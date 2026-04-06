Kết quả bóng đá hôm nay 6/4: Xác định 8 đội vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026

Thứ Hai, 18:36, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 6/4, VCK U15 quốc gia – Cúp Modern 2026 đã khép lại giai đoạn vòng bảng với các trận đấu cuối cùng của bảng A. Qua đó, 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết cũng đã chính thức được xác định.

Ở bảng A, hai trận đấu diễn ra lúc 15h00 giữa TP.HCM – SLNA và Tây Ninh – Ninh Bình. Do SLNA đã sớm giành vé đi tiếp sau hai lượt trận đầu tiên, cuộc đối đầu giữa SLNA và TP.HCM không còn mang nhiều ý nghĩa về mặt thành tích. Trong khi đó, TP.HCM đã chắc chắn bị loại khi chưa giành được điểm nào.

ket qua bong da hom nay 6 4 xac dinh 8 doi vao tu ket vck u15 quoc gia 2026 hinh anh 1
Trận đấu giữa Ninh Bình (áo đen) và Tây Ninh được xem là "chung kết" của bảng A. (Ảnh: VFF)

Tâm điểm của ngày thi đấu tập trung vào trận “chung kết” của bảng A giữa Tây Ninh và Ninh Bình. Trước trận, hai đội cùng có 3 điểm nhưng Ninh Bình xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, Tây Ninh buộc phải giành chiến thắng để giành vé đi tiếp, trong khi Ninh Bình chỉ cần một kết quả hòa là đủ.

Ngay từ đầu trận, Tây Ninh chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 16, đội bóng này được hưởng phạt đền sau tình huống cầu thủ Ninh Bình phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hữu Quang thực hiện thành công, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ninh.

Sau bàn thua, Ninh Bình nỗ lực gia tăng sức ép nhưng sự nóng vội khiến các pha phối hợp thiếu chính xác. Trong khi đó, Tây Ninh vẫn duy trì thế trận chắc chắn và tổ chức phản công hiệu quả. Đúng vào phút bù giờ cuối hiệp 1, Anh Hào ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ninh.

Sang hiệp 2, Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 53 sau cú dứt điểm của Tấn Tài. Chỉ hai phút sau, Tây Ninh gặp bất lợi khi Tuấn Anh nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, khiến đội bóng này chỉ còn chơi với 10 người. Tận dụng lợi thế, Ninh Bình tiếp tục gia tăng sức ép và đến phút 66, Minh Huy ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, niềm vui của Ninh Bình không kéo dài lâu. Chỉ ba phút sau, từ một tình huống đá phạt, Ngọc Quang tung cú dứt điểm đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-2 cho Tây Ninh. Với kết quả này, Tây Ninh trở thành đội cuối cùng giành vé vào tứ kết.

ket qua bong da hom nay 6 4 xac dinh 8 doi vao tu ket vck u15 quoc gia 2026 hinh anh 2
SLNA (áo vàng) giành chiến thắng 6-0 trước TP.HCM. (Ảnh: VFF)

Ở trận đấu còn lại, dù chỉ mang tính thủ tục, SLNA vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng đậm 6-0 trước TP.HCM.

Như vậy, 6 đội nhất và nhì bảng giành vé vào tứ kết gồm: SLNA, Tây Ninh (bảng A); PVF, Thể Công Viettel I (bảng B); Hà Nội I, SHB Đà Nẵng (bảng C). Hai suất còn lại dành cho hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là Becamex TP.HCM và Quảng Nam.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Kết quả bóng đá VCK U15 Quốc gia 2026 bóng đá Việt Nam
Tin liên quan

Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026
Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - VCK giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 sẽ khởi tranh từ 1/4/2026. Đây là giải đấu hứa hẹn có thể mang tới cơ hội cho những "mầm non" của bóng đá Việt Nam trong hành trình hướng tới mục tiêu tham dự World Cup.

Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026

Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - VCK giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 sẽ khởi tranh từ 1/4/2026. Đây là giải đấu hứa hẹn có thể mang tới cơ hội cho những "mầm non" của bóng đá Việt Nam trong hành trình hướng tới mục tiêu tham dự World Cup.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/4: Tỷ số khó tin xuất hiện ở giải U15 Quốc gia 2026
Kết quả bóng đá hôm nay 1/4: Tỷ số khó tin xuất hiện ở giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Chiều 1/4, ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết giải vô địch U15 quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM) với 4 trận đấu thuộc các bảng B và C. Trong đó, U15 Hà Nội I gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng đậm 8-1 trước Becamex TP.HCM ở trận mở màn.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/4: Tỷ số khó tin xuất hiện ở giải U15 Quốc gia 2026

Kết quả bóng đá hôm nay 1/4: Tỷ số khó tin xuất hiện ở giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Chiều 1/4, ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết giải vô địch U15 quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM) với 4 trận đấu thuộc các bảng B và C. Trong đó, U15 Hà Nội I gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng đậm 8-1 trước Becamex TP.HCM ở trận mở màn.

Bóng đá Nga đưa dàn tài năng trẻ sang Việt Nam "thử lửa"
Bóng đá Nga đưa dàn tài năng trẻ sang Việt Nam "thử lửa"

VOV.VN - U19 Futsal Nga sẽ có 2 trận giao hữu với U19 Futsal Việt Nam tại TP.HCM vào ngày 11/4 và 13/4.

Bóng đá Nga đưa dàn tài năng trẻ sang Việt Nam "thử lửa"

Bóng đá Nga đưa dàn tài năng trẻ sang Việt Nam "thử lửa"

VOV.VN - U19 Futsal Nga sẽ có 2 trận giao hữu với U19 Futsal Việt Nam tại TP.HCM vào ngày 11/4 và 13/4.

