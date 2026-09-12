Kết quả bóng đá hôm nay 12/9: Chelsea bị Hull City cầm hòa ở Ngoại hạng Anh

Ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027, Chelsea trên sân nhà tiếp đón Hull City, đối thủ đang được xem như hiện tượng của giải đấu. Lợi thế sân nhà giúp The Blues nhanh chóng áp đảo.

Ảnh: Reuters.

Phút thứ 7, Palmer và Pedro phối hợp để tạo cơ hội cho Rogers. "Bom tấn" hơn 100 triệu Bảng của Chelsea tung cú sút bằng chân trái vào góc dưới bên trái khiến thủ môn của Hull City không kịp phản xạ. Sau đó, Chelsea còn tạo nên một số cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công để nâng cao cách biệt.

Đang có thế trận tốt, Chelsea bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 28, Gusto hời hợt trong pha tranh bóng giúp đối thủ có cơ hội tạt bóng vào vòng cấm. Hato chọn sai điểm rơi và Belloumi vuốt bóng tung lưới đối thủ.

Ít phút sau, The Blues tiếp tục phải nhận bàn thua. Phút 34, Hull City đưa bóng vào vòng cấm đội chủ nhà, bóng bật ra từ vòng cấm và Belloumi băng vào dứt điểm cực căng. Bóng đi chìm khiến Martinez không thấy gì và chỉ còn biết đứng nhìn. 2-1 nghiêng về Hull City cũng là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Chelsea có một số sự điều chỉnh về đội hình và sau nhiều nỗ lực họ đã có bàn gỡ hòa 2-2. Phút 66, Palmer có tình huống đi bóng bên cánh trái và đưa vào trong để Joao Pedro tung ra cú sút nối chính xác, tung lưới Hull City.

Sau bàn gỡ, Chelsea tấn công liên tục, rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng sự lăn xả của thủ môn Tzolakis cùng các hậu vệ Hull khiến Chelsea không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2.