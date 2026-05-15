Arsenal có thể vô địch ngoại hạng Anh sớm một vòng đấu

Vòng 37 ngoại hạng Anh được đánh giá có thể chứng kiến nhà vô địch của mùa giải khi Arsenal có cơ hội giành danh hiệu. Nếu Arsenal giành chiến thắng trong khi Man City hoà hoặc thua, đội bóng thành London sẽ vô địch sớm một vòng đấu.

Cơ hội để Arsenal giành chiến thắng là rất cao khi chỉ phải gặp Burnley trên sân nhà. Với việc đã chắc chắn xuống hạng, Burnley không còn nhiều mục tiêu để thi đấu, nhiều cầu thủ thậm chí đang tính đến việc sớm tìm bến đỗ mới khi mùa giải này kết thúc.

Arsenal có thể vô địch ngoại hạng Anh sau vòng 37 (Ảnh: Reuters)

Ngoài trận hoà Aston Villa ở vòng đấu trước, Burnley đã có 5 thất bại liên tiếp tại ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Arsenal đang tràn đầy quyết tâm để giành trọn 3 điểm, qua đó tiến gần hơn đến ngôi vô địch ngoại hạng Anh.

Nếu Arsenal giành chiến thắng, áp lực sẽ đẩy về phía Man City đá sau một ngày. Phải làm khách trên sân của Bournemouth, mục tiêu giành trọn 3 điểm của thầy trò Pep Guardiola không hề dễ dàng khi đối thủ vẫn còn rất nhiều động lực để thi đấu.

Bournemouth hiện đang đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng, kém đội xếp trên khoảng cách 4 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Man City, Bournemouth hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách về điểm số với đội trong top 5, nhóm được dự cúp C1 châu Âu mùa sau.

Ở vòng đấu này, Liverpool và Aston Villa sẽ chạm trán nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vào top 5. Điều đó sẽ khiến Man City gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng trong trận đấu với Bournemouth.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD