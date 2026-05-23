  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kết quả bóng đá hôm nay 23/5: Diễn biến kịch tính trong cuộc đua trụ hạng V-League

Thứ Bảy, 20:34, 23/05/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/5, Đà Nẵng thoát khỏi vị trí đáy bảng nhờ trận thắng Hải Phòng FC 2-0 ở vòng 24 V-League còn Thanh Hóa và HAGL chưa thể chính thức trụ hạng khi hòa 1-1 trong ngày Abdurakhmanov vừa ghi bàn vừa đá phản lưới nhà.

Abdurakhmanov vừa ghi bàn vừa đá phản lưới nhà trong trận Thanh Hóa 1-1 HAGL. (Ảnh: VPF)

Trên sân Thanh Hóa, tiền vệ Abdurakhmanov đã có trận đấu hy hữu khi vừa đá phản lưới nhà, vừa ghi bàn. Qua đó, ngoại binh người Kyrgyzstan trở thành nhân vật chính trong trận hòa 1-1 giữa Thanh Hóa và HAGL tại vòng 24 V-League 2025/2026.

Phút 15, Abdurakhmanov vô tình chạm bóng sau cú ra chân thiếu chính xác của Đinh Quang Kiệt khiến trái bóng đổi hướng đi vào lưới và giúp HAGL có bàn mở tỷ số. Phút 43, Abdurakhmanov lập công chuộc tội với pha đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa.

Với kết quả hòa 1-1 này, Thanh Hóa và HAGL đều chưa thể chính thức trụ hạng. Hiện tại, Thanh Hóa đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 25 điểm còn HAGL đang đứng thứ 11 với 23 điểm.

Makaric lập cú đúp giúp Đà Nẵng thắng Hải Phòng FC 2-0. (Ảnh: VPF)

Trong trận đấu cùng giờ, Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Hải Phòng FC để vươn lên đứng áp chót – vị trí sẽ đá play-off. Tiền đạo Makaric là người hùng của đội chủ nhà khi lập cú đúp ở phút 34 và 81.

Với chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng FC, Đà Nẵng đang có 20 điểm và đẩy PVF-CAND (18 điểm) xuống vị trí cuối bảng. Đà Nẵng cũng chỉ kém 1 điểm so với vị trí an toàn của CLB TP.HCM, trước khi đội bóng thành phố mang tên Bác gặp SLNA ở vòng 24 V-League vào chiều 24/5.

Chiến thắng của Đà Nẵng cũng là nguyên nhân khiến Thanh Hóa chưa thể chính thức trụ hạng, khi đội bóng xứ Thanh không còn nguy cơ rơi xuống đáy bảng do PVF-CAND chỉ có thể đạt tối đa 24 điểm ở mùa giải này, nhưng Thanh Hóa vẫn còn nguy cơ rơi xuống vị trí đá play-off.

Hoàng Long/VOV.VN
Tin bóng đá 23-5: U20 Việt Nam có lợi thế trên hành trình săn vé trở lại World Cup

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 23-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U20 Việt Nam có lợi thế trên hành trình săn vé trở lại World Cup; Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi; Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng Premier League…

Công Phượng bén duyên ghi bàn đặc biệt sau khi bình phục chấn thương

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng liên tiếp ghi 2 bàn trong 2 trận cho Đồng Nai ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sau khi bình phục chấn thương.

Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi

VOV.VN - Thể Công Viettel đã gửi đơn đề nghị xem xét lại tình huống thổi phạt đền trong trận hoà PVF-CAND.

Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League

VOV.VN - Thanh Hoá vừa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới ngay trước trận đấu quan trọng ở vòng 24 V-League 2025/26.

