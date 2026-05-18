Kết quả bóng đá hôm nay 18/5: Xác định đội bóng tiếp theo dự U17 World Cup 2026

Kết quả bóng đá hôm nay 18/5, FIFA xác định được thêm một đội bóng tiếp theo giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026 sau lượt trận đêm 17/5, rạng sáng 18/5 của giải U17 châu Phi.

Niềm vui chiến thắng của U17 Tanzania. (Ảnh: CAF).

Theo đó, U17 Tanzania giành chiến thắng 3-0 trước U17 Angola với các bàn thắng của Mbegelendi (phút 27), Kizinga (phút 52) và Hamis (phút 66).

Với trận thắng này, U17 Tanzania có 2 trận thắng liên tiếp để giành ngôi nhất bảng B và giành vé dự vòng tứ kết của U17 châu Phi 2026. Theo điều lệ, các đội vào tứ kết của U17 châu Phi 2026 sẽ có vé đến VCK U17 World Cup 2026 nên Tanzania đã trở thành đội tiếp theo có vé đến với ngày hội bóng đá trẻ ở Qatar.

Đây lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Tanzania giành quyền đến với sân chơi U17 World Cup. Chiến tích này cũng đánh dấu lần đầu tiên một đội bóng nam của quốc gia này đoạt vé đến thi đấu một giải thuộc hệ thống của FIFA.

Như vậy, tính đến sáng 18/5, đã có 39 đội giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026 là Việt Nam, Hàn Quốc, Tanzania, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania và Serbia.

9 suất còn lại sẽ được xác định sau các trận đấu của giải U17 châu Phi vẫn đang diễn ra tại Morocco. Lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức ngày 21/5.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 18/5, một số CLB hàng đầu châu Âu ra sân thi đấu với kết quả như sau: Barca 3-1 Betis, Sevilla 0-1 Real Madrid, Inter Milan 1-1 Verona, Paris FC 2-1 PSG.

Đây đều là những trận đấu chỉ mang tính thủ tục khi các giải đấu ở Tây Ban Nha, Italia hay Pháp hầu hết đã ngã ngũ từ những vòng đấu trước.