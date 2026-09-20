Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/9: Man City và Liverpool giành chiến thắng

Man City trên sân nhà có một trận đấu không tưởng với Sunderland. Hai đội tạo ra một cơn mưa bàn thắng tại Etihad và The Citizens là đội bản lĩnh hơn để có 3 điểm với chiến thắng 5-3.

Ảnh: Reuters.

Ngay từ đầu trận, hai đội đã tạo nên màn đọ sức tốc độ cao với những pha tấn công liên tục. Phút thứ 7, Enzo Fernandez dứt điểm tinh quái từ quả đá phạt nhưng chỉ cần 5 phút sau, Brobbey thoát xuống đánh bại Donnarumma trong pha đối mặt để ghi bàn gỡ hòa.

Man City nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công của Cherki ở phút 29 nhưng không lâu sau đó, Brobbey đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa cho Sunderland. Trước khi hiệp 1 khép lại, Semenyo nhận bóng từ Guehi rồi tung cú sút chìm căng như búa bổ, đánh bại thủ môn Roefs.

Sang hiệp 2, thế trận tốc độ cao không tưởng tiếp tục được duy trì. Phút 57, Haaland và Semenyo cùng băng xuống đón đường chuyền của đồng đội nhưng Haaland đã nhường bóng để Semenyo dứt điểm nâng tỷ số lên 4-2.

Thế nhưng Sunderland không chịu buông xuôi. Đường căng ngang của Angulo đi xuyên qua mặt khung thành Man City và Brobbey xuất hiện đúng lúc để đệm bóng cận thành, hoàn tất cú hat-trick.

Trong khoảng thời gian còn lại, đôi bên đều có rất nhiều cơ hội nhưng chỉ có Haaland ghi bàn và Man City hoàn tất thắng lợi với tỷ số 5-3. Man City đã có 5 trận toàn thắng kể từ đầu mùa.

Cũng theo kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/9, Liverpool thắng Bournemouth với tỷ số 1-0 nhờ pha ghi bàn duy nhất của Isak, Trận thắng này giúp The Kop có 9 điểm sau 5 vòng đã đấu.