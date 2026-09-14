VAR sai ở bàn thắng của Haaland, Pro Ref phải xin lỗi MU

VAR mắc sai lầm nghiêm trọng ở bàn thắng của Haaland

Tiền đạo Haaland ghi bàn ở phút 60 sau tình huống Josko Gvardiol thực hiện quả tạt bị đổi hướng. Tiền đạo người Na Uy xuất hiện ở cột xa và dứt điểm thành công, mang về 3 điểm cho Man City.

Trọng tài biên ban đầu phất cờ báo việt vị. Tuy nhiên, tổ trọng tài VAR đã đảo ngược quyết định này, cho rằng Enzo Fernández không tham gia và không gây ảnh hưởng đến tình huống bóng trong khu vực cấm địa.

Quyết định này gây tranh cãi dữ dội. HLV Michael Carrick gọi đây là một quyết định “đáng lo ngại”, trong khi trung vệ Lisandro Martínez, người tranh chấp bóng với Fernández, cho rằng MU đã phải nhận một “sự bất công”.

Man City thắng MU trong trận cầu tranh cãi (Ảnh: Reuters).

Sau khi xem xét lại tình huống, Pro Ref xác nhận tổ trọng tài VAR đã đánh giá sai: “Quyết định trên sân là việt vị đối với Erling Haaland. VAR kiểm tra và xác định cậu ấy không ở vị trí việt vị” - người phát ngôn Pro Ref cho biết.

Tuy nhiên, trong cùng pha tấn công, VAR xác định Enzo Fernández không chạm bóng. Vì vậy, việc cầu thủ này có phạm lỗi việt vị hay không phụ thuộc vào đánh giá chủ quan về mức độ ảnh hưởng đến tình huống.

Pro Ref thừa nhận VAR đã không nhận diện đúng tác động từ vị trí của Fernández và đáng lẽ phải đề nghị trọng tài chính xem lại tình huống trên màn hình.

Pro Ref cho biết tổ chức này đã liên hệ với MU để thừa nhận sai lầm trong quyết định của VAR. Đây nhiều khả năng được xem là một trong những sai sót nghiêm trọng nhất của VAR tại Premier League kể từ khi công nghệ này được đưa vào sử dụng năm 2019.

Với sai lầm của trọng tài, Man City đã đánh bại MU với tỉ số 1-0 để cùng với Arsenal là hai đội bóng vẫn duy trì thành tích toàn thắng ở sân chơi cao nhất nước Anh. Trong khi đó, Quỷ đỏ mới có được 4 điểm sau 4 trận.

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