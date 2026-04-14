中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 14-4: Hà Nội I đăng quang ngôi vô địch giải U15 quốc gia

Thứ Ba, 18:11, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 14/4, trận chung kết giữa U15 Thể Công Viettel I và U15 Hà Nội I đã diễn ra trên SVĐ Thành Long, TP. Hồ Chí Minh. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận chung kết, U15 Hà Nội I đã xuất sắc giành ngôi vô địch Giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026.

Bước vào trận đấu, U15 Hà Nội I được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu hàng công thi đấu hiệu quả nhất giải. Ngay từ những phút đầu, đội bóng áo trắng chủ động kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều pha tấn công về phía khung thành đối phương.

U15 Hà Nội I nhập cuộc đầy tự tin

Tuy nhiên, U15 Thể Công Viettel I cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự, với hàng thủ thi đấu tập trung, hóa giải nhiều tình huống nguy hiểm. Hiệp 1 khép lại với thế trận giằng co. Dù chịu sức ép lớn, U15 Thể Công Viettel I vẫn duy trì được sự kỷ luật trong phòng ngự và không ít lần tổ chức phản công sắc nét, khiến khung thành U15 Hà Nội I phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Sang hiệp 2, U15 Thể Công Viettel I chủ động đẩy cao nhịp độ, trong khi U15 Hà Nội I vẫn duy trì sự chắc chắn và tạo ra các tình huống đáp trả đáng chú ý. Phút 56, từ một quả đá phạt ngoài vòng cấm, cầu thủ Nhân Quyền bên phía Hà Nội I tung cú sút đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đầy tiếc nuối. Những phút sau đó, U15 Hà Nội I tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 67, họ có pha phối hợp tấn công đẹp mắt nhưng không thể đánh bại thủ môn Đăng Khoa bên phía Thể Công Viettel I.

Minh Huy ghi bàn thắng duy nhất giúp U15 Hà Nội I đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026

Ở chiều ngược lại, U15 Thể Công Viettel I cũng có cơ hội đáng chú ý ở phút 70, song cú dứt điểm của Quang Hưng chưa đủ chính xác. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 80. Từ một tình huống không quá nguy hiểm, Minh Huy bên phía U15 Hà Nội I có pha đánh đầu bất ngờ khiến thủ môn Đăng Khoa không thể cản phá, đưa bóng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số 1-0 trong sự tiếc nuối của đội bóng Thể Công.

Trong những phút còn lại, U15 Thể Công Viettel I nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Chung cuộc, U15 Hà Nội I giành chiến thắng 1-0 và chính thức lên ngôi vô địch Giải U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng trẻ Thủ đô đăng quang tại sân chơi này.

U15 Hà Nội I đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá vô địch U15 quốc gia - Cúp Modern 2026
U15 Thể Công - Viettel ngậm ngùi về nhì tại giải
Các giải bóng đá do VFF tổ chức, trong đó có giải bóng đá trẻ như U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 được sự quan tâm của khán giả, nhà tài trợ, trong đó Acecook Việt Nam luôn đồng hành với bóng đá trẻ nước nhà

 

Phạm Ngọc/VOV.VN
Tag: U15 Hà Nội I giải bóng đá vô địch U15 quốc gia - Cúp Modern 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác định 2 cặp đấu bán kết giải U15 Quốc gia 2026
Xác định 2 cặp đấu bán kết giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã xác định được 2 cặp đấu bán kết là Hà Nội I chạm trán Tây Ninh và Thể Công Viettel I đối đầu với SLNA.

Xác định 2 cặp đấu bán kết giải U15 Quốc gia 2026

Xác định 2 cặp đấu bán kết giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã xác định được 2 cặp đấu bán kết là Hà Nội I chạm trán Tây Ninh và Thể Công Viettel I đối đầu với SLNA.

Kết quả bóng đá VCK U15 quốc gia 2026 tối 9/4: SLNA và Tây Ninh vào bán kết
Kết quả bóng đá VCK U15 quốc gia 2026 tối 9/4: SLNA và Tây Ninh vào bán kết

VOV.VN - Kết quả bóng đá VCK U15 quốc gia 2026 tối 9/4: SLNA và Tây Ninh vào bán kết. Chiều tối 9/4, vòng tứ kết giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra với những diễn biến đầy bất ngờ và kịch tính. U15 SLNA khẳng định sức mạnh trước TP.HCM, trong khi U15 Tây Ninh tạo nên địa chấn khi thắng U15 PVF.

Kết quả bóng đá VCK U15 quốc gia 2026 tối 9/4: SLNA và Tây Ninh vào bán kết

Kết quả bóng đá VCK U15 quốc gia 2026 tối 9/4: SLNA và Tây Ninh vào bán kết

VOV.VN - Kết quả bóng đá VCK U15 quốc gia 2026 tối 9/4: SLNA và Tây Ninh vào bán kết. Chiều tối 9/4, vòng tứ kết giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra với những diễn biến đầy bất ngờ và kịch tính. U15 SLNA khẳng định sức mạnh trước TP.HCM, trong khi U15 Tây Ninh tạo nên địa chấn khi thắng U15 PVF.

Kết quả bóng đá hôm nay 6/4: Xác định 8 đội vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026
Kết quả bóng đá hôm nay 6/4: Xác định 8 đội vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Chiều 6/4, VCK U15 quốc gia – Cúp Modern 2026 đã khép lại giai đoạn vòng bảng với các trận đấu cuối cùng của bảng A. Qua đó, 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết cũng đã chính thức được xác định.

Kết quả bóng đá hôm nay 6/4: Xác định 8 đội vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026

Kết quả bóng đá hôm nay 6/4: Xác định 8 đội vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Chiều 6/4, VCK U15 quốc gia – Cúp Modern 2026 đã khép lại giai đoạn vòng bảng với các trận đấu cuối cùng của bảng A. Qua đó, 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết cũng đã chính thức được xác định.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế