Kết quả bóng đá hôm nay 30/4: Ronaldo toả sáng, Al Nassr tiến gần đến ngôi vô địch

Kết quả bóng đá hôm nay 30/4 được người hâm mộ quan tâm khi Ronaldo tiếp tục ghi bàn để giúp Al Nassr giành chiến thắng. Đây là trận cầu rất quan trọng khi Al Ahli trước trận đấu đang đứng thứ ba, vẫn còn cơ hội để cạnh tranh ngôi vô địch.

Dù phải chơi trên sân khách nhưng Al Ahli mới là những người nhập cuộc tốt hơn khi liên tục tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm. Thậm chí, Al Ahli còn một lần đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, Al Nassr lấy lại thế trận vào tạo ra một số tình huống dứt điểm nguy hiểm. Đến phút 76, Al Nassr có bàn mở tỉ số. Từ tình huống đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm để Ronaldo đánh đầu thành bàn.

Đến phút 90, Coman tung ra cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm mang về bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Al Nassr. Kết quả này giúp Al Nassr vững vàng ở vị trí đầu bảng, hơn đội đứng sau là Al Hilal khoảng cách 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Kết quả bóng đá ngày 30/4:

Riyadh 0-4 Al Qadsiah

Al Taawoun 0-2 Al Ittihad

Al Nassr 2-0 Al Ahli