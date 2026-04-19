Kết quả bóng đá hôm nay 19/4: Tottenham tiếp tục chìm vào thất vọng
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 19/4 nhận được sự chú ý khi Tottenham hoàn toàn có thể phải xuống hạng vào cuối mùa.
Kết quả bóng đá hôm nay 19/4 được người hâm mộ quan tâm khi Tottenham tiếp tục có thêm một trận đấu đầy thất vọng. Tiếp đón Brighton trên sân nhà, Tottenham đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối để tiếp tục đứng ở nhóm “cầm đèn đỏ”.
Tottenham đã hai lần có bàn thắng dẫn trước. Phút 39, Pedro Porro ghi bàn mở tỉ số cho Tottenham nhưng sau đó Brighton có bàn gỡ ở những phút bù giờ hiệp một. Kaoru Mitoma ghi bàn ở phút 45+3.
Kịch bản này tiếp tục lặp lại trong hiệp hai khi Tottenham một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Xavi Simons ở phút 77. Tuy nhiên đến phút 90+5, Brighton có bàn gỡ hoà nhờ công của Rutter, qua đó ấn định kết quả hoà 2-2.
Kết quả này khiến Tottenham tiếp tục đứng ở vị trí 18 và có thể phải xuống hạng ở mùa giải tới. Nếu hai đội đứng phía trên là West Ham và Nottingham Forest cùng giành chiến thắng ở vòng này, Tottenham sẽ bị các đối thủ bỏ xa trong cuộc đua trụ hạng.
Kết quả bóng đá ngày 19/4:
Ngoại hạng Anh
Brentford 0-0 Fulham
Leeds 3-0 Wolverhampton
Newcastle 1-2 Bournemouth
Tottenham 2-2 Brighton
Chelsea 0-1 MU
Serie A
Udinese 0-1 Parma
Napoli 0-2 Lazio
AS Roma 1-1 Atalanta
Bundesliga
Union Berlin 1-2 Wolfsburg
Bayer Leverkusen 1-2 Augsburg
Hoffenheim 2-1 Dortmund
Werder Bremen 3-1 Hamburger
Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig