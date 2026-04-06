中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 6/4: Trận tứ kết kịch tính

Thứ Hai, 05:40, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 6/4 nhận được sự chú ý với trận tứ kết đầy kịch tính để xác định tấm vé cuối cùng vào bán kết FA Cup mùa 2025/26.

Kết quả bóng đá hôm nay 6/4 được người hâm mộ quan tâm với trận tứ kết cuối cùng tại FA Cup giữa West Ham vs Leeds United. Trận đấu diễn ra hấp dẫn từ những phút đầu khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng.

ket qua bong da hom nay 6 4 tran tu ket kich tinh hinh anh 1
West Ham để thua Leeds trên loạt luân lưu (Ảnh: Reuters)

Leeds có bàn mở tỉ số sau pha xử lý khéo léo của Tanaka Ao ở phút 26. West Ham sau đó dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công, thậm chí tiếp tục phải nhận thêm bàn thua.

Phút 75, Calvert Lewin ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Leeds trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, trận đấu được đẩy lên cao trào ở những phút cuối. Chỉ trong 4 phút bù giờ, West Ham có liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Mateus Fernandes và Disasi để gỡ hoà, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Sau hai hiệp phụ mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội kéo nhau vào loạt luân lưu. Các cầu thủ Leeds thực hiện đá luân lưu tốt hơn để giành chiến thắng với tỉ số 4-2, qua đó ghi tên mình vào bán kết FA Cup.

Kết quả bóng đá ngày 6/4:

FA Cup

West Ham 2-2 Leeds United (pen 2-4)

Serie A

Cremonese 1-2 Bologna

Pisa 0-1 Torino

Inter Milan 5-2 AS Roma

La Liga

Getafe 2-0 Athletic Bilbao

Valencia 2-3 Celta Vigo

Real Oviedo 1-0 Sevilla

Alaves 2-2 Osasuna

Bundesliga

Union Berlin 1-1 St Pauli

Eintracht Frankfurt 2-2 Koln

Như Đạt/VOV.VN
Tag: West Ham Leeds United FA Cup
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác định thêm những đội vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026
Xác định thêm những đội vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Các trận đấu cuối cùng tại bảng B và bảng C của VCK U15 quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra sôi nổi và kịch tính, qua đó xác định thêm những đội bóng giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết.

Xác định thêm những đội vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026

Xác định thêm những đội vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Các trận đấu cuối cùng tại bảng B và bảng C của VCK U15 quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra sôi nổi và kịch tính, qua đó xác định thêm những đội bóng giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết.

Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL
Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL

VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL trên sân Pleiku nhờ tuyệt phẩm của sao U23 Việt Nam - Lê Văn Thuận.

Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL

Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL

VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 17 V-League tối 5-4: Ninh Bình ngược dòng thắng HAGL trên sân Pleiku nhờ tuyệt phẩm của sao U23 Việt Nam - Lê Văn Thuận.

Tin bóng đá 5-4: ĐT Việt Nam “lép vế” ở thông số bất ngờ tại Đông Nam Á
Tin bóng đá 5-4: ĐT Việt Nam “lép vế” ở thông số bất ngờ tại Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 5-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: ĐT Việt Nam “lép vế” ở thông số bất ngờ tại Đông Nam Á; Hà Nội FC vấp ngã, CAHN tiến gần hơn đến ngôi vô địch V-League; Arsenal đã dở, vận đen còn đeo đẳng…

Tin bóng đá 5-4: ĐT Việt Nam “lép vế” ở thông số bất ngờ tại Đông Nam Á

Tin bóng đá 5-4: ĐT Việt Nam “lép vế” ở thông số bất ngờ tại Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 5-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: ĐT Việt Nam “lép vế” ở thông số bất ngờ tại Đông Nam Á; Hà Nội FC vấp ngã, CAHN tiến gần hơn đến ngôi vô địch V-League; Arsenal đã dở, vận đen còn đeo đẳng…

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá