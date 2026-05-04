Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: Real hy vọng vô địch La Liga, Ronaldo gây thất vọng

Kết quả bóng đá hôm nay 4/5, Real Madrid níu giữ hy vọng mong manh vào chức vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol. Đây là trận đấu mà Los Blancos đã gặp không ít khó khăn trước sự quyết tâm của đội chủ nhà.

Vinicius giúp Real Madrid duy trì cơ hội mong manh trong cuộc đua vô địch La Liga. (Ảnh: Reuters).

Trong ngày Mbappe không thể thi đấu vì chấn thương, Vinicius đã trở thành "người hùng" của Real Madrid với cú đúp bàn thắng trong hiệp 2. Phút 55, Vinicius nhận bóng từ Gonzalo trước khi dùng đúng một động tác giả để loại bỏ hàng loạt hậu vệ Espanyol, sau đó dứt điểm vào góc gần, mở tỷ số trận đấu.

Đến phút 66, Vinicius hoàn tất cú đúp trong trận. Cầu thủ người Brazil phối hợp nhanh với Bellingham trước khi đá nối hiểm hóc, không cho thủ môn của Espanyol bất cứ cơ hội cản phá nào.

Chiến thắng 2-0 trước Espanyol giúp Real Madrid có 77 điểm sau 34 trận, kém đội dẫn đầu Barca 11 điểm trong khi mùa giải còn 4 vòng đấu nữa. Do Real và Barca vẫn còn trận đối đầu nhau ở vòng 35 nên về lý thuyết, Real vẫn còn nguyên cơ hội vô địch La Liga mùa này.

Sự thất vọng của Ronaldo. (Ảnh: Reuters).

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 4/5, Ronaldo gây thất vọng cùng Al Nassr ở giải VĐQG Saudi Arabia khi đội bóng này để thua Al Qadsiah với tỷ số 1-3. Người ghi bàn duy nhất cho Al Nassr trận này là João Félix trong khi Ronaldo có màn trình diễn khá mờ nhạt.

Trận thua này khiến Al Nassr vẫn chỉ hơn Al Hilal 5 điểm trong khi đã đá nhiều hơn 1 trận. 2 đội sẽ còn trận đối đầu trực tiếp ngày 13/5 nên tình thế hiện tại là khá bấp bênh cho tham vọng vô địch Saudi Arabia của Ronaldo và các đồng đội ở Al Nassr.