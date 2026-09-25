Xuân Son và Đình Bắc nhận vinh dự đặc biệt tại ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

Theo đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội trưởng của ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup. Hai đội phó là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc. Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm của ĐT Việt Nam. Cả hai vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Ảnh: VFF.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đình Bắc được trao vai trò trong Ban cán sự ĐT Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 đang có lần thứ hai góp mặt tại đội tuyển quốc gia trong năm 2026 và tiếp tục được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội thể hiện trong một giải đấu do FIFA tổ chức.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Hoàng Đức, Xuân Son và sức trẻ của Đình Bắc, Ban cán sự ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì sự đoàn kết, gắn kết trong tập thể, hướng tới mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung - Indonesia). Sau đó, đội tuyển lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.