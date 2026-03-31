Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: Đức thắng sát nút trước Ghana

ĐT Đức nhập cuộc lấn lướt và suýt mở tỷ số ngay phút thứ 6 trong trận giao hữu với ĐT Ghana tại Stuttgart. Tuy nhiên, cú sút phạt đẹp mắt của Florian Wirtz lại đưa bóng dội cột dọc.

Không thể ghi bàn thắng sớm, ĐT Đức dần vấp phải khó khăn trước hệ thống phòng ngự số đông và sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ Ghana. Những cơ hội nguy hiểm thực sự của “Cỗ xe tăng” chỉ tới từ các hình huống cố định hoặc nỗ lực sút xa. Trong đó, tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất của đội chủ nhà diễn ra ở phút 31 khi Jonathan Tah dứt điểm vọt xà sau cú đá phạt khó chịu của Joshua Kimmich.

Havertz ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Đức. (Ảnh: Reuters)

Fatawu ghi bàn gỡ hòa cho ĐT Ghana. (Ảnh: Reuters)

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ngay trước giờ nghỉ, VAR vào cuộc và trọng tài xác định cầu thủ Ghana dùng tay chơi bóng trong vòng cấm nên cho ĐT Đức hưởng phạt đền. Kai Havertz thực hiện thành công cú sút 11m, ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Đức.

Sang hiệp 2, ĐT Ghana thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự và sẵn sàng chơi mạo hiểm hơn trên mặt trận tấn công. Đội bóng châu Phi bắt đầu tạo ra những cơ hội, trước khi gỡ hòa 1-1 ở phút 70. Abdul Fatawu dứt điểm cận thành chuẩn xác sau đường căng ngang dọn cỗ của Derrick Kohn.

Undav dứt điểm trong tư thế khó mang về chiến thắng 2-1 cho ĐT Đức. (Ảnh: Reuters)

Quãng thời gian sau đó chứng kiến thế trận bế tắc của ĐT Đức và tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa. Dẫu vậy, Deniz Undav đã trở thành người hùng của ĐT Đức ở phút 88 khi đón pha đánh đầu mớm bóng từ Leroy Sane rồi bay người dứt điểm thành bàn, ấn định tỷ số 2-1.

ĐT Đức khép lại loạt trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 3/2026 với 2 chiến thắng sát nút. Thầy trò HLV Julian Nagelsmann lần lượt giành chiến thắng 4-3 trước ĐT Thụy Sĩ và 2-1 trước ĐT Ghana. Trong khi đó, đội bóng châu Phi ngoài thất bại này còn thua 1-5 khi đá giao hữu với ĐT Áo.