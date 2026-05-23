Tiền đạo Việt kiều ghi bàn phút bù giờ, Ninh Bình rơi chiến thắng trước CA TP.HCM
VOV.VN - Ninh Bình vượt lên dẫn trước nhờ công của Gustavo và đã ở rất gần chiến thắng, nhưng CA TP.HCM đã ra về với kết quả hòa 1-1 khi tiền đạo Việt kiều Lee Williams tỏa sáng ở phút bù giờ.
Ninh Bình và CA TP.HCM đã tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn sau tiếng còi khai cuộc trên sân Ninh Bình. Thủ môn Đặng Văn Lâm và thủ môn Patrik Lê Giang thi nhau thực hiện những pha cứu thua xuất sắc, trước khi VAR liên tiếp tạo kịch tính.
Phút 15, trọng tài tham khảo VAR để từ chối thổi phạt đền cho Ninh Bình sau khi Gustavo ngã trong vòng cấm đội khách. Phút 25, Bùi Ngọc Long sút tung lưới đội chủ nhà nhưng CA TP.HCM không được công nhận bàn thắng do trọng tài xác định trước đó Lee Williams đã việt vị.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Ninh Bình có bàn mở tỷ số ở phút 40. Geovane thực hiện quả tạt như đặt để Gustavo bật cao đánh đầu thành bàn.
Nắm lợi thế dẫn trước, Ninh Bình chủ động chơi kín kẽ trong hiệp 2 và đã ở rất gần chiến thắng. Tuy nhiên, CA TP.HCM đã gỡ hòa 1-1 ở những giây cuối cùng nhờ sự tỏa sáng của Lee Williams. Tiền đạo Việt kiều đánh đầu dội cột dọc rồi đá bồi tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm khi đồng hồ chỉ phút 90+5.
Với kết quả hòa CA TP.HCM 1-1, Ninh Bình vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League với 45 điểm nhưng có nguy cơ bị Hà Nội FC (42 điểm) san bằng khoảng cách điểm số. Ở vòng đấu này, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Nam Định lúc 19h15 ngày 24/5.
Tin bóng đá 23-5: U20 Việt Nam có lợi thế trên hành trình săn vé trở lại World Cup
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 23-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U20 Việt Nam có lợi thế trên hành trình săn vé trở lại World Cup; Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi; Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng Premier League…
Bruno Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/2026
VOV.VN - BTC Ngoại hạng Anh chính thức thông báo Bruno Fernandes là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/2026.
Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh ở vòng đấu cuối
VOV.VN - Kịch bản cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh giữa Tottenham và West Ham ở vòng đấu cuối mùa giải 2025/2026.
HẾT GIỜ!!! Ninh Bình bị CA TP.HCM cầm hòa 1-1 đầy kịch tính ở vòng 24 V-League 2025/2026.
90'+5: VÀO!!! Ninh Bình 1-1 CA TP.HCM
Lee Williams đánh đầu đội cột dọc sau đó dứt điểm bồi tung lưới Ninh Bình, gỡ hòa cho CA TP.HCM ở những giây cuối cùng.
90'+2: KHÔNG CÓ BÀN GỠ HÒA CHO CA TP.HCM!!! Thủ môn Đặng Văn Lâm phản xạ xuất thần để từ chối cú sút của Lee Williams trong pha đối mặt ở cự ly gần.
90': Nỗ lực bất thành!!! Việt Hoàng đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú sút vọt xà ngang trong bối cảnh Ninh Bình lùi sâu đội hình và bịt kín các phương án lên bóng của CA TP.HCM.
85': KHÔNG VÀO!!! Ninh Bình phản công nhanh, Geovane bình tĩnh vượt qua hậu vệ nhưng không thắng được thủ môn Patrik Lê Gang trong pha đối mặt.
81': Khoa Ngô vào sân!!! CA TP.HCM đưa tiền vệ Việt kiều vào thế chỗ Đức Phú.
76': CA TP.HCM SUÝT GỠ HÒA!!! Hàng phòng ngự Ninh Bình "để xổng" Lee Williams. Nhưng pha đánh đầu trong thế không người kèm của tiền đạo Việt kiều lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
73': Tiến Linh vào sân!!! Tiến Linh vào thế chỗ Peter trên hàng tấn công của CA TP.HCM.
70': Nỗ lực bất thành!!! Thanh Thịnh và Friday phối hợp đầy quyết tâm bên cánh trái nhưng pha lên bóng của Ninh Bình lại kết thúc bằng tình huống phạm lỗi của Friday.
65': Tuyển thủ Việt Nam vào sân!!! Tiền đạo Phạm Gia Hưng vào thay tác giả bàn thắng mở tỷ số Gustavo.
57': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Văn Lâm đổ người cản phá cú sút về góc gần của Utzig.
55': Không được!!! Hoàng Đức treo bóng vào vòng cấm từ quả phạt góc nhưng hàng phòng ngự CA TP.HCM đã đánh đầu phá bóng.
50': Thế trận giằng co!!! Những phút đầu hiệp 2 diễn ra với tốc độ chậm và cự ly kín kẽ, thay vì thế trận đôi công như trong hiệp 1.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Ninh Bình giao bóng
Hiệp 1 kết thúc!!! Ninh Bình bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước CA TP.HCM 1-0. Ở trận đấu cùng giờ, Đà Nẵng dẫn trước Hải Phòng 1-0 còn Thanh Hóa đang hòa HAGL 1-1.
45'+1: Tranh chấp nảy lửa!!! Đức Chiến vào bóng rất quyết liệt với Lee Williams sau khi Geovane để mất bóng ở giữa sân.
40': VÀO!!! Ninh Bình 1-0 CA TP.HCM
Gustavo mở tỷ số cho Ninh Bình với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc. Geovane là người kiến tạo với quả tạt từ cánh trái.
39': Hỗn loạn trước khung thành!!! Geovane và Đức Chiến liên tiếp dứt điểm trong tình huống lộn xộn sau quả phạt góc nhưng đều bị các hậu vệ CA TP.HCM chặn lại.
37': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Văn Lâm phản xạ xuất thần để cứu thua cho Ninh Bình trước cú sút quyết đoán của Lee Williams.
34': Phối hợp đẹp mắt!!! Utzig đập nhả ăn ý với đồng đội để xé toang hàng phòng ngự Ninh Bình. Tuy nhiên, ngoại binh của CA TP.HCM lại dứt điểm quá hiền khi đối mặt thủ môn Văn Lâm.
30': Cứu thua ngoạn mục!!! Friday tung cú sút đậm chất kỹ thuật về góc xa nhưng thủ môn Patrik Lê Giang vẫn kịp bay người cản phá.
25': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Ngọc Long sút tung lưới Ninh Bình nhưng trọng tài xác định trước đó Lee Williams đã việt vị khi CA TP.HCM tổ chức đợt tấn công.
20': Ăn miếng trả miếng!!! Ngay sau khi thoát khỏi tình huống uy hiếp khung thành của Ninh Bình, CA TP.HCM tổ chức tấn công và Lee Williams tung cú sút vọt xà ngang.
15':VAR TỪ CHỐI PHẠT ĐỀN!!! Gustavo ngã trong vòng cấm CA TP.HCM sau pha tranh chấp với thủ môn Patrik Lê Giang và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR.
10': KHÔNG VÀO!!! Friday bấm bóng tinh tế để Geovane xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm nhưng thủ môn Patrik Lê Giang đã cứu thua ngoạn mục.
6': NINH BÌNH THÓT TIM!!! Lee Williams tung cú sút quyết đoán khiến thủ môn Văn Lâm vất vả cản phá. Tiếc cho CA TP.HCM là Ngọc Long lại dứt điểm hụt khi bóng nảy ra.
3': Cơ hội đầu tiên!!! Hoàng Đức tung cú sút xa nhưng không thắng được Patrik Lê Giang.
Trận đấu bắt đầu!!! CA TP.HCM giao bóng
3 trận đấu của vòng 24 V-League diễn ra trong hôm nay 23/5 đều bắt đầu lúc 18h. Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà gặp CLB CA TP.HCM. Tại Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn có trận đấu với Hải Phòng FC trong khi ở sân Thanh Hóa là trận chủ nhà Thanh Hóa đối đầu HAGL. Trong đó trận Ninh Bình gặp CA TP.HCM có ảnh hưởng lớn tới cuộc đua top 3 V-League.
Hiện tại, Ninh Bình đang đứng thứ 3 với 44 điểm và chỉ hơn 2 điểm so với đối thủ bám đuổi là Hà Nội FC. Ninh Bình cũng chưa hết hy vọng cạnh tranh ngôi á quân khi chỉ kém 6 điểm so với Thể Công Viettel - đội vừa bị PVF-CAND cầm hòa 1-1 ở trận đấu sớm vòng 24.
Ở chiều ngược lại. CA TP.HCM đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League với 33 điểm. Đáng chú ý, CA TP.HCM sẽ lần lượt gặp Thể Công Viettel và Hà Nội FC sau khi chạm trán Ninh Bình. Qua đó, CA TP.HCM trở thành đội có thể gây ảnh hưởng tới cuộc đua top đầu V-League ở những vòng cuối.
Về lực lượng, hai đội sẽ có đủ đội hình mạnh nhất ở trận này. Trong khi đó, thống kê đối đầu đang nghiêng về phía Ninh Bình khi họ đã thắng CA TP.HCM 1-0 và 4-3 trong 2 lần gặp nhau gần nhất.
Trực tiếp Ninh Bình vs CA TP.HCM vòng 24 V-League 2025/2026
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: PVF-CAND thoát khỏi vị trí cuối bảng
VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi PVF-CAND có trận hoà rất quan trọng trước Thể Công Viettel.