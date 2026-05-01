Kết quả bóng đá hôm nay 1/5: Hai đội giành lợi thế để tiến vào chung kết C2

Kết quả bóng đá hôm nay 1/5 được người hâm mộ quan tâm với hai trận bán kết lượt đi tại cúp C2 châu Âu 2025/26. Trong đó, màn so tài giữa Nottingham Forest vs Aston Villa được người hâm mộ chú ý khi là cuộc đấu giữa hai đại diện bóng đá Anh.

Dù phải làm khách nhưng Aston Villa là đội nhập cuộc tốt hơn, tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành Nottingham Forest. Trong đó, thủ thành Ortega đã liên tiếp cản phá một loạt tình huống dứt điểm nguy hiểm từ các chân sút Aston Villa.

Tuy nhiên bước ngoặt của trận đấu đến khi Digne để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho Nottingham Forest được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Chris Wood thực hiện thành công cú sút mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Nottingham Forest giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

Ở trận đấu còn lại, một đội chủ nhà khác cũng giành chiến thắng với cách biệt một bàn. Braga đã vượt qua Freiburg với tỉ số 2-1. Tiknaz ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 8.

Tuy nhiên đến phút 16, Freiburg có bàn gỡ hoà nhờ công của Grifo. Hai đội sau đó đều có những tình huống tấn công nguy hiểm nhưng chưa có thêm bàn thắng. Phải đến phút 90+2, Dorgeles mới ghi bàn giúp Braga giành chiến thắng trong trận lượt đi.