Kết quả bóng đá hôm nay 30/4: Ronaldo toả sáng, Al Nassr tiến gần đến ngôi vô địch

Thứ Năm, 05:30, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 30/4 nhận được sự chú ý khi Ronaldo tiếp tục lập công để giúp Al Nassr vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Kết quả bóng đá hôm nay 30/4 được người hâm mộ quan tâm khi Ronaldo tiếp tục ghi bàn để giúp Al Nassr giành chiến thắng. Đây là trận cầu rất quan trọng khi Al Ahli trước trận đấu đang đứng thứ ba, vẫn còn cơ hội để cạnh tranh ngôi vô địch.

Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr giành chiến thắng (Ảnh: Reuters)

Dù phải chơi trên sân khách nhưng Al Ahli mới là những người nhập cuộc tốt hơn khi liên tục tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm. Thậm chí, Al Ahli còn một lần đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, Al Nassr lấy lại thế trận vào tạo ra một số tình huống dứt điểm nguy hiểm. Đến phút 76, Al Nassr có bàn mở tỉ số. Từ tình huống đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm để Ronaldo đánh đầu thành bàn.

Đến phút 90, Coman tung ra cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm mang về bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Al Nassr. Kết quả này giúp Al Nassr vững vàng ở vị trí đầu bảng, hơn đội đứng sau là Al Hilal khoảng cách 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Kết quả bóng đá ngày 30/4:

Riyadh 0-4 Al Qadsiah

Al Taawoun 0-2 Al Ittihad

Al Nassr 2-0 Al Ahli

Như Đạt/VOV.VN
Tin liên quan

Tin bóng đá 29-4: CLB Đà Nẵng nhận án kỷ luật trước cuộc chạm trán Hà Nội FC
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 29-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Đà Nẵng nhận án kỷ luật trước cuộc chạm trán Hà Nội FC; HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam đối mặt bài toán Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc; Bóng đá Việt Nam bất ngờ được hưởng lợi từ World Cup 2026…

Hải Phòng ký hợp đồng quan trọng trước thềm đại chiến với CAHN
VOV.VN - CLB Hải Phòng vừa chính thức gia hạn hợp đồng với tiền đạo chủ lực Joel Tagueu đến năm 2028, tạo bước đệm tâm lý quan trọng ngay trước cuộc tiếp đón đội đầu bảng CAHN tại vòng 21 V-League 2025/2026.

HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam đối mặt bài toán Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc
VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đối mặt bài toán khó ở hàng công ĐT Việt Nam sau khi Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và mang tên Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc

