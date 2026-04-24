Cristiano Ronaldo có cơ hội giành cú đúp danh hiệu cùng Al Nassr khi mùa giải 2025/2026 đang đi đến hồi kết. Al Nassr sau khi bị loại sớm ở Cúp Nhà vua Saudi Arabia đã có những trận đấu ấn tượng để đang dẫn đầu giải VĐQG Saudi Arabia với 76 điểm sau 29 trận đấu. CR7 và các đồng đội đã bỏ xa đội xếp sau 8 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc.

Ở đấu trường châu Á, Al Nassr cũng đã vào chung kết của Cúp C2 châu Á sau chiến thắng trước Al Ahli Doha (Qatar) ở bán kết. Đối thủ của Al Nassr trong trận chung kết là Gamba Osaka, đại diện xuất sắc của khu vực phía Đông. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 16/5 trên sân Al Awwal Park, nơi Ronaldo và các đồng đội có lợi thế lớn nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà.

Nếu có được cú đúp danh hiệu mùa này với Al Nassr, đây sẽ là mùa giải thành công nhất của Ronaldo tại đội bóng Saudi Arabia sau hơn 3 năm gắn bó. Trước đó, anh đã cùng Al Nassr vô địch Arab Club Champions Cup 2023 nhưng đây là danh hiệu không được FIFA công nhận chính thức nên xem như CR7 vẫn chưa có duyên với Al Nassr.

Ở mùa giải năm nay, Ronaldo đã có 26 bàn thắng sau 31 lần ra sân cho Al Nassr trên mọi đấu trường. Anh cũng đã sở hữu tổng cộng 969 bàn thắng trong sự nghiệp.