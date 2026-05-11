  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: Arsenal có chiến thắng quan trọng

Thứ Hai, 05:30, 11/05/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 11/5 nhận được sự quan tâm khi Arsenal có chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Kết quả bóng đá hôm nay 11/5 được người hâm mộ quan tâm khi Arsenal có chuyến làm khách được dự đoán rất khó khăn trước West Ham. Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra một số tình huống đáng chú ý.

Arsenal có chiến thắng quan trọng (Ảnh: Reuters)

Tiêu biểu là tình huống Trossard tung ra 2 cú dứt điểm trong vòng cấm, một bị thủ thành chủ nhà cản phá, pha còn lại đưa bóng đến đúng xà ngang. Tuy nhiên sau đó, West Ham gây ra rất nhiều khó khăn khi không ngại va chạm khiến Arsenal gặp bế tắc trong việc tìm phương án tiếp cận khung thành.

Thậm chí, West Ham còn có cơ hội ăn bàn rõ ràng. Phút 78, Fernandes dứt điểm trong thế đối mặt nhưng không thắng được thủ thành David Raya. Đến phút 83, Arsenal có bàn thắng nhờ pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Trossard.

Trận đấu trở nên kịch tính khi đến phút 90+3, Wilson tung cú sút xa với lực bóng căng làm tung lưới Arsenal. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định các cầu thủ West Ham đã phạm lỗi với thủ thành Raya trong pha tranh chấp trước đó nên không công nhận bàn thắng.

Arsenal giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh khi hơn đội đứng sau là Man City khoảng cách 5 điểm (thi đấu nhiều hơn một trận).

Kết quả bóng đá ngày 11/5:

Ngoại hạng Anh

Burnley 2-2 Aston Villa

Crystal Palace 2-2 Everton

Nottingham Forest 1-1 Newcastle

West Ham 0-1 Arsenal

Serie A

Hellas Verona 0-1 Como

Cremonese 3-0 Pisa

Fiorentina 0-0 Genoa

Parma 2-3 AS Roma

AC Milan 2-3 Atalanta

La Liga

Mallorca 1-1 Villarreal

Athletic Bilbao 0-1 Valencia

Real Oviedo 0-0 Getafe

Barcelona 2-0 Real Madrid

Như Đạt/VOV.VN
Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 11/5: U17 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc
Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 11/5: U17 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 11/5 nhận được sự chú ý khi U17 Việt Nam để U17 Hàn Quốc vượt qua trong những phút cuối trận.

Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi
Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi

VOV.VN - Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi qua đó chạm một tay vào ngôi vương ở mùa giải năm nay.

Vượt qua Nam Định, CAHN tiến sát ngôi vô địch nhờ cú đúp của Đình Bắc
Vượt qua Nam Định, CAHN tiến sát ngôi vô địch nhờ cú đúp của Đình Bắc

VOV.VN - Nhờ cú đúp bàn thắng của Đình Bắc, CAHN vượt qua Nam Định trên sân nhà để tiến rất gần đến ngôi vô địch V-League 2025/26.

