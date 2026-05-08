Kết quả bóng đá hôm nay 8/5: Ronaldo tiến gần hơn đến chức vô địch cùng Al Nassr

Thứ Sáu, 05:38, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 8/5: Ronaldo tiến gần hơn đến chức vô địch giải VĐQG Saudi Arabia cùng Al Nassr sau chiến thắng 4-2 trước Al Shabab.

Đối đầu Al Shabab trong trận cầu buộc phải thắng, Al Nassr nhập cuộc như vũ bão và sớm có được những bàn thắng ở thời điểm 10 phút đầu tiên. 

ket qua bong da hom nay 8 5 ronaldo tien gan hon den chuc vo dich cung al nassr hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Phút thứ 3, Felix dứt điểm xoay người đẹp mắt mở tỷ số sau pha kiến tạo từ cánh trái của Sadio Mane. Đến phút 10, Felix hoàn tất cú đúp với pha băng cắt chuẩn xác ở cột xa từ quả tạt của Ghareeb. 

Tuy nhiên, đội chủ nhà không dễ buông xuôi. Phút 31, Yannick Carrasco tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Al Nassr để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. 

Kể từ phút này, Al Shabab làm chủ trận đấu với những pha uy hiếp liên tục. Nếu thủ môn Bento không xuất sắc, Al Nassr đã phải nhận bàn thua tiếp theo. 

Trong tình thế khó khăn của Al Nassr, Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc như những gì người hâm mộ chờ đợi. Phút 75, Mane khuấy đảo hành lang trái trước khi kiến tạo để Cristiano Ronaldo chọn vị trí chuẩn mực rồi đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-1. Đây là bàn thắng thứ 971 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Khoảng thời gian còn lại, mỗi đội ghi thêm 1 bàn thắng. Al Bulayhi là người ghi bàn cho Al Shabab trong khi Felix hoàn tất hat-trick để giúp Al Nassr thắng chung cuộc 4-2. 

Chiến thắng giúp Al Nassr có 82 điểm, hơn Al Hilal 5 điểm và đứng trước cơ hội đăng quang sớm nếu thắng chính đối thủ này ở vòng tới diễn ra ngày 13/5. 

PV/VOV.VN
