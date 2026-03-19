Kết quả bóng đá hôm nay 19/3: Liverpool vào tứ kết cúp C1 châu Âu

Kết quả bóng đá hôm nay 19/3 được người hâm mộ quan tâm với loạt trận lượt về vòng 1/8 cúp C1 châu Âu 2025/26. Trận đấu được kỳ vọng giữa Barcelona vs Newcastle chỉ thực sự hấp dẫn trong hiệp một khi hai đội rượt đuổi tỉ số, cũng như Yamal cùng các đồng đội dẫn trước với tỉ số 3-2.

Sang hiệp hai, Barcelona hoàn toàn kiểm soát thế trận và ghi thêm đến 4 bàn thắng, qua đó giành chiến thắng với tỉ số 7-2. Sau hai lượt trận, Barcelona giành chiến thắng với tổng tỉ số 8-3, qua đó giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, Liverpool cũng có chiến thắng ấn tượng khi gặp Galatasaray trên sân nhà. Với việc để thua 0-1 ở trận lượt đi trên sân khách, The Kop buộc phải giành chiến thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên để đi tiếp.

Liverpool đã vượt chỉ tiêu khi giành chiến thắng đậm với tỉ số 4-0 trước Galatasaray trên sân khách. Với chiến thắng với tổng tỉ số 4-1 sau hai lượt trận, Liverpool là một trong hai đại diện của bóng đá Anh vào tứ kết cúp C1 châu Âu mùa này, đội còn lại là Arsenal.

Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3:

Barcelona 7-2 Newcastle (8-3)

Bayern Munich 4-1 Atalanta (10-2)

Liverpool 4-0 Galatasaray (4-1)

Tottenham 3-2 Atletico Madrid (5-7)