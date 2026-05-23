Tiền đạo Việt kiều ghi bàn phút bù giờ, Ninh Bình rơi chiến thắng trước CA TP.HCM

Ninh Bình và CA TP.HCM đã tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn sau tiếng còi khai cuộc trên sân Ninh Bình. Thủ môn Đặng Văn Lâm và thủ môn Patrik Lê Giang thi nhau thực hiện những pha cứu thua xuất sắc, trước khi VAR liên tiếp tạo kịch tính.

Phút 15, trọng tài tham khảo VAR để từ chối thổi phạt đền cho Ninh Bình sau khi Gustavo ngã trong vòng cấm đội khách. Phút 25, Bùi Ngọc Long sút tung lưới đội chủ nhà nhưng CA TP.HCM không được công nhận bàn thắng do trọng tài xác định trước đó Lee Williams đã việt vị.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Ninh Bình có bàn mở tỷ số ở phút 40. Geovane thực hiện quả tạt như đặt để Gustavo bật cao đánh đầu thành bàn.

Nắm lợi thế dẫn trước, Ninh Bình chủ động chơi kín kẽ trong hiệp 2 và đã ở rất gần chiến thắng. Tuy nhiên, CA TP.HCM đã gỡ hòa 1-1 ở những giây cuối cùng nhờ sự tỏa sáng của Lee Williams. Tiền đạo Việt kiều đánh đầu dội cột dọc rồi đá bồi tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm khi đồng hồ chỉ phút 90+5.

Với kết quả hòa CA TP.HCM 1-1, Ninh Bình vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League với 45 điểm nhưng có nguy cơ bị Hà Nội FC (42 điểm) san bằng khoảng cách điểm số. Ở vòng đấu này, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Nam Định lúc 19h15 ngày 24/5.