Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Chelsea gia nhập top đầu

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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất cập nhật sáng 31/8, Chelsea có cùng 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng như Man City và Hull. Ở loạt trận đêm 30/8, The Blues đã giành chiến thắng 4-3 trong cuộc tiếp đón Brighton.

Hiện tại, Chelsea (hiệu số +2) đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh do kém hiệu số bàn thắng - bàn thua so Hull (hiệu số +3) ở vị trí nhì bảng và Man City (hiệu số +4) ở vị trí dẫn đầu.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 tính đến sáng 31/8. (Ảnh: BTC)

MU có bước tiến dài trên bảng xếp hạng khi leo lên đứng thứ 10 sau màn lội ngược dòng thắng Ipswich 5-2. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Quỷ đỏ ở Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Rạng sáng mai 1/9, vòng 2 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng khi Arsenal tới làm khách của Aston Villa vào lúc 02h00 theo giờ Việt Nam.