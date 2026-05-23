Kết quả bóng đá hôm nay 23/5: Diễn biến kịch tính trong cuộc đua trụ hạng V-League

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Abdurakhmanov vừa ghi bàn vừa đá phản lưới nhà trong trận Thanh Hóa 1-1 HAGL. (Ảnh: VPF)

Trên sân Thanh Hóa, tiền vệ Abdurakhmanov đã có trận đấu hy hữu khi vừa đá phản lưới nhà, vừa ghi bàn. Qua đó, ngoại binh người Kyrgyzstan trở thành nhân vật chính trong trận hòa 1-1 giữa Thanh Hóa và HAGL tại vòng 24 V-League 2025/2026.

Phút 15, Abdurakhmanov vô tình chạm bóng sau cú ra chân thiếu chính xác của Đinh Quang Kiệt khiến trái bóng đổi hướng đi vào lưới và giúp HAGL có bàn mở tỷ số. Phút 43, Abdurakhmanov lập công chuộc tội với pha đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa.

Với kết quả hòa 1-1 này, Thanh Hóa và HAGL đều chưa thể chính thức trụ hạng. Hiện tại, Thanh Hóa đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 25 điểm còn HAGL đang đứng thứ 11 với 23 điểm.

Makaric lập cú đúp giúp Đà Nẵng thắng Hải Phòng FC 2-0. (Ảnh: VPF)

Trong trận đấu cùng giờ, Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Hải Phòng FC để vươn lên đứng áp chót – vị trí sẽ đá play-off. Tiền đạo Makaric là người hùng của đội chủ nhà khi lập cú đúp ở phút 34 và 81.

Với chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng FC, Đà Nẵng đang có 20 điểm và đẩy PVF-CAND (18 điểm) xuống vị trí cuối bảng. Đà Nẵng cũng chỉ kém 1 điểm so với vị trí an toàn của CLB TP.HCM, trước khi đội bóng thành phố mang tên Bác gặp SLNA ở vòng 24 V-League vào chiều 24/5.

Chiến thắng của Đà Nẵng cũng là nguyên nhân khiến Thanh Hóa chưa thể chính thức trụ hạng, khi đội bóng xứ Thanh không còn nguy cơ rơi xuống đáy bảng do PVF-CAND chỉ có thể đạt tối đa 24 điểm ở mùa giải này, nhưng Thanh Hóa vẫn còn nguy cơ rơi xuống vị trí đá play-off.