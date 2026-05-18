中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 18/5: Xác định đội bóng tiếp theo dự U17 World Cup 2026

Thứ Hai, 05:07, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/5, FIFA xác định được thêm một đội bóng tiếp theo giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/5, FIFA xác định được thêm một đội bóng tiếp theo giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026 sau lượt trận đêm 17/5, rạng sáng 18/5 của giải U17 châu Phi. 

ket qua bong da hom nay 18 5 xac dinh doi bong tiep theo du u17 world cup 2026 hinh anh 1
Niềm vui chiến thắng của U17 Tanzania. (Ảnh: CAF). 

Theo đó, U17 Tanzania giành chiến thắng 3-0 trước U17 Angola với các bàn thắng của Mbegelendi (phút 27), Kizinga (phút 52) và Hamis (phút 66). 

Với trận thắng này, U17 Tanzania có 2 trận thắng liên tiếp để giành ngôi nhất bảng B và giành vé dự vòng tứ kết của U17 châu Phi 2026. Theo điều lệ, các đội vào tứ kết của U17 châu Phi 2026 sẽ có vé đến VCK U17 World Cup 2026 nên Tanzania đã trở thành đội tiếp theo có vé đến với ngày hội bóng đá trẻ ở Qatar. 

Đây lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Tanzania giành quyền đến với sân chơi U17 World Cup. Chiến tích này cũng đánh dấu lần đầu tiên một đội bóng nam của quốc gia này đoạt vé đến thi đấu một giải thuộc hệ thống của FIFA. 

Như vậy, tính đến sáng 18/5, đã có 39 đội giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026 là Việt Nam, Hàn Quốc, Tanzania, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania và Serbia.

9 suất còn lại sẽ được xác định sau các trận đấu của giải U17 châu Phi vẫn đang diễn ra tại Morocco. Lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức ngày 21/5. 

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 18/5, một số CLB hàng đầu châu Âu ra sân thi đấu với kết quả như sau: Barca 3-1 Betis, Sevilla 0-1 Real Madrid, Inter Milan 1-1 Verona, Paris FC 2-1 PSG. 

Đây đều là những trận đấu chỉ mang tính thủ tục khi các giải đấu ở Tây Ban Nha, Italia hay Pháp hầu hết đã ngã ngũ từ những vòng đấu trước. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: U17 World Cup
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin bóng đá 17-5: U17 Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của FIFA trước World Cup
Tin bóng đá 17-5: U17 Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của FIFA trước World Cup

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 17-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U17 Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của FIFA trước VCK U17 World Cup 2026; HLV Cristiano Roland nói gì sau khi U17 Việt Nam bị loại?; Ronaldo có nguy cơ tiếp tục trắng tay cùng Al Nassr…

Tin bóng đá 17-5: U17 Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của FIFA trước World Cup

Tin bóng đá 17-5: U17 Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của FIFA trước World Cup

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 17-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U17 Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của FIFA trước VCK U17 World Cup 2026; HLV Cristiano Roland nói gì sau khi U17 Việt Nam bị loại?; Ronaldo có nguy cơ tiếp tục trắng tay cùng Al Nassr…

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026: Vắng bóng U17 Việt Nam
Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026: Vắng bóng U17 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026, xuất hiện trận "chung kết sớm" trong khi U17 Việt Nam không đủ điều kiện góp mặt.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026: Vắng bóng U17 Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026: Vắng bóng U17 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026, xuất hiện trận "chung kết sớm" trong khi U17 Việt Nam không đủ điều kiện góp mặt.

U17 Việt Nam bị loại, HLV Cristiano Roland nói gì?
U17 Việt Nam bị loại, HLV Cristiano Roland nói gì?

VOV.VN - HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ, động viên với các cầu thủ sau khi U17 Việt Nam thua U17 Australia 0-3 và bị loại ở tứ kết U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam bị loại, HLV Cristiano Roland nói gì?

U17 Việt Nam bị loại, HLV Cristiano Roland nói gì?

VOV.VN - HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ, động viên với các cầu thủ sau khi U17 Việt Nam thua U17 Australia 0-3 và bị loại ở tứ kết U17 châu Á 2026.

Xác định 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026
Xác định 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026

VOV.VN - Sau khi kết thúc vòng tứ kết, AFC đã xác định được 4 đội bóng giành quyền đi tiếp và 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026.

Xác định 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026

Xác định 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026

VOV.VN - Sau khi kết thúc vòng tứ kết, AFC đã xác định được 4 đội bóng giành quyền đi tiếp và 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026.

Để thua U17 Australia, U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026
Để thua U17 Australia, U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết.

Để thua U17 Australia, U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026

Để thua U17 Australia, U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế