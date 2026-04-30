Kết quả Cúp C1 châu Âu 2025/2026 hôm nay 30/4: Atletico Madrid hòa Arsenal

Trận bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa Atletico Madrid và Arsenal đã khép lại với kết quả hòa 1-1 đầy kịch tính, trong một ngày mà các tình huống cố định và công nghệ VAR trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao. Arsenal là đội tạo ra dấu ấn rõ nét đầu tiên với pha leo biên của Madueke, song cú đánh đầu của Hincapie lại thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Phía bên kia chiến tuyến, Julian Alvarez là cái tên thi đấu nổi bật nhất trong đội hình Atletico. Anh liên tục thử thách tài năng của thủ môn David Raya bằng những cú dứt điểm hiểm hóc, đặc biệt là pha cứu thua xuất thần của người gác đền bên phía Arsenal ở phút 14.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở cuối hiệp một. Phút 42, hậu vệ Hancko phạm lỗi với Gyokeres trong vòng cấm, đem về quả phạt đền quý giá cho đại diện nước Anh. Trên chấm 11m, chính Gyokeres đã tung cú sút quyết đoán hạ gục Jan Oblak, mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, HLV Diego Simeone thúc giục các học trò dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Những nỗ lực ép sân liên tục của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp. Sau khi tham khảo VAR ở phút 55, trọng tài xác định Arsenal phạm lỗi trong vòng cấm. Julian Alvarez không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền để quân bình tỷ số 1-1.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sự tiếc nuối của Atletico Madrid khi Griezmann đưa bóng trúng xà ngang, còn Lookman liên tục bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trước sự xuất sắc của David Raya. Điểm nhấn cuối trận thuộc về công nghệ VAR khi trọng tài đảo ngược quyết định thổi phạt đền cho Arsenal sau pha va chạm của Eze trong vòng cấm.

Trận đấu kết thúc với kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trên sân. Dù cả hai đội đều có những cơ hội rõ rệt để định đoạt trận đấu, nhưng sự vô duyên của các chân sút cùng phong độ ấn tượng của hai thủ môn đã khiến bảng tỷ số không thể thay đổi thêm lần nào nữa. Chung cuộc hai đội hoà nhau 1-1 và tạo ra kịch bản đáng chờ đợi ở lượt về.

Nhận định Atletico Madrid vs Arsenal bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 VOV.VN - Nhận định Atletico Madrid vs Arsenal thuộc khuôn khổ trận bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 30/4 trên sân vận động Metropolitano.

90+8': HẾT GIỜ !!! Trọng tài Danny Makkelie thổi hồi còi mãn cuộc. Một trận hòa nghẹt thở với những kịch tính đến từ chấm 11m.

90+4': KHÔNG VÀO !!! Nahuel Molina bắt vô lê sấm sét ngay rìa vòng cấm sau tình huống bóng bật ra. David Raya đã chôn chân đứng nhìn nhưng bóng lại đi sượt xà ngang trong gang tấc. Suýt chút nữa có siêu phẩm cho Atletico.

90+1': QUÁ ĐÁNG TIẾC !!! Declan Rice tung cú nã đại bác đầy uy lực, nhưng hàng thủ Atletico đã chơi lăn xả để bảo toàn tỉ số.

90': BÙ GIỜ !!! Hiệp hai sẽ có thêm 7 phút đá bù. Cơ hội vẫn còn cho cả hai đội.

85': VẪN CHƯA CÓ BÀN THỨ HAI !!! Trossard xử lý tinh tế trong vòng cấm rồi dứt điểm nhanh, bóng đập trúng người hậu vệ Atletico đi chệch khung thành.

81': VAR LÊN TIẾNG: KHÔNG CÓ PENALTY !!! Sau khi tham khảo màn hình VAR, trọng tài rút lại quyết định thổi phạt đền cho Arsenal.

78': PENALTY CHO ARSENAL? David Hancko đốn ngã cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m đồng thời tặng trung vệ này một chiếc thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

77': TIN XẤU CHO SIMEONE !!! Ngôi sao Julian Alvarez dính chấn thương nghiêm trọng và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Alex Baena.

68': THAY NGƯỜI !!! Arsenal thay máu hàng công, Bukayo Saka và Leandro Trossard cùng lúc vào sân thay cho Madueke và Martinelli.

63': BÓNG TRÚNG XÀ NGANG !!! Antoine Griezmann bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi cú dứt điểm cận thành của anh đưa bóng tìm đúng khung gỗ.

56': VÀO VÀO VÀO !!! Trên chấm phạt đền, Julian Alvarez không mắc sai lầm nào với cú dứt điểm lạnh lùng vào góc trái, đánh bại hoàn toàn David Raya. Trận đấu trở lại vạch xuất phát.

55': PENALTY CHO ATLETICO !!! Sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định Ben White đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Một quyết định thay đổi cục diện trận đấu.

53': SỨC ÉP NGHẸT THỞ !!! Griezmann và Lookman liên tục bắn phá khung thành Arsenal, nhưng David Raya vẫn đang đứng vững với những pha cứu thua xuất sắc.

Erling Haaland tỏa sáng, Man City soán ngôi đầu của Arsenal VOV.VN - Erling Haaland ghi bàn giúp Man City đánh bại Burnley ở cuộc so tài tại vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.





46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! Atletico Madrid có sự thay đổi người chiến thuật: Le Normand vào sân thay cho Giuliano Simeone để gia cố hàng thủ.

45+3': HẾT HIỆP 1 !!! Arsenal tạm dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Gyökeres.

44': VÀO VÀO VÀO !!! Viktor Gyökeres bình tĩnh dứt điểm vào góc trái. Dù Jan Oblak đã đoán đúng hướng và bay người hết cỡ nhưng không thể chạm tay vào bóng.

43': PHẠT ĐỀN !!! David Hancko phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Makkelie không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m dành cho Pháo thủ.

30': SÚT XA !!! Tiền đạo của Arsenal đi bóng tự tin rồi tung cú sút xa sát sạt cột dọc.

14': RAYA TRỔ TÀI !!! Julian Alvarez dứt điểm kỹ thuật hướng về góc xa, nhưng thủ thành của Arsenal đã bay người cứu thua ngoạn mục.

12': OBLAK CẢNH GIÁC !!! Thủ môn của Atletico băng ra kịp thời ngay trước mũi giày của Gyökeres, hóa giải đường chọc khe xé toang hàng thủ từ phía Arsenal.

6': CƠ HỘI ĐẦU TIÊN !!! Từ quả tạt bên cánh, Piero Hincapie băng vào dứt điểm cận thành nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!

Lịch sử đối đầu Atletico Madrid - Arsenal trước bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Atletico Madrid vs Arsenal trước trận bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.





Arsenal đang trải qua mùa giải Cúp C1 châu Âu thứ ba liên tiếp dưới thời HLV Mikel Arteta và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Từ tứ kết mùa 2023-24 đến bán kết mùa 2024-25, đội bóng Bắc London hiện đứng trước cơ hội lớn để vào chung kết sau 20 năm chờ đợi. Đáng chú ý, Arsenal đang là đội duy nhất bất bại tại giải đấu mùa này với 10 chiến thắng và 2 trận hòa.

Hành trình vào bán kết của Pháo thủ tương đối thuận lợi khi họ lần lượt vượt qua Leverkusen và Sporting Lisbon. So với nhánh còn lại có PSG và Bayern Munich, Atletico Madrid được xem là đối thủ “dễ thở” hơn. Tuy vậy, thử thách dành cho Arsenal vẫn rất lớn, đặc biệt khi bản lĩnh thi đấu ở vòng knock-out sẽ mang tính quyết định.

Trận đấu giữa Atletico Madrid vs Arsenal diễn ra vào lúc 2h ngày 30/4 (giờ Việt Nam).

Cặp đấu này thu hút sự chú ý bởi sự thay đổi phong cách của hai đội. Atletico Madrid, vốn nổi tiếng thực dụng dưới thời Diego Simeone, lại chơi cởi mở và thiên về tấn công ở mùa giải này. Họ ghi tới 34 bàn nhưng cũng để thủng lưới 26 lần – một trong những hàng thủ tệ nhất giải. Ngược lại, Arsenal thể hiện lối chơi chắc chắn, thực dụng với hàng phòng ngự tốt nhất khi chỉ nhận 5 bàn thua.

Atletico Madrid thường tạo ra những trận cầu nhiều bàn thắng khi áp dụng lối chơi “lấy công bù thủ”. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ dễ tổn thương trước các đối thủ có tổ chức tốt như Arsenal. Trong khi đó, dù chưa luôn thuyết phục về mặt lối chơi, Pháo thủ vẫn đạt hiệu quả cao và duy trì sự ổn định cần thiết.

Ở trận lượt đi, Atletico Madrid có lợi thế sân nhà Wanda Metropolitano, nơi họ sở hữu thành tích ấn tượng trước các CLB Anh. Dù vậy, phong độ gần đây của đại diện Tây Ban Nha lại không tốt khi thua 6/9 trận gần nhất và thường xuyên để thủng lưới nhiều bàn.

Ngược lại, Arsenal đang có thành tích rất tích cực trước các đội bóng Tây Ban Nha với chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại Cúp C1 châu Âu. Chiến thắng 4-0 trước chính Atletico Madrid ở vòng xếp hạng cũng mang lại sự tự tin lớn cho thầy trò Arteta.

Tổng thể, Arsenal nắm nhiều lợi thế về phong độ, sự chắc chắn và tâm lý. Tuy nhiên, Atletico Madrid vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm, đủ khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà ở trận lượt đi.