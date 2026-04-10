Xác định 2 cặp đấu bán kết giải U15 Quốc gia 2026

Thứ Sáu, 18:16, 10/04/2026
VOV.VN - Giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã xác định được 2 cặp đấu bán kết là Hà Nội I chạm trán Tây Ninh và Thể Công Viettel I đối đầu với SLNA.

Chiều 10/4 hai trận tứ kết tiếp theo của Giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra sôi nổi, qua đó xác định thêm hai đội bóng giành quyền vào bán kết là Hà Nội I và Thể Công Viettel I. Với những chiến thắng thuyết phục, hai đại diện của bóng đá trẻ Thủ đô tiếp tục thể hiện sức mạnh và sự ổn định tại giải đấu năm nay.

Trên sân vận động số 1, Trung tâm Thành Long, Hà Nội I đối đầu Quảng Nam. Với lợi thế sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải, đội bóng trẻ Thủ đô nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 do công của Bảo Trung sau một pha phối hợp tấn công tốc độ.

xac dinh 2 cap dau ban ket giai u15 quoc gia 2026 hinh anh 1
Hà Nội I giành chiến thắng 5-1 trước Quảng Nam. (Ảnh: VFF)

Bàn thắng sớm giúp Hà Nội I thi đấu hưng phấn, liên tục tổ chức các đợt lên bóng gây sức ép về phía khung thành Quảng Nam. Tuy nhiên, trong lúc gặp nhiều khó khăn, đội bóng trẻ xứ Quảng bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 26 khi Hữu Trường thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, Hà Nội I tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 60, từ một tình huống đá phạt góc, Gia Bảo bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bước ngoặt của trận đấu khi Hà Nội I sau đó hoàn toàn làm chủ thế trận và ghi thêm 3 bàn thắng để khép lại chiến thắng chung cuộc 5-1, qua đó giành vé vào bán kết và sẽ chạm trán Tây Ninh.

Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel I chạm trán SHB Đà Nẵng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo lính chủ động đẩy cao đội hình tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể tận dụng trong những phút đầu. Phút 16, Thể Công Viettel I khai thông thế bế tắc với bàn mở tỷ số của Nhân Quyền sau pha tạt bóng thuận lợi từ Minh Hưng.

xac dinh 2 cap dau ban ket giai u15 quoc gia 2026 hinh anh 2
Thể Công Viettel I thắng 4-0 trước SHB Đà Nẵng. (Ảnh: VFF)

Có lợi thế dẫn bàn, Thể Công Viettel I tiếp tục chơi lấn lướt và đến phút 24, Đình Dũng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0, khép lại hiệp một với ưu thế rõ rệt dành cho đại diện Thủ đô.

Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel I tiếp tục duy trì thế trận chủ động và ghi thêm bàn thắng thứ ba ở phút 49 do công của trung vệ Trung Hiếu. Dù giảm nhịp độ trong những phút cuối, đội bóng áo lính vẫn kịp ghi thêm bàn thắng ở phút 75 nhờ pha lập công của Minh Đức, ấn định chiến thắng 4-0. Với kết quả này, Thể Công Viettel I giành quyền vào bán kết và sẽ đối đầu SLNA.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: U15 Quốc gia 2026 bóng đá Việt Nam
Kết quả bóng đá VCK U15 quốc gia 2026 tối 9/4: SLNA và Tây Ninh vào bán kết
VOV.VN - Kết quả bóng đá VCK U15 quốc gia 2026 tối 9/4: SLNA và Tây Ninh vào bán kết. Chiều tối 9/4, vòng tứ kết giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra với những diễn biến đầy bất ngờ và kịch tính. U15 SLNA khẳng định sức mạnh trước TP.HCM, trong khi U15 Tây Ninh tạo nên địa chấn khi thắng U15 PVF.

Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026
VOV.VN - VCK giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 sẽ khởi tranh từ 1/4/2026. Đây là giải đấu hứa hẹn có thể mang tới cơ hội cho những "mầm non" của bóng đá Việt Nam trong hành trình hướng tới mục tiêu tham dự World Cup.

Giải U15 Quốc gia 2026: SLNA vào tứ kết, cầu thủ Việt kiều tỏa sáng
VOV.VN - Ở lượt trận thứ hai bảng A, vòng chung kết U15 Quốc gia – Morden Cup 2026, SLNA và Ninh Bình đều giành chiến thắng trước Tây Ninh và CLB bóng đá TP.HCM. Với 6 điểm sau hai lượt trận, đội bóng xứ Nghệ đã sớm giành quyền đi tiếp vào tứ kết.

