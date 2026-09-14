English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9: Chơi thiếu người, Man City vẫn thắng MU

Thứ Hai, 00:14, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9 nhận được sự chú ý khi Man City vượt qua MU với tỉ số tối thiểu dù phải chơi thiếu người từ khá sớm.

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9 nhận được sự chú ý khi Man City vượt qua MU với tỉ số tối thiểu dù phải chơi thiếu người từ khá sớm trong khuôn khổ vòng 4 ngoại hạng Anh 2026/27.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB
00:40

Trong thời gian đầu trận, hai đội thi đấu với tốc độ trung bình nhằm tìm kiếm sai lầm của đối thủ. Tuy nhiên sau pha va chạm, Foden ngã xuống rồi đạp hai chân vào Bruno Fernandes. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho Foden ngay ở phút 23.

Có lợi thế hơn người, MU chủ động tấn công nhưng không thực sự tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một là cú sút phạt trực tiếp đưa bóng đập trúng cột dọc của Rashford.

Sang hiệp hai, Man City dù chơi thiếu người nhưng lại có bàn mở tỉ số ở phút 60. Nhận đường căng ngang của đồng đội, Haaland dứt điểm cận thành đưa bóng vào lưới. 

Trong thời gian còn lại, MU nỗ lực dồn lên nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là MU 0-1 Man City.

ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 2

 

11:12

Trận derby thành Manchester luôn là tâm điểm dù ở bất cứ thời điểm nào. MU đang có khởi đầu mùa giải chật vật sẽ phải tiếp đón “người hàng xóm” Man City đang có phong độ cao.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng MU lại mang đến thất vọng khi khởi đầu mùa giải bằng trận thua Hull. Dù sau đó thắng tưng bừng Ipswich nhưng lại tiếp tục để lại nỗi thất vọng với trận hoà Everton với bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trong khi đó, Man City với ba chiến thắng liên tiếp đã dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh sau vòng 3. Haaland vẫn là ngòi nổ đáng sợ nhất bên phía Man City với 3 bàn, dự kiến sẽ trở thành thách thức lớn với hàng thủ không thực sự ổn định của MU.

Trận thắng đậm Sabah tại cúp C1 châu Âu sẽ lên dây cót tinh thần cho MU trong cuộc đối đầu này. Ngoài ra, MU từng đánh bại Man City trong trận derby trên sân nhà vào tháng 1/2026. Đây cũng là điểm tựa tinh thần để thầy trò HLV Carrick tự tin tiếp đón Man City.

11:13

 

11:14
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

11:14
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 4
21:35
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 5
Đội hình xuất phát MU vs Man City.
21:39

Rất nhiều cổ động viên đã tới sớm để chuẩn bị cổ vũ cho trận đấu (Ảnh: Reuters)

ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 7
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 9
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 11
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 13
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 15
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 17
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 19
22:17

Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 21
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 23
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 25
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 27
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 29
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 31
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 33
22:30

Trận đấu bắt đầu! MU là đội giao bóng trước.

22:34

3': Không được! Từ tình huống tấn công trung lộ, Enzo tung ra cú sút bằng chân trái trước vòng cấm nhưng bóng đập chân cầu thủ MU đi hết đường biên ngang.

22:37

7': Nguy hiểm! Lisandro Martinez dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không đủ hiểm nên thủ thành Donnarumma đã bắt gọn.

22:41

9': Không được! Bruno có pha bấm bóng vào vòng cấm khi Dalot di chuyển thông minh để thoát người theo kèm. Tuy nhiên, Dalot không thể khống chế bóng thành công để lỡ cơ hội đối mặt thủ môn.

22:42
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 34
Ảnh: Reuters
22:45

14': Không được! Man City có pha hãm thành nhưng Foden không thể vượt qua được Lisandro Martinez. Hai đội vẫn chưa có được pha dứt điểm thực sự nguy hiểm nào.

22:49

19': Không được! Haaland có bóng ở trung lộ rồi đi xuống sát vòng cấm nhưng đường chuyền cho Cherki đã bị Marguire ngăn chặn.

22:51

21': Không được! Rashford đảo bóng rồi dứt điểm trước vòng cấm nhưng Foden đã đưa chân ra ngăn chặn kịp thời.

22:53
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 35
Ảnh: Reuters
22:54

23': Thẻ đỏ! Sau pha va chạm, Foden ngã xuống rồi đạp hai chân vào Bruno Fernandes. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho Foden.

22:58

27': Nguy hiểm! Từ tình huống bóng hai, Cherki hãm bóng bằng ngực rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đập trúng Mainoo bật ra.

23:03

32': Không được! Bruno chọc khe cho Rashford trong vòng cấm. Tuy nhiên, Rashford xử lý bước một không tốt, bóng nảy ra tạo điều kiện cho thủ môn Donnarumma băng ra bắt bóng hoá giải tình thế đối mặt.

23:03
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 36
Foden phải nhận thẻ đỏ (Ảnh: Reuters)
23:06

36': Nguy hiểm! Semenyo căng ngang rất mạnh nhưng không cầu thủ nào của Man City kịp thời băng vào dứt điểm.

23:12

41': Không được! MU sử dụng nhiều đường chuyền ngắn và trung bình ở một phần ba sân bên phía Man City để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương nhưng chưa thành công.

23:16

45': Không vào! MU có pha đá phạt với khoảng cách hơn 20 mét ngay trước vòng cấm. Rashford thực hiện cú sút thẳng đưa bóng vòng qua hàng rào nhưng đáng tiếc lại đập cột dọc Man City bật ra.

23:18

Hiệp một khép lại. Tỉ số trận đấu đang là MU 0-0 Man City.

23:19
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 37
Ảnh: Reuters
23:33

Hiệp hai bắt đầu! Man City có sự thay đổi người kh Ndiaye vào sân thay cho Cherki.

23:35

47': Không được! Từ tình huống đánh đầu phá bóng của cầu thủ Man City, Dalot tung ra cú dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.

23:39

51': Bóng đập cột dọc! Mainoo nhận bóng ngay trước vòng cấm rồi tung ra cú sút ngay nhưng bóng đập cột dọc Man City bật ra.

23:44

56': Nguy hiểm! Cunha nhận bóng ở trung lộ rồi đảo người đi bóng vào bên phải vòng cấm rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đi không trúng khung thành Man City.

23:45
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 38
Ảnh: Reuters
23:48

60': Bàn thắng không được công nhận! Nhận đường căng ngang của đồng đội, Haaland dứt điểm cận thành đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài xác định cầu thủ Man City đã việt vị. 

23:50

63': VÀOOOOOO !!!!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Haaland không việt vị và công nhận bàn thắng. Tỉ số trận đấu là MU 0-1 Man City.

23:56

69': Không vào! Enzo tung ra cú dứt điểm từ sát vòng cấm, thủ thành Lammens kịp thời đổ người chạm tay khiến quả bóng chệch hướng đập cột dọc nảy ra.

23:57
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 39
Haaland ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Reuters)
23:58

70': Nguy hiểm! Bruno Fernandes tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Donnarumma đã đẩy bóng ra.

00:01

73': Nguy hiểm! Từ đường tạt của Dalot, Mbeumo bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc.

00:04

76': Không vào! Từ đường căng ngang của đồng đội, Guehi băng vào dứt điểm cận thành nhưng bóng đi chệch cột dọc.

00:08
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 40
Niềm vui của các CĐV Man City (Ảnh: Reuters)
00:09

81': Thẻ vàng! Enzo Fernandez và Marguire đều phải nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm.

00:13

86': Không được! Cunha nỗ lực dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập cầu thủ Man City đi hết đường biên ngang.

00:14

86': Không vào! Từ tình huống đá phạt bóng, Maguire bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc.

00:15
ket qua ngoai hang anh hom nay 14 9 choi thieu nguoi, man city van thang mu hinh anh 41
Ảnh: Reuters
00:20

90': Bù giờ! Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

00:23

90+5': Không vào! Mbeumo nhận đường chọc khe của Bruno Fernandes rồi xoay người dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, thủ thành Donnarumma có pha cản phá xuất thần cứu thua cho Man City.

00:41

Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc là MU 0-1 Man City.

Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar, với mục tiêu giành quyền vào tứ kết.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar, với mục tiêu giành quyền vào tứ kết.

Thủ thành Emil Audero của ĐT Indonesia làm nên lịch sử ở La Liga
Thủ thành Emil Audero của ĐT Indonesia làm nên lịch sử ở La Liga

VOV.VN - Emil Audero đã làm nên lịch sử khi trở thành thủ môn đầu tiên của Indonesia ra sân tại La Liga.

Thủ thành Emil Audero của ĐT Indonesia làm nên lịch sử ở La Liga

Thủ thành Emil Audero của ĐT Indonesia làm nên lịch sử ở La Liga

VOV.VN - Emil Audero đã làm nên lịch sử khi trở thành thủ môn đầu tiên của Indonesia ra sân tại La Liga.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 13/9
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 13/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 13/9, những trận đấu tiếp theo của giải vô địch Nam Mỹ, giải đấu tính suất tham dự World Cup 2027 và Olympic Los Angeles 2028 cho các đội bóng ở khu vực này.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 13/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 13/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 13/9, những trận đấu tiếp theo của giải vô địch Nam Mỹ, giải đấu tính suất tham dự World Cup 2027 và Olympic Los Angeles 2028 cho các đội bóng ở khu vực này.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Man City vòng 4 Ngoại hạng Anh
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Man City vòng 4 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Man City thuộc khuôn khổ vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 22h30 ngày 13/9 trên sân vận động Old Trafford.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Man City vòng 4 Ngoại hạng Anh

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Man City vòng 4 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Man City thuộc khuôn khổ vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 22h30 ngày 13/9 trên sân vận động Old Trafford.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận HAGL vs Hải Phòng FC
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận HAGL vs Hải Phòng FC

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận HAGL vs Hải Phòng FC, vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 17h ngày 13/9/2026 trên sân Pleiku.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận HAGL vs Hải Phòng FC

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận HAGL vs Hải Phòng FC

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận HAGL vs Hải Phòng FC, vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 17h ngày 13/9/2026 trên sân Pleiku.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế