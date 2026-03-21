Kết quả bóng đá hôm nay 21/3: ĐT nữ Nhật Bản vô địch Asian Cup nữ 2026

Thứ Bảy, 18:19, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT nữ Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup nữ 2026 sau chiến thắng 1-0 trước ĐT nữ Australia trong trận chung kết.

ket qua bong da hom nay 21 3 Dt nu nhat ban vo dich asian cup nu 2026 hinh anh 1
ĐT nữ Nhật Bản vô địch Asian Cup nữ 2026. (Ảnh: AFC)

ĐT nữ Australia bước vào trận chung kết Asian Cup nữ 2026 với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên, ĐT nữ Nhật Bản đã thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng 1-0 để lên ngôi vô địch.

Tiền vệ Maika Hamano là ngôi sao sáng nhất của ĐT nữ Nhật Bản trong trận này khi lập siêu phẩm ở phút 17. Maika Hamano có pha xoay người dứt điểm khó tin từ rìa vòng cấm, đánh bại thủ môn Mackenzie Arnold bên phía ĐT nữ Australia.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, ĐT nữ Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup nữ và đều giành chiến thắng trước ĐT nữ Australia ở chung kết với cùng tỷ số 1-0. Trước đây, ĐT nữ Nhật Bản từng khiến ĐT nữ Australia ngậm ngùi về nhì vào các năm 2014 và 2018.

ket qua bong da hom nay 21 3 Dt nu nhat ban vo dich asian cup nu 2026 hinh anh 2
ĐT nữ Nhật Bản có lần thứ 3 đánh bại ĐT nữ Australia ở chung kết châu lục. (Ảnh: AFC)

Trên hành trình vô địch Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Nhật Bản đã thể hiện phong độ cực cao khi ghi 29 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Tiền đạo Riko Ueki cũng đứng đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công.

Kết thúc Asian Cup nữ 2026, bóng đá châu Á đã xác định được 6 đại diện sẽ tham dự VCK World Cup nữ 2027 tại Brazil gồm: ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Hàn Quốc, ĐT nữ Australia, ĐT nữ Trung Quốc, ĐT nữ Philippines và ĐT nữ Triều Tiên. Các đội bóng này cũng sẽ cùng ĐT nữ Uzbekistan và đội nữ Đài Bắc Trung Hoa tham dự vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Los Angeles 2028 khu vực châu Á.

PV/VOV.VN
Tag: Kết quả bóng đá hôm nay ĐT nữ Nhật Bản Asian Cup nữ 2026
Tin liên quan

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

AFC lên tiếng về khả năng dự World Cup 2026 của Iran

VOV.VN - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John lên tiếng về khả năng dự World Cup 2026 của Iran.

VOV.VN - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John lên tiếng về khả năng dự World Cup 2026 của Iran.

AFC báo tin “sét đánh” cho ngoại binh V-League

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) báo tin không vui cho ngoại binh đang thi đấu tại V-League.

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) báo tin không vui cho ngoại binh đang thi đấu tại V-League.

