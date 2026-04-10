Kết quả bóng đá hôm nay 10/4: Các đội bóng Anh gây ấn tượng

Kết quả bóng đá hôm nay 10/4 được người hâm mộ quan tâm khi các đại diện của bóng đá Anh tạo được lợi thế sau tứ kết lượt đi cúp C2 châu Âu 2025/26. Phải làm khách trước Bologna, Aston Villa chơi chặt chẽ để tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công.

Bologna nhập cuộc đầy hứng khởi khi liên tục tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm trong thời gian đầu trận, thậm chí đã đưa bóng đập xà ngang. Tuy nhiên từ tình huống cố định cuối hiệp một, Konsa bật cao đánh đầu cận thành mở tỉ số cho Aston Villa.

Phải nhận bàn thua sớm, Bologna không còn giữ được sự hưng phấn trong lối chơi. Ngay đầu hiệp hai từ sai lầm của hàng phòng ngự, Bologna phải nhận bàn thua thứ hai với pha lập công của Watkins.

Đến cuối trận, Bologna ghi được bàn thắng nhờ công của Rowe nhưng trong thời gian bù giờ, Watkins hoàn tất cú đúp bàn thắng mang về chiến thắng 3-1 cho Aston Villa. Kết quả này giúp Aston Villa có lợi thế lớn trong việc giành vé vào bán kết.

Một đại diện khác cũng bóng đá Anh là Nottingham Forest cũng giành được kết quả ổn khi hoà Porto trên sân khách. Kết quả này giúp Nottingham Forest có cơ hội tìm kiếm chiến thắng để đi tiếp khi được chơi trên sân nhà ở trận lượt về.

Kết quả cúp C2 châu Âu ngày 10/4:

Bologna 1-3 Aston Villa

Porto 1-1 Nottingham Forest

Freiburg 3-1 Celta Vigo