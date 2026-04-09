Kết quả bóng đá VCK U15 quốc gia 2026 tối 9/4: SLNA và Tây Ninh vào bán kết

Thứ Năm, 21:10, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá VCK U15 quốc gia 2026 tối 9/4: SLNA và Tây Ninh vào bán kết. Chiều tối 9/4, vòng tứ kết giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra với những diễn biến đầy bất ngờ và kịch tính. U15 SLNA khẳng định sức mạnh trước TP.HCM, trong khi U15 Tây Ninh tạo nên địa chấn khi thắng U15 PVF.

Đúng như dự đoán, cuộc đối đầu giữa U15 SLNA và U15 TP.HCM đã mang đến một bữa tiệc bàn thắng cho người hâm mộ. Ngay ở phút thứ 10, TP.HCM đã dội một “gáo nước lạnh” lên tham vọng của đối thủ khi Hoàng Huy tận dụng đường chuyền dài của đồng đội để dứt điểm chính xác để mở tỷ số 1-0.

Tuy nhiên, bàn thua sớm như chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Trong một ngày thi đấu chói sáng, tiền đạo Văn Tài đã trở thành cơn ác mộng của hàng phòng ngự đội bóng phía Nam. Chỉ trong vòng hơn 30 phút thi đấu của hiệp một, chân sút này đã ghi liền 3 bàn thắng vào các phút 11, 25 và 43 để hoàn tất cú hat-trick, đưa SLNA vươn lên dẫn trước 3-1.

Sang hiệp hai, TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 do công của Chí Dũng. Dù vậy, SLNA với bản lĩnh của lò đào tạo trẻ hàng đầu đã nhanh chóng tái lập khoảng cách hai bàn dẫn trước. Sau tình huống đối phương phản lưới nhà và bàn thắng ấn định của Đức Anh ở phút 80, đội bóng xứ Nghệ đã khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 5-3, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Ở trận đấu tứ kết giữa U15 PVF và U15 Tây Ninh diễn ra cùng giờ, bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải đã xuất hiện. Được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, U15 PVF đã chủ động áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, phải đến phút 51, nỗ lực của PVF được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Xuân Vinh (10).

Dẫu vậy, niềm vui của đội bóng ngành Công an không kéo dài được lâu. Phút 55, tận dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự đối phương, Võ Anh Hào (10) bên phía U15 Tây Ninh đã ghi bàn thắng quý giá san bằng tỷ số 1-1.

Tỷ số hòa được duy trì đến hết thời gian chính thức, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trên chấm 11m, các cầu thủ trẻ Tây Ninh đã thể hiện tâm lý thép khi thực hiện thành công 5 lượt sút, trong khi U15 PVF chỉ có 4 lần đưa bóng vào lưới. Thắng lợi nghẹt thở 5-4 sau loạt đấu súng, U15 Tây Ninh chính thức biến U15 PVF thành “cựu vương” để tiến thẳng vào vòng 4 đội mạnh nhất.

PV/VOV.VN
Tag: U15 SLNA U15 quốc gia Cúp Modern 2026
Xác định thêm những đội vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026
VOV.VN - Các trận đấu cuối cùng tại bảng B và bảng C của VCK U15 quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra sôi nổi và kịch tính, qua đó xác định thêm những đội bóng giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết.

Giải U15 Quốc gia 2026: SLNA vào tứ kết, cầu thủ Việt kiều tỏa sáng
VOV.VN - Ở lượt trận thứ hai bảng A, vòng chung kết U15 Quốc gia – Morden Cup 2026, SLNA và Ninh Bình đều giành chiến thắng trước Tây Ninh và CLB bóng đá TP.HCM. Với 6 điểm sau hai lượt trận, đội bóng xứ Nghệ đã sớm giành quyền đi tiếp vào tứ kết.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 3/4: Hà Nội I thắng "hủy diệt" ở VCK U15 Quốc gia
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 3/4: Hà Nội I và Thể Công Viettel I cùng có chiến thắng đậm ở lượt trận thứ hai Vòng chung kết U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026.

