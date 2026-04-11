Kết quả bóng đá hôm nay 11/4: Real Madrid tiếp tục gây thất vọng

Thứ Bảy, 05:10, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 11/4: Real Madrid tiếp tục gây thất vọng khi để đội bóng yếu Girona cầm hòa với tỷ số 1-1.

Với mục tiêu phải thắng Girona để tiếp tục bám đuổi Barca trong cuộc đua vô địch La Liga, Real Madrid tung ra sân đội hình mạnh khi được thi đấu trên sân nhà.

Thầy trò HLV Arbeloa tràn lên phần sân của Girona ngay từ đầu trận, liên tục tạo ra các pha hãm thành đáng chú ý. Nhưng Girona không e ngại. Đội khách nỗ lực phòng ngự kèm theo sự xuất sắc từ thủ môn Gazzaniga nên Girona đã giữ sạch lưới trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Real tiếp tục áp đảo và họ có bàn thắng vượt lên ở phút 51. Brahim Diaz nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi chuyền cho Valverde, cầu thủ người Uruguay tung ra cú sút xa đưa bóng đi chìm và rất căng, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực.

Những tưởng bàn thắng này là tiền đề cho Real Madrid hướng đến chiến thắng đậm thì họ lại để thủng lưới. Phút 62, Girona triển khai bóng sau tình huống hỏng ăn của Real, Arnau Martínez đi bóng bên cánh phải rồi chuyền cho Lemar. Cựu tiền vệ Atletico dẫn thêm vài nhịp trước khi tung ra cú đá chéo góc buộc thủ thành Lunin phải vào lưới nhặt bóng.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Real Madrid gây ra sức ép nghẹt thở. Niềm hy vọng được đặt lên Mbappe nhưng đây là ngày thi đấu không tốt của tiền đạo sinh năm 1998. Anh liên tục dứt điểm nhưng không có được sự chuẩn xác cần thiết để tạo nên bàn thắng.

Ở những phút cuối cùng, Mbappe đã ngã trong vòng cấm Girona sau tình huống tác động của hậu vệ đội khách nhưng trọng tài đã không cho Real Madrid hưởng phạt đền. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, kết quả khiến các CĐV của đội chủ sân Bernabeu không thể hài lòng.

Với tình thế này, Real Madrid đang có 70 điểm sau 31 trận ở La Liga năm nay. Họ kém đội đầu bảng Barca sáu điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu Barca thắng trong trận đá muộn vòng 31, cách biệt sẽ được nới rộng lên thành chín điểm.

Trần Tiến/VOV.VN
Tin liên quan

Bayern Munich phá dớp 14 năm không thắng Real Madrid ở Cúp C1 châu Âu
Bayern Munich phá dớp 14 năm không thắng Real Madrid ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu giúp Bayern Munich có lần đầu tiên đánh bại Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu kể từ năm 2012.

Bayern Munich phá dớp 14 năm không thắng Real Madrid ở Cúp C1 châu Âu

Bayern Munich phá dớp 14 năm không thắng Real Madrid ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu giúp Bayern Munich có lần đầu tiên đánh bại Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu kể từ năm 2012.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 8/4: Bayern đánh bại Real Madrid
Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 8/4: Bayern đánh bại Real Madrid

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu 2025/026 hôm nay 8/4, Bayern giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt đi diễn ra tại sân Bernabeu.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 8/4: Bayern đánh bại Real Madrid

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 8/4: Bayern đánh bại Real Madrid

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu 2025/026 hôm nay 8/4, Bayern giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt đi diễn ra tại sân Bernabeu.

Real Madrid nguy cơ vắng 6 trụ cột ở trận đại chiến Bayern Munich
Real Madrid nguy cơ vắng 6 trụ cột ở trận đại chiến Bayern Munich

VOV.VN - 6 trụ cột của Real Madrid có thể phải vắng mặt ở trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 với Bayern Munich.

Real Madrid nguy cơ vắng 6 trụ cột ở trận đại chiến Bayern Munich

Real Madrid nguy cơ vắng 6 trụ cột ở trận đại chiến Bayern Munich

VOV.VN - 6 trụ cột của Real Madrid có thể phải vắng mặt ở trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 với Bayern Munich.

