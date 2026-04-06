Kết quả bóng đá hôm nay 6/4: Trận tứ kết kịch tính

Kết quả bóng đá hôm nay 6/4 được người hâm mộ quan tâm với trận tứ kết cuối cùng tại FA Cup giữa West Ham vs Leeds United. Trận đấu diễn ra hấp dẫn từ những phút đầu khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng.

West Ham để thua Leeds trên loạt luân lưu (Ảnh: Reuters)

Leeds có bàn mở tỉ số sau pha xử lý khéo léo của Tanaka Ao ở phút 26. West Ham sau đó dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công, thậm chí tiếp tục phải nhận thêm bàn thua.

Phút 75, Calvert Lewin ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Leeds trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, trận đấu được đẩy lên cao trào ở những phút cuối. Chỉ trong 4 phút bù giờ, West Ham có liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Mateus Fernandes và Disasi để gỡ hoà, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Sau hai hiệp phụ mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội kéo nhau vào loạt luân lưu. Các cầu thủ Leeds thực hiện đá luân lưu tốt hơn để giành chiến thắng với tỉ số 4-2, qua đó ghi tên mình vào bán kết FA Cup.

Kết quả bóng đá ngày 6/4:

FA Cup

West Ham 2-2 Leeds United (pen 2-4)

Serie A

Cremonese 1-2 Bologna

Pisa 0-1 Torino

Inter Milan 5-2 AS Roma

La Liga

Getafe 2-0 Athletic Bilbao

Valencia 2-3 Celta Vigo

Real Oviedo 1-0 Sevilla

Alaves 2-2 Osasuna

Bundesliga

Union Berlin 1-1 St Pauli

Eintracht Frankfurt 2-2 Koln