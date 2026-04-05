Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/4: Thể Công Viettel rơi điểm tiếc nuối

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/4 được người hâm mộ quan tâm với loạt trận đáng chú ý của vòng 17 V-League 2025/26. Với việc CAHN giành chiến thắng trước Đà Nẵng, Thể Công Viettel buộc phải thắng trong trận đấu trên sân của SLNA để tiếp tục bám đuổi trong cuộc đua vô địch.

Thể Công Viettel không thể giành chiến thắng trước SLNA (Ảnh: SLNA)

Tuy nhiên ngay ở phút thứ 8, hàng phòng ngự Thể Công Viettel mắc lỗi để mất bóng trong vòng cấm, tạo cơ hội để Vương Văn Huy dứt điểm cận thành mở tỉ số cho SLNA. Bất ngờ bị dẫn trước, Thể Công Viettel dồn lên tấn công nhưng khá bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, HLV Popov tung ra một loạt sự thay đổi người nhưng Thể Công Viettel vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Lucao đã một lần đưa bóng vào lưới SLNA nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định Colonna đã phạm lỗi trước khi đánh đầu ngược chuyền bóng cho Lucao.

Trong những phút cuối, Colonna có pha kiến tại để Pedro dứt điểm cận thành ghi bàn gỡ hoà cho Thể Công Viettel. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỉ số hoà 1-1 của trận đấu.

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Xuân Son thể hiện phong độ ấn tượng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo giúp Nam Định vượt qua Hà Tĩnh với tỉ số 2-0 trên sân khách.

