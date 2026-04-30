Tiến gần mốc 1000 bàn thắng, Ronaldo có cơ hội giành cú đúp danh hiệu

Trong trận đấu quan trọng với Al Ahli, Ronaldo đã ghi bàn mở tỉ số để góp công lớn giúp Al Nassr giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Kết quả này giúp Al Nassr giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League, hơn đội đứng sau là Al Hilal khoảng cách 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Ronaldo có cơ hội giành cú đúp danh hiệu (Ảnh: Reuters)

Ronaldo hiện đã ghi được 970 bàn thắng trong sự nghiệp và khó có thể vươn tới cột mốc 1.000 bàn trong mùa này. Dù vậy, Ronaldo vẫn có thể tận hưởng niềm vui khi có cơ hội giành cú đúp danh hiệu trong màu áo Al Nassr mùa này.

Tại giải VĐQG Saudi Arabia, Al Nassr còn bốn trận đấu để định đoạt ngôi vô địch. Ngoài trận đấu với đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch là Al Hilal, Al Nassr có ba trận đấu gặp các đối thủ Al Qadisiya, Al Shabab và Damac.

Ngoài Al Qadisiya là đối thủ khó nhằn, Al Nassr được đánh giá hoàn toàn có thể vượt qua Al Shabab và Damac. Vì vậy, Ronaldo cùng các đồng đội có cơ hội rất lớn để tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Tại cúp C2 châu Á, Al Nassr sẽ gặp Gamba Osaka (Nhật Bản) trong trận chung kết. Ronaldo rất muốn lập nên một cột mốc trong màu áo Al Nassr với danh hiệu vô địch giải châu Á. Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo mới giành được chức vô địch duy nhất là cúp vô địch Ả Rập 2023.

Lịch thi đấu Al Nassr giai đoạn cuối mùa:

8/5 1h00 Al Qadisiya - Al Nassr

13/5 1h00 Al Shabab - Al Nassr

13/5 1h00 Al Nassr - Al Hilal

17/5 0h45 Al Nassr - Gamba Osaka

22/5 1h00 Al Nassr - Damac