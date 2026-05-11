Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: Arsenal có chiến thắng quan trọng

Kết quả bóng đá hôm nay 11/5 được người hâm mộ quan tâm khi Arsenal có chuyến làm khách được dự đoán rất khó khăn trước West Ham. Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra một số tình huống đáng chú ý.

Arsenal có chiến thắng quan trọng (Ảnh: Reuters)

Tiêu biểu là tình huống Trossard tung ra 2 cú dứt điểm trong vòng cấm, một bị thủ thành chủ nhà cản phá, pha còn lại đưa bóng đến đúng xà ngang. Tuy nhiên sau đó, West Ham gây ra rất nhiều khó khăn khi không ngại va chạm khiến Arsenal gặp bế tắc trong việc tìm phương án tiếp cận khung thành.

Thậm chí, West Ham còn có cơ hội ăn bàn rõ ràng. Phút 78, Fernandes dứt điểm trong thế đối mặt nhưng không thắng được thủ thành David Raya. Đến phút 83, Arsenal có bàn thắng nhờ pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Trossard.

Trận đấu trở nên kịch tính khi đến phút 90+3, Wilson tung cú sút xa với lực bóng căng làm tung lưới Arsenal. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định các cầu thủ West Ham đã phạm lỗi với thủ thành Raya trong pha tranh chấp trước đó nên không công nhận bàn thắng.

Arsenal giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh khi hơn đội đứng sau là Man City khoảng cách 5 điểm (thi đấu nhiều hơn một trận).

Kết quả bóng đá ngày 11/5:

Ngoại hạng Anh

Burnley 2-2 Aston Villa

Crystal Palace 2-2 Everton

Nottingham Forest 1-1 Newcastle

West Ham 0-1 Arsenal

Serie A

Hellas Verona 0-1 Como

Cremonese 3-0 Pisa

Fiorentina 0-0 Genoa

Parma 2-3 AS Roma

AC Milan 2-3 Atalanta

La Liga

Mallorca 1-1 Villarreal

Athletic Bilbao 0-1 Valencia

Real Oviedo 0-0 Getafe

Barcelona 2-0 Real Madrid

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD