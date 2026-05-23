Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi

Tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà, Thể Công Viettel nhập cuộc khá tốt nhưng phải nhận bàn thua trước trên chấm phạt đền. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ cho rằng Đào Văn Nam đã phạm lỗi với Hà Văn Việt trong vòng cấm.

Quyết định này của trọng tài tạo nên nhiều tranh cãi khi một số ý kiến cho rằng thổi phạt đền ở tình huống này có phần nặng tay. Phía Thể Công Viettel đã bày tỏ sự không hài lòng về quyết định thổi phạt đền trong trận đấu vừa qua.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Thể Công Viettel đã có đơn đề nghị gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban Tổ chức giải Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2025/26 xem xét tình huống thổi phạt đền, cũng như tình huống dẫn đến thẻ vàng của cầu thủ Kyle Colonna.

Dù bị dẫn trước nhưng Thể Công Viettel sau đó có trận hoà với kết quả 1-1 nhờ pha lập công của Đinh Xuân Tiến. Kết quả này khiến Thể Công Viettel dù vẫn giữ được vị trí nhì bảng nhưng có khả năng bị Ninh Bình hay Hà Nội FC rút ngắn khoảng cách về điểm số.

Trong khi đó, trận hoà này giúp PVF-CAND tạm vượt qua Đà Nẵng để thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng.

