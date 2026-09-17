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Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: MU bị loại ở Cúp Liên Đoàn Anh theo cách không tưởng

Thứ Năm, 03:56, 17/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: MU bị loại ở Cúp Liên Đoàn Anh theo cách không tưởng khi để thua Brighton 2-3 dù đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút đầu tiên.

Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: MU bị loại ở Cúp Liên Đoàn Anh theo cách không tưởng khi để thua Brighton 2-3 dù đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút đầu tiên. 

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Lợi thế sân nhà giúp MU sớm lấn lướt. Phút thứ 8, MU có pha lên bóng rất khoáng đạt, trái bóng được luân chuyển từ cánh trái sang cánh phải, Lacey cắt vào trong rồi tung cú đá chân trái đưa bóng vào góc gần, đánh bại thủ môn của Brighton, mở tỷ số trận đấu. 

2 phút sau, Rashford nỗ lực đi bóng bên cánh trái, vượt qua các hậu vệ đội khách rồi dứt điểm góc gần khiến thủ môn Steele vất vả cản phá, bóng bật ra và Mount có mặt kịp thời để đá bồi tung lưới Brighton. 

Dẫn trước cách biệt từ rất sớm nhưng sau đó MU không duy trì được nhịp chơi trước khả năng tổ chức ấn tượng của Brighton. 

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Brighton có tình huống pressing, cướp bóng của cầu thủ MU, Hadjam tung ra đường chuyền dài chuẩn mực để Kostoulas băng xuống dứt điểm chéo góc, rút ngăn tỷ số xuống 1-2. 

Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Brighton. Phút 65, hàng tiền vệ Brighton áp sát liên tục khiến các cầu thủ MU lúng túng. Sesko nỗ lực đánh đầu về cho đồng đội nhưng bóng lại tìm đến chân Gross. Cầu thủ kỳ cựu của Brighton tung ra cú đá không thể cản phá, đưa trận đấu về vạch xuất phát. 

Đến phút 69, Brighton có pha triển khai nhịp nhàng bên phần sân nhà, bóng được triển khai lên cho Kostoulas để tiền đạo người Hy Lạp trả ngược cho De Cuyper tung ra cú sút uy lực, hạ gục thủ môn Darlow, ấn định tỷ số 3-2 và khiến MU bị loại ngay vòng 3 của Cúp Liên Đoàn Anh. 

10:04
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10:05
 

 

10:07
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10:09

MU đã thua Man City 0-1 trong trận derby Manchester tối Chủ nhật tuần trước. Đó là thất bại khiến các CĐV Quỷ đỏ vừa thất vọng, vừa ức chế bởi màn trình diễn của thầy trò HLV Carrick. 

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Những gì đang diễn ra từ đầu mùa giải đang khiến rất nhiều CĐV MU nghi ngờ về Carrick. HLV người Anh hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của Ole Solsa, nghĩa là chỉ hay khi là người tạm quyền. Trong mùa giải mà MU sẽ phân sức nhiều đấu trường thì những thất bại ở Ngoại hạng Anh khi vừa trở lại từ đấu trường châu Âu sẽ càng khiến Quỷ đỏ bị hoài nghi về khả năng chơi tốt trên mọi mặt trận. 

Ở vòng 3 Cúp Liên Đoàn Anh, MU sẽ đối đầu Brighton. righton không bao giờ là đội bóng dễ chịu. Họ cũng vừa đánh bại Coventry với tỷ số 5-0. Còn đá với Chelsea tại Stamford Bridge thì Brighton cũng chỉ thua 3-4. Nghĩa là, Brighton hoàn toàn có thể là đối thủ khiến MU thêm 1 trận đấu nữa phải ôm hận. 

Trong trận đấu đêm nay, Brighton vắng Mitoma vì chấn thương. MU vắng De Ligt, Baleba, Amad Diallo và Ugarte vì lý do tương tự. 

01:45
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
01:57
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Các cầu thủ MU khởi động trước trận. (Ảnh: MUTV). 
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Các cầu thủ Brighton khởi động trước trận. (Ảnh: Brighton). 
02:00

1' Trận đấu bắt đầu !!!! Brighton giao bóng trước. 

02:10

8' VÀO OO!!!! MU có pha lên bóng rất khoáng đạt, trái bóng được luân chuyển từ cánh trái sang cánh phải, Lacey cắt vào trong rồi tung cú đá chân trái đưa bóng vào góc gần, đánh bại thủ môn của Brighton, mở tỷ số trận đấu. 

02:11

10' VÀO OOOO!!!! MU tiếp đà thăng hoa để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Rashford nỗ lực đi bóng bên cánh trái, vượt qua các hậu vệ đội khách rồi dứt điểm góc gần khiến thủ môn Steele vất vả cản phá, bóng bật ra và Mount có mặt kịp thời để đá bồi tung lưới Brighton. 

02:13
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Ảnh: Reuters. 
02:16

15' Hậu vệ Brighton mắc sai lầm, Rashford tận dụng tung ra đường chuyền nhanh cho Sesko băng xuống nhưng tiền đạo người Slovenia đã không thể vượt qua trung vệ cuối cùng bên phía đội khách. 

02:24

23' MU vẫn đang chiếm ưu thế trên sân nhưng lại gặp tổn thất về lực lượng với việc Mazraoui chấn thương và nhiều khả năng không thể tiếp tục thi đấu. 

02:30

30' Brighton đang có những nỗ lực dồn lên và điều đó khiến hàng thủ MU phải hoạt động tương đối vất vả trong ít phút gần nhất. 

02:32
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Ảnh: AP. 
02:37

36' Hadjam nỗ lực đi bóng loại bỏ các hậu vệ của MU trước khi chuyền cho Yalcouyé bứt tốc băng xuống đối mặt thủ môn của MU. Cú sút của tiền vệ này đã đưa bóng đi không trúng mục tiêu. 

02:42

41' Brighton ép sân với cường độ cao, Gross tung ra cú dứt điểm cuối cùng bóng đi vọt xà ngang khung thành MU sau hàng loạt tình huống lộn xộn trước đó khiến các hậu vệ Quỷ đỏ phải lăn xả cứu thua.

02:47

45' VÀO OOOO !!! Brighton có tình huống pressing, cướp bóng của cầu thủ MU, Hadjam tung ra đường chuyền dài chuẩn mực để Kostoulas băng xuống dứt điểm chéo góc, rút ngăn tỷ số xuống 1-2. 

02:47

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!

02:49

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 cho MU. 

02:49
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Ảnh: AP. 
03:05

Hiệp 2 bắt đầu !!! 

03:11

50' Tielemans xử lý kỹ thuật, loại bỏ tiền vệ Brighton rồi dẫn bóng sát vòng cấm đội khách trước khi dứt điểm nhưng trái bóng đi theo quỹ đạo quá thiếu chính xác. 

03:17

57' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá cao. Đôi bên đều cố gắng để đẩy trái bóng lên phía trước càng nhanh càng tốt. 

03:18
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Ảnh: AP. 
03:25

65' VÀO OOO!!!!! Hàng tiền vệ Brighton áp sát liên tục khiến các cầu thủ MU lúng túng. Sesko nỗ lực đánh đầu về cho đồng đội nhưng bóng lại tìm đến chân Gross. Cầu thủ kỳ cựu của Brighton tung ra cú đá không thể cản phá, đưa trận đấu về vạch xuất phát. 

03:30

69' VÀO OOOO!!!! Brighton có pha triển khai nhịp nhàng bên phần sân nhà, bóng được triển khai lên cho Kostoulas để tiền đạo người Hy Lạp trả ngược cho De Cuyper tung ra cú sút uy lực, hạ gục thủ môn Darlow. 

03:33

74' MU đã phải tung Bruno Fernandes vào sân thay cho Mount với hy vọng có thể thay đổi tình thế. 

03:34
ket qua bong da hom nay 17 9 mu bi loai o cup lien Doan anh theo cach khong tuong hinh anh 19
Ảnh: AP. 
03:37

77' Bruno chuyền bóng cho Rashford băng xuống đối mặt thủ môn đội khách ở tư thế trống trải nhưng số 9 của MU đã không thể có cú dứt điểm như ý. 

03:41

81' Brighton có pha ban bật đến vòng cấm MU, Kostoulas tung ra cú sút nhưng may mắn cho chủ nhà là Heaven đã kịp can thiệp cứu nguy. 

03:43

84' Gross chuyền bóng cho Gomez băng lên dứt điểm nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Darlow bên phía MU. 

03:45
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Ảnh: AP. 
03:50

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!

03:55

Hết giờ !!! MU thua Brighton 2-3. 

Trần Tiến/VOV.VN
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