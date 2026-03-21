Kết quả bóng đá hôm nay 21/3: ĐT nữ Nhật Bản vô địch Asian Cup nữ 2026

ĐT nữ Nhật Bản vô địch Asian Cup nữ 2026. (Ảnh: AFC)

ĐT nữ Australia bước vào trận chung kết Asian Cup nữ 2026 với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên, ĐT nữ Nhật Bản đã thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng 1-0 để lên ngôi vô địch.

Tiền vệ Maika Hamano là ngôi sao sáng nhất của ĐT nữ Nhật Bản trong trận này khi lập siêu phẩm ở phút 17. Maika Hamano có pha xoay người dứt điểm khó tin từ rìa vòng cấm, đánh bại thủ môn Mackenzie Arnold bên phía ĐT nữ Australia.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, ĐT nữ Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup nữ và đều giành chiến thắng trước ĐT nữ Australia ở chung kết với cùng tỷ số 1-0. Trước đây, ĐT nữ Nhật Bản từng khiến ĐT nữ Australia ngậm ngùi về nhì vào các năm 2014 và 2018.

ĐT nữ Nhật Bản có lần thứ 3 đánh bại ĐT nữ Australia ở chung kết châu lục. (Ảnh: AFC)

Trên hành trình vô địch Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Nhật Bản đã thể hiện phong độ cực cao khi ghi 29 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Tiền đạo Riko Ueki cũng đứng đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công.

Kết thúc Asian Cup nữ 2026, bóng đá châu Á đã xác định được 6 đại diện sẽ tham dự VCK World Cup nữ 2027 tại Brazil gồm: ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Hàn Quốc, ĐT nữ Australia, ĐT nữ Trung Quốc, ĐT nữ Philippines và ĐT nữ Triều Tiên. Các đội bóng này cũng sẽ cùng ĐT nữ Uzbekistan và đội nữ Đài Bắc Trung Hoa tham dự vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Los Angeles 2028 khu vực châu Á.