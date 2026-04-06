Kết quả bóng đá hôm nay 6/4: Trận tứ kết kịch tính
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 6/4 nhận được sự chú ý với trận tứ kết đầy kịch tính để xác định tấm vé cuối cùng vào bán kết FA Cup mùa 2025/26.
Kết quả bóng đá hôm nay 6/4 được người hâm mộ quan tâm với trận tứ kết cuối cùng tại FA Cup giữa West Ham vs Leeds United. Trận đấu diễn ra hấp dẫn từ những phút đầu khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng.
Leeds có bàn mở tỉ số sau pha xử lý khéo léo của Tanaka Ao ở phút 26. West Ham sau đó dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công, thậm chí tiếp tục phải nhận thêm bàn thua.
Phút 75, Calvert Lewin ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Leeds trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, trận đấu được đẩy lên cao trào ở những phút cuối. Chỉ trong 4 phút bù giờ, West Ham có liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Mateus Fernandes và Disasi để gỡ hoà, đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Sau hai hiệp phụ mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội kéo nhau vào loạt luân lưu. Các cầu thủ Leeds thực hiện đá luân lưu tốt hơn để giành chiến thắng với tỉ số 4-2, qua đó ghi tên mình vào bán kết FA Cup.
Kết quả bóng đá ngày 6/4:
FA Cup
West Ham 2-2 Leeds United (pen 2-4)
Serie A
Cremonese 1-2 Bologna
Pisa 0-1 Torino
Inter Milan 5-2 AS Roma
La Liga
Getafe 2-0 Athletic Bilbao
Valencia 2-3 Celta Vigo
Real Oviedo 1-0 Sevilla
Alaves 2-2 Osasuna
Bundesliga
Union Berlin 1-1 St Pauli
Eintracht Frankfurt 2-2 Koln