Xác định thêm những đội vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026

Tại bảng C VCK U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026, cuộc đối đầu giữa TP.HCM và Đắk Lắk thu hút sự chú ý khi đại diện trẻ đất Thủ buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Dù vậy, Đắk Lắk đã cho thấy tinh thần thi đấu đầy quyết tâm và không hề dễ bị khuất phục. Phút 40, từ một pha đột phá ấn tượng, Thưởng Ban dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0 cho Đắk Lắk.

Tuy nhiên, TP.HCM đã nhanh chóng có câu trả lời khi chỉ 4 phút sau, Quang Huy đánh đầu gỡ hòa 1-1. Sau đó, hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đắk Lắk tiếp tục vươn lên dẫn 2-1 trước khi TP.HCM san bằng 2-2. Đến phút 89, Hoàng Huy ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho TP.HCM. Kết quả này giúp đội bóng trẻ đất Thủ giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất (6 điểm sau 3 trận).

U15 TP.HCM vào tứ kết VCK U15 Quốc gia 2026 (Ảnh: VFF)

Ở trận đấu cùng giờ, Đà Nẵng giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội I. Dù vậy, Hà Nội I vẫn giữ vị trí nhất bảng C để đi tiếp, trong khi đội bóng trẻ sông Hàn giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

Tại bảng B, hai trận đấu diễn ra cùng lúc lúc 15h30 cũng mang tính chất quyết định. Ở cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Thể Công Viettel I, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng khi cùng có 4 điểm trước trận. Hai bên chơi chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi, chấp nhận kết quả hòa 0-0. Với 1 điểm có được, Thể Công Viettel I giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng B.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, PVF buộc phải thắng Cần Thơ để nuôi hy vọng đi tiếp. Thi đấu áp đảo, PVF sớm tạo lợi thế khi ghi 3 bàn ngay trong hiệp 1 do công của Trí Khang (phút 19), Xuân Vinh (phút 35) và Tuấn Anh (phút 40). Sang hiệp 2, PVF tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm 6 bàn thắng ở các phút 48, 63, 65, 79, 84 và 90+1, khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 9-0.

Chiến thắng này giúp PVF vươn lên đứng đầu bảng B với 5 điểm, bằng điểm với Thể Công Viettel I và Quảng Nam nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, dù cũng có 5 điểm, Quảng Nam sẽ phải chờ kết quả các trận đấu ở bảng A diễn ra chiều cùng ngày để xác định cơ hội đi tiếp.