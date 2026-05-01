Kết quả bóng đá hôm nay 1/5: Hai đội giành lợi thế để tiến vào chung kết C2

Thứ Sáu, 05:45, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 1/5 nhận được sự chú ý khi hai đội chủ nhà đều giành được lợi thế sau trận bán kết lượt đi cúp C2 châu Âu.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/5 được người hâm mộ quan tâm với hai trận bán kết lượt đi tại cúp C2 châu Âu 2025/26. Trong đó, màn so tài giữa Nottingham Forest vs Aston Villa được người hâm mộ chú ý khi là cuộc đấu giữa hai đại diện bóng đá Anh.

ket qua bong da hom nay 1 5 hai doi gianh loi the de tien vao chung ket c2 hinh anh 1
Nottingham Forest giành chiến thắng tối thiểu (Ảnh: Reuters)

Dù phải làm khách nhưng Aston Villa là đội nhập cuộc tốt hơn, tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành Nottingham Forest. Trong đó, thủ thành Ortega đã liên tiếp cản phá một loạt tình huống dứt điểm nguy hiểm từ các chân sút Aston Villa.

Tuy nhiên bước ngoặt của trận đấu đến khi Digne để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho Nottingham Forest được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Chris Wood thực hiện thành công cú sút mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Nottingham Forest giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

Ở trận đấu còn lại, một đội chủ nhà khác cũng giành chiến thắng với cách biệt một bàn. Braga đã vượt qua Freiburg với tỉ số 2-1. Tiknaz ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 8.

Tuy nhiên đến phút 16, Freiburg có bàn gỡ hoà nhờ công của Grifo. Hai đội sau đó đều có những tình huống tấn công nguy hiểm nhưng chưa có thêm bàn thắng. Phải đến phút 90+2, Dorgeles mới ghi bàn giúp Braga giành chiến thắng trong trận lượt đi.

Như Đạt/VOV.VN
Tag: Nottingham Forest Aston Villa cúp C2 châu Âu
U17 nữ Việt Nam lên phương án cho trận mở màn gặp U17 Thái Lan
Trọng tài Hàn Quốc bắt chính trong trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League
Lịch thi đấu U17 nữ Việt Nam tại giải châu Á: Gặp Thái Lan ở trận mở màn
