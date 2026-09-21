Kết quả Ngoại hạng Anh: Cunha ghi bàn phút cuối, MU thoát thua Fulham

Fulham và MU đã tạo ra thế trận đôi công rực lửa sau tiếng còi khai cuộc trên sân Craven Cottage. Nếu như MU có 2 pha dứt điểm dội cột dọc của Bruno Fernandes và Cunha trong hiệp 1, thì Fulham liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội dứt điểm cận thành.

Sang hiệp 2, đôi bên thi đấu chậm lại nhưng bàn thắng lại xuất hiện trong thế trận giằng co. Phút 63, Bassey chiến thắng Cunha trong pha tranh chấp tay đôi rồi tung cú sút uy lực khiến thủ môn Lammens vất vả cản phá, trái bóng nảy ra và Lisandro Martinez lóng ngóng đá phản lưới nhà giúp Fulham mở tỷ số.

Rơi vào thế bị dẫn trước, MU cố gắng đẩy cao đội hình nhưng tỏ ra thiếu ý tưởng tấn công. Tưởng chừng Fulham sẽ có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này, thì MU bất ngờ gỡ hòa ở phút 89. Cú sút của Cunha đưa bóng đập chân Affengruber đổi hướng đi vào lưới.

Chung cuộc, Fulham và MU chia điểm với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, Fulham tạm leo lên đứng áp chót và đẩy Tottenham xuống đáy bảng xếp hạng khi có cùng 2 điểm nhưng hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, MU đang đứng thứ 12 tại Ngoại hạng Anh với 5 điểm.

Sir Alex Ferguson tới sân Craven Cottage theo dõi MU làm khách của Fulham ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bassey góp công đầu trong bàn mở tỷ số của Fulham. (Ảnh: Reuters)

Cận cảnh tình huống đá phản lưới nhà của Lisandro Martinez. (Ảnh: Reuters)

Lisandro Martinez "biếu" Fulham bàn thắng mở tỷ số. (Ảnh: Reuters)

Thần may mắn giúp MU có bàn gỡ hòa trước Fulham ở phút 89. (Ảnh: Reuters)

Cunha ghi bàn ở phút 89 giúp MU thoát thua Fulham. (Ảnh: Reuters)

15:19 Đội hình dự kiến: Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Gonzalo Garcia. MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Dorgu; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha. 15:20 Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal sảy chân, Tottenham chìm sâu VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Arsenal sảy chân trên đường đua vô địch, Tottenham rơi xuống vị trí áp chót. Kết quả Ngoại hạng Anh: Brighton đại thắng Arsenal trong ngày trọng đại VOV.VN - Kết quả vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027, Brighton giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Arsenal trong dịp kỷ niệm 125 năm ngày thành lập CLB. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 có biến động đáng chú ý sau khi Brentford đánh bại Chelsea 3-0 trên sân nhà ở vòng 5.



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15:21 Fulham bước vào cuộc đối đầu với MU bằng sự tự tin từ trận hòa 0-0 tại Anfield cùng chiến thắng trước West Ham tại League Cup. Trong khi MU đang chịu sức ép sau hai thất bại liên tiếp trước Man City và Brighton. Nhưng với Michael Carrick, bài toán không chỉ nằm ở phong độ. Sau khi được bổ nhiệm chính thức, liệu áp lực kỳ vọng có khiến ông trở nên thận trọng hơn đúng lúc MU cần một bước tiến táo bạo? Trên thực tế, phong độ Fulham chưa thực sự thuyết phục. Họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bên cạnh 1 trận hòa và 3 thất bại. Tuy nhiên, trận hòa 0-0 tại Anfield là tín hiệu tích cực. Fulham cho thấy họ có thể duy trì cự ly, bảo vệ khu vực nguy hiểm và khiến một hàng công mạnh như Liverpool gặp khó khăn. Còn trong chiến thắng 3-2 trước West Ham, đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa cho thấy khả năng vượt qua được áp lực để giành chiến thắng. Đó cũng là những điểm mạnh đáng kể của đội bóng này trước MU. Fulham có xu hướng chơi với khối đội hình tương đối chặt, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân rồi tìm cách chuyển trạng thái nhanh. Sander Berge và Alex Iwobi có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phá nhịp triển khai của MU, trong khi những cầu thủ phía trên chờ khoảng trống để phản công. Vấn đề của Fulham là sự ổn định. Họ từng thua Chelsea và Crystal Palace trên sân nhà, đồng thời nếu phải chịu sức ép liên tục, hệ thống phòng ngự sẽ bị xô lệch, dẫn đến những bàn thua. Trong khi đó, vấn đề của MU không còn nằm ở chất lượng hàng công. HLV Carrick sở hữu nhiều cá nhân có thể tạo nên sự khác biệt, như Bruno Fernandes, Matheus Cunha hay Marcus Rashford. Thậm chí, nếu Benjamin Sesko được sử dụng, anh cũng đem đến khả năng sáng tạo, di chuyển và đột biến. Chiến thắng 5-2 trước Ipswich hay 4-0 trước Sabah cho thấy khi có khoảng trống, hàng công Quỷ đỏ có thể rất nguy hiểm. Tuy nhiên, hai thất bại gần nhất cho thấy cùng một vấn đề. MU thua Man City 0-1 dù đối thủ chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại, rồi mới nhất dẫn Brighton 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 tại League Cup. Thất bại trước Brighton đặc biệt đáng chú ý: MU không chỉ đánh mất lợi thế, mà còn để đối thủ ghi ba bàn sau giờ nghỉ và biến một trận đấu tưởng như chắc thắng thành thất bại. Đây là lần đầu sau 50 năm Quỷ đỏ thua một trận sân nhà dù dẫn trước 2 bàn. 15:22 15:25 FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB 21:32 Đội hình xuất phát của Fulham. (Ảnh: CLB) Đội hình xuất phát của MU. (Ảnh: CLB) Sân vận động Craven Cottage trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters) Các cầu thủ MU tới sân. (Ảnh: Reuters) Nhóm cầu thủ đá chính của MU khởi động. (Ảnh: Reuters) Các cầu thủ Fulham tới sân. (Ảnh: Reuters) Các cầu thủ Fulham khởi động. (Ảnh: Reuters) 22:30 Trận đấu bắt đầu!!! MU giao bóng HLV Michael Carrick đang chịu áp lực lớn sau khi MU liên tiếp thua Man City và Brighton. (Ảnh: Reuters) ​ 22:35 4': Cơ hội đầu tiên thuộc về Fulham!!! Garcia khai thác khoảng trống giữa cặp trung vệ MU rồi tung cú sút chệch cột dọc. 22:38 7': Fulham duy trì sức ép!!! Đợt tấn công trung lộ của đội chủ nhà khiến các hậu vệ MU tỏ ra lúng túng. Tuy nhiên, thủ môn Lammens đã bắt bài đường chuyền vào vòng cấm của Iwobi. 22:40 10': MU đáp trả!!! Bruno Fernandes đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt từ cánh phải của Tielemans. 22:41 11': KHÔNG VÀO!!! Lisandro Martinez tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Leno bay người cản phá siêu phẩm của hậu vệ MU. Lisandro Martinez suýt lập siêu phẩm. (Ảnh: Reuters) 22:47 16': MU chiếm thế chủ động!!! Sau những phút đầu nhập cuộc chệch choạc, MU bắt đầu chủ động kiểm soát trái bóng và đẩy Fulham lùi sâu về bên phần sân nhà. 22:48 17': Đáng tiếc!!! Fulham có đợt phản công sắc sảo nhưng Garcia lại dứt điểm hụt khi đón đường căng ngang từ cánh trái. 22:50 19': Đột phá táo bạo!!! King đi bóng lắt léo trước sự truy cản của Maguire rồi tung cú sút vọt xà ngang MU. Cầu thủ 19 tuổi Josh King thi đấu xông xáo trên hàng tấn công Fulham. (Ảnh: Reuters) 22:52 21': MU uy hiếp khung thành!!! Mbeumo vượt qua hậu vệ Fulham bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt, Rashford bật cao đánh đầu vọt xà ngang. 22:54 23': Dalot thử vận may!!! Hậu vệ cánh phải của MU tung cú sút từ cự ly khoảng 20m đưa bóng đi chệch cột dọc. 22:56 25': CỘT DỌC TỪ CHỐI BÀN THẮNG MỞ TỶ SỐ!!! Cunha đánh bại hậu vệ Fulham ở pha tranh chấp tay đôi trong vòng cấm rồi trả ngược vừa tầm. Bruno Fernandes dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Leno bó tay nhưng trái bóng lại tìm tới cột dọc. Bruno Fernandes dứt điểm dội cột dọc. (Ảnh: Reuters) 22:59 28': KHÔNG VÀO!!! Iwobi đón đường chuyền vượt tuyến rồi tung quả tạt chất lượng từ cánh trái. Josh King băng vào dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ môn Lammens. 23:00 29': MU thoát hiểm!!! Thủ môn Lammens bay người cản phá cú sút của Berge sau tình huống hỗn loạn trong vòng cấm. 23:02 31': CỘT DỌC CỨU THUA CHO FULHAM!!! Pha dứt điểm điệu nghệ của Cunha đã đánh bại thủ môn Leno nhưng lại đưa bóng tìm tới cột dọc. Đây là lần thứ 2 thần may mắn ngoảnh mặt với MU kể từ đầu trận. 23:03 32': Vẫn chưa có bàn thắng!!! Fulham phản công sau khi thoát thua và Josh King có pha dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, thủ môn Lammens đã cứu thua xuất thần. Josh King dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ môn Lammens. (Ảnh: Reuters) 23:10 38': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! MU phối hợp mượt mà để kéo dãn hàng phòng ngự Fulham trước khi Rashford xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của Rashford quá hiền và không thắng được thủ môn Leno. 23:12 42': Lammens cứu thua!!! Thủ môn MU kịp thời băng ra và chiến thắng Iwobi trong pha đối mặt. 23:15 43': Quỷ đỏ kém duyên!!! Cunha xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung đường chuyền ngang nhưng Mbeumo dứt điểm hụt còn Rashford sút bóng vọt xà ngang. 23:16 45': Thẻ vàng!!! Josh King lĩnh án phạt vì ngã vờ trong vòng cấm MU. 23:16 Hiệp 1 kết thúc!!! MU và Fulham bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. HLV Carrick và HLV Arbeloa đều có lý do để tiếc nuối sau hiệp 1. (Ảnh: Reuters) 23:31 Hiệp 2 bắt đầu!!! Fulham giao bóng 23:36 49': Cầu thủ Fulham chơi xấu!!! Castagne kéo ngã Rashford để ngăn MU phản công và phải lĩnh thẻ vàng. 23:43 55': Ăn miếng trả miếng!!! Fulham chủ động đẩy cao đội hình và ép sân trong những phút đầu hiệp 2. MU rình rập chờ cơ hội phản đòn dựa vào tốc độ của đôi cánh Rashford - Mbeumo. Tuy nhiên, 2 pha phản công liên tiếp của MU đều bị Fulham đánh chặn. MU và Fulham tạo ra thế trận giằng co trong quãng thời gian đầu hiệp 2. (Ảnh: Reuters) 23:48 60': MU thót tim!!! Berge đoạt bóng trước vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền vừa tầm cho Iwobi băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, trái bóng đập chân hậu vệ MU đi chệch mục tiêu. 23:49 63': VÀO!!! Fulham 1-0 MU Lisandro Martinez lóng ngóng đá phản lưới nhà sau khi thủ môn Lammens cản phá cú sút của Bassey. Trước đó, Bassey đã đoạt bóng trong chân Cunha rồi lao lên tung cú sút uy lực khiến Lammens không thể bắt dính. MU để thủng lưới vô duyên. (Ảnh: Reuters) Bassey ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Fulham. (Ảnh: Reuters) 23:53 67': MU SUÝT GỠ HÒA!!! Thủ môn Leno bay người hết cỡ cản phá cú sút chân trái sở trường của Mbeumo. 23:57 71': Fulham điều chỉnh hàng tấn công!!! Iwobi, Bobb rời sân nhường chỗ cho Kevin, Palacios. 00:01 74': KHÔNG VÀO!!! Cunha nỗ lực tung cú sút hiểm hóc về góc xa dù bị 2 cầu thủ Fulham vây chặt. Tuy nhiên, thủ môn Leno bay người cứu thua xuất sắc. 00:02 76': Nguy hiểm!!! Kevin càn lướt dũng mãnh rồi tung cú sút chéo góc khiến thủ môn Lammens vất vả cản phá. May cho MU, không có cầu thủ Fulham nào kịp dứt điểm bồi. 00:03 77': MU thay tiền đạo!!! Zirkzee vào sân thế chỗ Rashford. Rashford không phát huy hiệu quả ở trận này. (Ảnh: Reuters) 00:06 80': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! MU đưa Mount vào thay Mainoo. Fulham rút Josh King, Garcia rời sân nhường chỗ cho Andersen, Muniz. 00:07 81': Lisandro Martinez chưa thể lập công chuộc tội!!! Trung vệ MU lên tham gia tấn công trong tình huống phạt góc và có pha volley vọt xà ngang. 00:10 84': MU tăng cường sức tấn công!!! Dorgu vào thay Shaw. 00:11 85': Thẻ vàng!!! Muniz phạm lỗi với Maguire trong pha tranh chấp bóng bổng. 00:12 86': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO MU!!! Các cầu thủ MU cho rằng Bassey đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm nhưng trọng tài lắc đầu. 00:15 89': VÀO!!! Fulham 1-1 MU Cú sút xa của Cunha đưa bóng đập chân trung vệ Affengruber đổi hướng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Leno. MU gỡ hòa đầy may mắn. (Ảnh: Reuters) 00:20 90'+2: KHÔNG VÀO!!! Lisandro Martinez bình tĩnh loại bỏ 2 cầu thủ Fulham rồi tung cú sút chéo góc nhưng trái bóng không thể xuyên qua rừng chân. 00:20 HẾT GIỜ!!! Fulham và MU chia điểm với tỷ số hòa 1-1 tại vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Các cầu thủ MU tỏ ra thất vọng khi chỉ có 1 điểm trước Fulham. (Ảnh: Reuters)

TRỰC TIẾP Fulham vs MU

Áp lực dành cho Carrick tại Craven Cottage lại càng lớn hơn. Ông từng tạo được dấu ấn khi làm HLV tạm quyền và sau đó được bổ nhiệm chính thức. Thành tích ấy đồng nghĩa kỳ vọng cũng tăng lên. Vậy nên Carrick bước vào mùa giải mới với áp lực phải chứng minh rằng thành công trong giai đoạn tạm quyền có thể được chuyển hóa thành một dự án ổn định lâu dài.

Và có cảm giác rằng trong những thời điểm cần một quyết định mạnh tay, Carrick vẫn chưa dám thoát ra khỏi vòng an toàn. Trận derby Manchester là ví dụ rõ nhất. MU có lợi thế quân số nhưng không tận dụng. Carrick thiếu sự quyết đoán trong cách tiếp cận một trận đấu mà đáng lẽ phải chủ động hơn. Đến trận Brighton, vấn đề lại chuyển thành khả năng quản lý lợi thế.

TRỰC TIẾP Fulham vs MU vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027: Quỷ đỏ cần 3 điểm để đứng dậy sau thất bại đau đớn trước Brighton ở League Cup hồi giữa tuần (Ảnh: Reuters)

Ở chuyến làm khách tại Craven Cottage lần này, Carrick đứng trước một lựa chọn khó khăn. Đó là tiếp tục ưu tiên sự an toàn để tránh thêm một cú sảy chân, hay chấp nhận rủi ro lớn hơn để giúp MU kiểm soát trận đấu theo cách chủ động và giành chiến thắng?

Nếu Carrick tiếp tục chọn phương án an toàn, MU có thể lại tự đẩy mình vào thế khó. Còn nếu ông mạnh dạn hơn, chấp nhận đưa đội bóng lên cao và khai thác tối đa sức sáng tạo của Bruno, Cunha hay Rashford, Quỷ đỏ có thể tạo ra khác biệt.

Ở 42 cuộc đối đầu gần nhất, Fulham thắng 4, MU thắng 30 và hai đội hòa nhau 8 trận.

Trong 20 lần chạm trán gần nhất tại sân Craven Cottage, MU áp đảo với 13 chiến thắng, 5 trận hòa, còn Fulham chỉ thắng 2 trận.

Ở 39 lần gặp nhau gần nhất tại giải VĐQG, Fulham thắng 10, hòa 11 và MU thắng 18; Fulham ghi 50 bàn, MU ghi 68 bàn.

Bên phía Fulham, Tom Cairney và Ryan Sessegnon là hai sự vắng mặt đáng tiếc nhất do chấn thương. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Alvaro Arbeloa có thể tung ra sân với đội hình gần như mạnh nhất.

Quỷ đỏ thành Manchester không may mắn như đội chủ nhà. HLV Michael Carrick phải đối mặt với danh sách cầu thủ vắng mặt khá dài, với Luke Shaw, Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte và Tom Heaton, do chấn thương.

Điều này cho thấy, sân Craven Cottage không chỉ là bài kiểm tra dành cho MU. Đó còn là bài test quan trọng về mức độ sẵn sàng mạo hiểm của Carrick trong vai trò HLV chính thức. Và khả năng Fulham sẽ làm khó nhà cầm quân người Anh.