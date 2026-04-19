Kết quả bóng đá hôm nay 19/4: Tottenham tiếp tục chìm vào thất vọng

Chủ Nhật, 05:30, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 19/4 nhận được sự chú ý khi Tottenham hoàn toàn có thể phải xuống hạng vào cuối mùa.

Kết quả bóng đá hôm nay 19/4 được người hâm mộ quan tâm khi Tottenham tiếp tục có thêm một trận đấu đầy thất vọng. Tiếp đón Brighton trên sân nhà, Tottenham đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối để tiếp tục đứng ở nhóm “cầm đèn đỏ”.

ket qua bong da hom nay 19 4 tottenham tiep tuc chim vao that vong hinh anh 1
Tottenham đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối (Ảnh: Reuters)

Tottenham đã hai lần có bàn thắng dẫn trước. Phút 39, Pedro Porro ghi bàn mở tỉ số cho Tottenham nhưng sau đó Brighton có bàn gỡ ở những phút bù giờ hiệp một. Kaoru Mitoma ghi bàn ở phút 45+3.

Kịch bản này tiếp tục lặp lại trong hiệp hai khi Tottenham một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Xavi Simons ở phút 77. Tuy nhiên đến phút 90+5, Brighton có bàn gỡ hoà nhờ công của Rutter, qua đó ấn định kết quả hoà 2-2.

Kết quả này khiến Tottenham tiếp tục đứng ở vị trí 18 và có thể phải xuống hạng ở mùa giải tới. Nếu hai đội đứng phía trên là West Ham và Nottingham Forest cùng giành chiến thắng ở vòng này, Tottenham sẽ bị các đối thủ bỏ xa trong cuộc đua trụ hạng.

Kết quả bóng đá ngày 19/4:

Ngoại hạng Anh

Brentford 0-0 Fulham

Leeds 3-0 Wolverhampton

Newcastle 1-2 Bournemouth

Tottenham 2-2 Brighton

Chelsea 0-1 MU

Serie A

Udinese 0-1 Parma

Napoli 0-2 Lazio

AS Roma 1-1 Atalanta

Bundesliga

Union Berlin 1-2 Wolfsburg

Bayer Leverkusen 1-2 Augsburg

Hoffenheim 2-1 Dortmund

Werder Bremen 3-1 Hamburger

Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play
Như Đạt/VOV.VN
Tin liên quan

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4: Ninh Bình thắng đậm trước PVF-CAND
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4: Ninh Bình thắng đậm trước PVF-CAND

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4 nhận được sự chú ý khi Ninh Bình có chiến thắng đậm khi tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4: Ninh Bình thắng đậm trước PVF-CAND

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4: Ninh Bình thắng đậm trước PVF-CAND

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/4 nhận được sự chú ý khi Ninh Bình có chiến thắng đậm khi tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà.

Tin bóng đá 18-4: HLV Kim Sang Sik và bài toán khó cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup
Tin bóng đá 18-4: HLV Kim Sang Sik và bài toán khó cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 18-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HLV Kim Sang Sik và bài toán khó cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup; Sôi động vòng 33 Ngoại hạng Anh; Hà Nội FC mất trụ cột sau trận thắng CLB TP.HCM; Đội tuyển dự World Cup 2026 sa thải HLV trưởng.

Tin bóng đá 18-4: HLV Kim Sang Sik và bài toán khó cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup

Tin bóng đá 18-4: HLV Kim Sang Sik và bài toán khó cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 18-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HLV Kim Sang Sik và bài toán khó cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup; Sôi động vòng 33 Ngoại hạng Anh; Hà Nội FC mất trụ cột sau trận thắng CLB TP.HCM; Đội tuyển dự World Cup 2026 sa thải HLV trưởng.

Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26: Níu giữ hy vọng
Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26: Níu giữ hy vọng

VOV.VN - Vòng 19 V-League 2025/26 là cơ hội để những đội bóng đang ở gần nhóm “cầm đèn đỏ” tích luỹ điểm số nhằm tiến gần đến nhóm an toàn.

Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26: Níu giữ hy vọng

Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26: Níu giữ hy vọng

VOV.VN - Vòng 19 V-League 2025/26 là cơ hội để những đội bóng đang ở gần nhóm “cầm đèn đỏ” tích luỹ điểm số nhằm tiến gần đến nhóm an toàn.

