự ly 50m và đưa bóng đi rất thiếu chính xác.

18:02

31': Xử lý ấn tượng!!! Nguyễn Thái Quốc Cường bình tĩnh cầm bóng và thoát khỏi áp lực pressing của 2 cầu thủ U23 Hàn Quốc. Pha bóng kỹ thuật này khiến các CĐV Việt Nam trên khán đài đồng loạt tán thưởng.

18:02

31': Xử lý ấn tượng!!! Nguyễn Thái Quốc Cường bình tĩnh cầm bóng và thoát khỏi áp lực pressing của 2 cầu thủ U23 Hàn Quốc. Pha bóng kỹ thuật này khiến các CĐV Việt Nam trên khán đài đồng loạt tán thưởng.

18:05

35': U23 VIỆT NAM BỊ TỪ CHỐI BÀN GỠ HÒA!!! Quang Vinh tung cú sút xa dội cột dọc, Văn Thuận ập vào dứt điểm bồi tung lưới U23 Hàn Quốc nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.

18:10

40': KHÔNG VÀO!!! Quang Vinh dứt điểm chệch mục tiêu sau pha đá phạt góc của Quốc Việt.

18:15

45': CĐV Việt Nam tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt!!! Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được "tiếp lửa" mạnh mẽ từ đông đảo CĐV Việt Nam trên khán đài.

18:16

Hiệp 1 kết thúc!!! U23 Việt Nam bị U23 Hàn Quốc dẫn trước 0-1 khi bước vào giờ nghỉ

thua dam u23 han quoc, u23 viet nam dung buoc tai tu ket asiad 2026 hinh anh 5
Ảnh: VFF
18:31

Hiệp 2 bắt đầu!!! U23 Việt Nam giao bóng

18:36

49': Không có phạt đền!!! Các cầu thủ U23 Việt Nam cho rằng đối phương dùng tay chơi bóng trong vòng cấm nhưng trọng tài không cắt còi.

18:39

53': Dứt điểm!!! Quốc Việt tung cú sút phạt vọt xà ngang từ cự ly khoảng 30m.

18:48

59': Ăn miếng trả miếng!!! Trận đấu diễn ra với tốc độ cao khi U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc liên tục pressing đối phương, chuyển trạng thái tấn công ở hai đầu sân.

18:52

65': Nguy hiểm!!! Bae Jun Ho tung cú dứt điểm vọt xà ngang U23 Việt Nam.

18:54

67': HOAN HÔ CAO VĂN BÌNH!!! Thủ môn U23 Việt Nam cản phá xuất thần trong pha đối mặt với Bae Jun Ho.

18:56

70': U23 Việt Nam tăng cường sức tấn công!!! Ngọc Mỹ, Lê Phát, Hoàng Khanh vào sân từ ghế dự bị.

19:01

74': KHÔNG VÀO!!! Cao Văn Bình phản xạ xuất sắc để từ chối cú dứt điểm về góc gần của Lee Young Jun.

19:03

76': VÀO!!! U23 Việt Nam 0-2 U23 Hàn Quốc

Kim Ji Soo dứt điểm thành bàn sau tình huống lộn xộn trước khung thành U23 Việt Nam.

19:08

81': VÀO!!! U23 Việt Nam 0-3 U23 Hàn Quốc 

Lee Young Jun tung cú sút chéo góc quyết đoán, hạ gục thủ môn Cao Văn Bình. Trước đó, Cao Văn Bình đã cản phá được tình huống đối mặt với Kim Myeong Jun nhưng rồi U23 Việt Nam vẫn thủng lưới khi Lee Young Jun lao lên tiếp ứng.

19:12

86': Nỗ lực bất thành!!! Lê Phát rơi vào thế việt vị trong đợt tấn công của U23 Việt Nam.

19:15

88': VÀO!!! U23 Việt Nam 0-4 U23 Hàn Quốc

Kim Myeong Jun đệm bóng vào lưới trống sau khi Eom Ji Sung đột phá bên cánh trái rồi tung đường căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ U23 Việt Nam.

19:18

HẾT GIỜ!!! U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc.

thua dam u23 han quoc, u23 viet nam dung buoc tai tu ket asiad 2026 hinh anh 6
Ảnh: VFF

 

 

thua dam u23 han quoc, u23 viet nam dung buoc tai tu ket asiad 2026 hinh anh 7

 

 
Hoàng Long/VOV.VN
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