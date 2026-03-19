Kết quả bóng đá hôm nay 19/3: Liverpool vào tứ kết cúp C1 châu Âu

Thứ Năm, 05:31, 19/03/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 19/3 nhận được sự chú ý với việc xác định thêm 4 đội vào tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26.

Kết quả bóng đá hôm nay 19/3 được người hâm mộ quan tâm với loạt trận lượt về vòng 1/8 cúp C1 châu Âu 2025/26. Trận đấu được kỳ vọng giữa Barcelona vs Newcastle chỉ thực sự hấp dẫn trong hiệp một khi hai đội rượt đuổi tỉ số, cũng như Yamal cùng các đồng đội dẫn trước với tỉ số 3-2.

Liverpool giành chiến thắng đậm để vào tứ kết cúp C1 châu Âu (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp hai, Barcelona hoàn toàn kiểm soát thế trận và ghi thêm đến 4 bàn thắng, qua đó giành chiến thắng với tỉ số 7-2. Sau hai lượt trận, Barcelona giành chiến thắng với tổng tỉ số 8-3, qua đó giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, Liverpool cũng có chiến thắng ấn tượng khi gặp Galatasaray trên sân nhà. Với việc để thua 0-1 ở trận lượt đi trên sân khách, The Kop buộc phải giành chiến thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên để đi tiếp.

Liverpool đã vượt chỉ tiêu khi giành chiến thắng đậm với tỉ số 4-0 trước Galatasaray trên sân khách. Với chiến thắng với tổng tỉ số 4-1 sau hai lượt trận, Liverpool là một trong hai đại diện của bóng đá Anh vào tứ kết cúp C1 châu Âu mùa này, đội còn lại là Arsenal.

Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3:

Barcelona 7-2 Newcastle (8-3)

Bayern Munich 4-1 Atalanta (10-2)

Liverpool 4-0 Galatasaray (4-1)

Tottenham 3-2 Atletico Madrid (5-7)

Như Đạt/VOV.VN
Tag: Liverpool Barcelona cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia
Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia

Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/3: Xuân Son ghi bàn, Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/2026 với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.

Tin bóng đá 18-3: Đồng hương Ronaldo sát cánh cùng "Ronaldo" ở V-League
Tin bóng đá 18-3: Đồng hương Ronaldo sát cánh cùng “Ronaldo” ở V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 18-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đồng hương Ronaldo sát cánh cùng “Ronaldo” ở V-League; Liên đoàn bóng đá Malaysia vẫn còn thời gian kháng cáo; Các đại diện của giải hạng Nhất gặp khó ở tứ kết Cúp Quốc gia…

Tin bóng đá 18-3: Đồng hương Ronaldo sát cánh cùng “Ronaldo” ở V-League

Tin bóng đá 18-3: Đồng hương Ronaldo sát cánh cùng “Ronaldo” ở V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 18-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đồng hương Ronaldo sát cánh cùng “Ronaldo” ở V-League; Liên đoàn bóng đá Malaysia vẫn còn thời gian kháng cáo; Các đại diện của giải hạng Nhất gặp khó ở tứ kết Cúp Quốc gia…

Bị loại khỏi cúp C1 châu Âu, Chelsea gặp thêm khó khăn trong cuộc đua với MU
Bị loại khỏi cúp C1 châu Âu, Chelsea gặp thêm khó khăn trong cuộc đua với MU

VOV.VN - Chelsea chia tay cúp C1 châu Âu 2025/26 sau khi để thua bạc nhược PSG trên sân nhà trong trận lượt về vòng 1/8.

Bị loại khỏi cúp C1 châu Âu, Chelsea gặp thêm khó khăn trong cuộc đua với MU

Bị loại khỏi cúp C1 châu Âu, Chelsea gặp thêm khó khăn trong cuộc đua với MU

VOV.VN - Chelsea chia tay cúp C1 châu Âu 2025/26 sau khi để thua bạc nhược PSG trên sân nhà trong trận lượt về vòng 1/8.

