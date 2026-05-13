Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Ronaldo chưa thể vô địch Saudi Arabia

Thứ Tư, 05:11, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Ronaldo chưa thể cùng Al Nassr vô địch Saudi Arabia sau trận đấu khó tin với Al Hilal.

Kết quả bóng đá hôm nay 13/5 chứng kiến nỗi buồn của Ronaldo khi CR7 đã chưa thể cùng Al Nassr vô địch Saudi Arabia sau trận đấu khó tin với Al Hilal. 

ket qua bong da hom nay 13 5 ronaldo chua the vo dich saudi arabia hinh anh 1
Sự thất vọng của Ronaldo sau trận. (Ảnh: Reuters). 

Trận đấu diễn ra rạng sáng 13/5 giữa Al Nassr và Al Hilal được đánh giá như trận "chung kết sớm" của giải VĐQG Saudi Arabia. Nếu Al Nassr thắng, họ sẽ chính thức vô địch sớm 1 vòng trong khi Al Hilal sẽ duy trì cơ hội vô địch nếu không thua. 

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên với các pha ăn miếng trả miếng của đôi bên. Hết Ronaldo, Coman (Al Nassr) đến Benzema rồi Al Dawsari của Al Hilal có thời cơ ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. 

Khi những pha bóng phối hợp tấn công chưa thể tạo nên bàn thắng thì Al Nassr lại bất ngờ dẫn trước từ quả đá phạt góc ở phút 37. Cầu thủ chủ nhà câu bóng ra cột xa, tạo nên pha bóng lộn xộn, sau hai điểm chạm, Simakan có mặt kịp thời để dứt điểm tung lưới Al Hilal. 

Sang hiệp 2, Al Nassr chủ động chơi phòng ngự phản công khi có lợi thế, buộc Al Hilal phải nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Điều đó khiến Al Nassr có rất nhiều thời cơ để ghi bàn nhưng Ronaldo và các đồng đội đã bỏ lỡ. 

Về cuối trận, Al Nassr càng thể hiện rõ quyết tâm phòng ngự trong khi Al Hilal tấn công cũng khá bế tắc. Tưởng như chiến thắng và chức vô địch sẽ thuộc về Al Nassr thì đúng vào giây cuối cùng, bất ngờ đã xảy ra. 

Từ quả ném biên không quá nguy hiểm của cầu thủ Al Hilal, thủ môn Bento (Al Nassr) băng ra khống chế bóng không tốt rồi lúng túng đẩy thẳng trái bóng vào lưới nhà. 

Hòa 1-1, Al Nassr vẫn hơn Al Hilal 5 điểm để đứng đầu bảng, nhưng Al Hilal còn 1 trận đá bù và nếu thắng sẽ rút ngắn cách biệt còn 2 điểm. Khi đó, chức vô địch chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng diễn ra vào tuần sau. 

Trần Tiến/VOV.VN
