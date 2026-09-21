Kết quả bóng đá hôm nay 21/9: Real thua đau Atletico, PSG "thoát hiểm"

Kết quả bóng đá hôm nay 21/9: Real thua đau Atletico 1-2 ở La Liga trong trận đấu mà thầy trò HLV Mourinho đã tự làm hỏng những gì mà họ đã toan tính.

Ảnh: Reuters.

Trước đối thủ khó chịu là đội bóng cùng thành phố - Atletico, Real khởi đầu trận đấu không tệ và có không ít cơ hội ghi bàn nhưng hết Vinicius rồi Guler không thể ghi bàn.

Khi bàn thắng chưa đến thì bước ngoặt xuất hiện phút 50. Huijsen phạm lỗi với Giuliano Simeone trong vòng cấm. Real Madrid vừa dính phạt đền, vừa bị mất người khi cầu thủ gốc Hà Lan nhận thẻ đỏ với tình huống trọng tài kiểm tra VAR. Trên chấm 11m, Grimaldo đánh bại Courtois, ghi bàn mở điểm cho Atletico.

Việc được chơi hơn người giúp Atletico Madrid sớm có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 59, Giuliano Simeone căng ngang thuận lợi ở cánh phải, ở phía trong David thoải mái đệm bóng tung lưới Real Madrid.

Sau đó, Atletico vừa đá vừa đùa nhưng cũng khiến Real vất vả, nếu không có sự gồng gánh của Courtois và các hậu vệ còn lại trên sân, thầy trò HLV Mourinho đã phải nhận thêm bàn thua.

Phải đến khi Atletico có phần chủ quan, Real mới gỡ được 1 bàn nhờ công Rudiger ở những phút cuối cùng và đành chấp nhận thua chung cuộc 1-2.

Ảnh: Reuters.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 21/9, PSG "thoát hiểm" tại Ligue 1 để có trận thắng thứ hai liên tiếp khi vượt qua Marseille trong trận cầu siêu kinh điển của bóng đá Pháp.

Cả Marseille lẫn PSG đều đang gặp khó ở Ligue 1 trước trận đấu nên đôi bên đã có một trận đấu nghẹt thở đến những phút cuối cùng. Những cơ hội ghi bàn liên tiếp đến những cũng phải sang hiệp 2, PSG mới mở được tỷ số sau pha lập công của tiền đạo đang có phong độ rất cao - Ferran Torres ở phút 66.

Dù vậy đến phút 72, Gouiri dọn cỗ cho Angel Gomes gỡ hòa cho Marseille. Phút 74, PSG tái lập thế dẫn bàn nhờ công của Marquinhos.

Sau đó, Marseille quyết liệt tấn công tìm bàn gỡ trong thời gian cuối trận, kể cả khi đã phải thi đấu thiếu người sau tình huống nhận thẻ đỏ của Weah. Nếu đội chủ nhà không vô duyên ở pha dứt điểm phút 90+6, PSG đã không thể ra về với trọn vẹn 3 điểm.