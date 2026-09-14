Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9: Chơi thiếu người, Man City vẫn thắng MU

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Trong thời gian đầu trận, hai đội thi đấu với tốc độ trung bình nhằm tìm kiếm sai lầm của đối thủ. Tuy nhiên sau pha va chạm, Foden ngã xuống rồi đạp hai chân vào Bruno Fernandes. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho Foden ngay ở phút 23.

Có lợi thế hơn người, MU chủ động tấn công nhưng không thực sự tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một là cú sút phạt trực tiếp đưa bóng đập trúng cột dọc của Rashford.

Sang hiệp hai, Man City dù chơi thiếu người nhưng lại có bàn mở tỉ số ở phút 60. Nhận đường căng ngang của đồng đội, Haaland dứt điểm cận thành đưa bóng vào lưới.

Trong thời gian còn lại, MU nỗ lực dồn lên nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là MU 0-1 Man City.