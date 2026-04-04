Kết quả bóng đá hôm nay 4/4: Real và Bayern chật vật trước "trận cầu đinh"

Thứ Bảy, 23:19, 04/04/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 4/4: Real và Bayern trải qua những trận đấu quốc nội vô cùng vất vả trước khi chạm trán nhau ở "trận cầu đinh" tại Cúp C1 châu Âu.

Giữa tuần tới, Real Madrid và Bayern Munich sẽ có màn so tài được chờ đợi ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu. Tuy nhiên trước khi nghĩ đến trận đấu đó, hai đội còn phải trải qua những trận đấu ở giải quốc nội. 

Tại Đức, Bayern có chuyến làm khách trên sân của Freiburg ở vòng 28 Bundesliga. Đây được đánh giá là trận đấu khó khăn của Bayern khi họ thiếu vắng chân sút chủ lực Harry Kane. 

Thầy trò HLV Kompany vẫn làm chủ thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhưng khả năng dứt điểm thiếu sắc bén khiến đội bóng này không thể ghi bàn trong hiệp 1. 

Sang hiệp 2, khi Bayern chưa thiết lập lại được thế trận thì họ đã liên tiếp phải nhận hai bàn thua. Manzambi mở tỷ số với cú sút xa chuẩn xác ở phút 46 trước khi Holer nhân đôi cách biệt bằng pha đệm bóng đơn giản. 

Bị dẫn 0-2, Bayern đẩy cao đội hình tấn công nhưng khả năng phòng ngự quả cảm của Freiburg khiến thầy trò HLV Kompany gần như bất lực. 

Trong tình thế gần như bế tắc, các cầu thủ Bayern lại tìm thấy cơ hội từ các cú sút xa. Tài năng trẻ Bischof bất ngờ ghi hai bàn thắng từ hai cú sút xa tương tự nhau để giúp Bayern gỡ hòa khi trận đấu bước vào những phút bù giờ. 

Đến phút bù giờ cuối cùng, Bayern có bàn thắng quyết định với pha phối hợp ban bật đến tận khung thành đội chủ nhà, người lập công là tiền vệ 18 tuổi - Karl. 

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Real Madrid thi đấu trên sân của Mallorca tại vòng 30 La Liga. Với lực lượng nhỉnh hơn, Real Madrid nhanh chóng làm chủ trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội. Hết Mbappe rồi Guler tung ra những cú dứt điểm nhưng sự xuất sắc của thủ môn và hậu vệ bên phía Mallorca khiến thầy trò HLV Arbeloa không thể ghi bàn. 

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Real đã phải trả giá cuối hiệp 1. Mallorca lên bóng nhanh bên cánh phải, Pablo Maffeo tạt bóng vào trong vòng cấm Real để Morlanes băng vào dứt điểm cận thành tung lưới đội khách. 

Sang hiệp 2, Real vẫn là đội chủ động hơn, tấn công dồn ép đối thủ nhưng những tình huống lên bóng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thiếu đi sự chính xác cần thiết để khiến hàng thủ Mallorca mắc sai sót. 

Dù vậy sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Real đã có bàn gỡ ở phút 87 khi Arnold tạt bóng để Éder Militão bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. 

Tưởng như đó sẽ là chất xúc tác để Real mạnh mẽ tiến lên hướng đến chiến thắng thì đến phút 90+2, Mallorca lại một lần nữa vượt lên, Mateo Joseph chọc khe chính xác để Muriqi băng lên dứt điểm tung nóc lưới Real. Chung cuộc, Real Madrid thất thủ 1-2 và có nguy cơ bị Barca tiếp tục bỏ xa trên bảng xếp hạng La Liga.

