Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Nam Định thất bại ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Nam Định thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.
Đây là trận đấu mà Nam Định đã chơi tốt trong hiệp 1 và có bàn thắng của Văn Vĩ. Tuy nhiên, Selangor tận dụng tốt thời cơ để có 2 bàn thắng từ các pha tấn công biên với người lập công là Chrigor.
Sau bàn thua thứ 2 ở hiệp 2, Nam Định không duy trì được nhịp thi đấu và chấp nhận thất bại 1-2. Đại diện V-League sẽ còn trận lượt về sau đây 1 tuần để nỗ lực tìm vé vào chung kết.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Selangor vs Nam Định trong khuôn khổ bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.
CLB Nam Định “lên đạn”, HLV Vũ Hồng Việt khai hỏa trước bán kết Cúp C1 Đông Nam Á
VOV.VN - CLB Nam Định bước vào trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với sự tự tin cao độ khi HLV Vũ Hồng Việt khẳng định sẵn sàng chơi tấn công để giành lợi thế trước Selangor FC ở lượt đi.
CLB Nam Định đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch ở V-League. Do đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ dốc toàn lực cho hai mặt trận Cúp Quốc gia và Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, nơi mà họ đã lọt vào tới vòng bán kết.
Ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2026, Nam Định sẽ đối đầu với Selangor, đội bóng mạnh của Malaysia. Lợi thế của đội bóng thành Nam là họ được đá trận lượt về trên sân nhà, nơi có sự cổ vũ đông đảo của khán giả.
Trước khi nghĩ tới trận bán kết lượt về, Nam Định cần phải giành kết quả thuận lợi trên đất Malaysia. Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Vũ Hồng Việt đã cho Xuân Son nghỉ đá vòng 21 V-League 2025/2026.
Việc được nghỉ thi đấu cuối tuần qua sẽ giúp chân sút đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Cúp C1 Đông Nam Á có được thể lực sung mãn nhất khi bước vào quyết đấu với Selangor.
Selangor hiện đang xếp thứ 2 tại giải vô địch quốc gia Malaysia sau Johor DT và khó có cơ hội vô địch. Do vậy, thầy trò HLV Kim Pan Gon cũng sẽ dồn hết sức mình ở sân chơi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan Gon, Selangor thi đấu đoàn kết, kỷ luật, khiến các đối thủ phải e ngại. Tính ra, đội bóng Malaysia chỉ thua duy nhất 1 trận trong tổng số 18 trận dưới triều đại của nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Đáng chú ý, Selangor đã thắng thuyết phục CAHN ở đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026. Do đó, đội bóng này sẽ là thử thách đáng gờm với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt ở màn so tài lần này.
Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt đang sở hữu chân sút Xuân Son, người có thể tỏa sáng khi đội bóng cần. Nếu như Xuân Son ghi bàn và CLB Nam Định hạn chế tối đa sai lầm ở khâu phòng ngự, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể giành kết quả thuận lợi trước khi tái đấu tại Thiên Trường.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Selangor giao bóng trước.
3' Trong những phút đầu tiên, Selangor đang nỗ lực dồn ép. Các cầu thủ Nam Định đang lùi sâu đội hình để phòng ngự.
6' Walber Motta dâng cao và tung ra cú đá khiến thủ môn đội chủ nhà vất vả cản phá.
11' Akolo liên tiếp có những tình huống uy hiếp hàng thủ Selangor rồi dứt điểm khiến thủ môn đội chủ nhà phải vất vả cản phá.
15' Nam Định đang có những phút thi đấu rất tốt. Liên tiếp những cơ hội dứt điểm đã được đại diện V-League thực hiện.
20' Boumous đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang cho Faisal Halim. Số 7 của Selangor dứt điểm quyết đoán nhưng may cho Nam Định là bóng đi đến đúng vị trí của thủ môn Caique.
26' Xuân Son ham bóng khi nỗ lực băng vào dứt điểm nhưng anh đã phạm lỗi với thủ môn của Selangor và phải nhận thẻ vàng.
29' Percy Tau đi bóng bên cánh phải trước khi di chuyển vào trong để dứt điểm, bóng tìm đến cột dọc khung thành của Selangor.
34' Walber Motta ném biên mạnh, mở ra cơ hội cho Caio Cesar dứt điểm nhưng cầu thủ này đã không thể tung ra cú sút ở khoảnh khắc quyết định.
37' VÀO ! Đang có thế trận tốt, Nam Định lại phải nhận bàn thua. Hàng thủ Nam Định không có được tình huống tổ chức phòng ngự tốt và để Quentin Cheng băng xuống căng ngang vào trong cho Chrigor dứt điểm tung lưới thủ môn Caique.
44' Xuân Son chạm bóng tinh tế, mở ra cơ hội cho Tau băng lên phản công nhưng tiền vệ Noor Al Rawabdeh của Selangor đã kịp thời can thiệp.
45' VÀO OOOO!!! Percy Tau di bóng lắt léo rồi tung ra đường căng ngang, tạo thời cơ để Văn Vĩ băng vào dứt điểm bồi tung lưới Selangor. Tỷ số là 1-1.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
52' Cầu thủ chủ nhà tung ra cú đá về góc hẹp nhưng thủ môn Caique của Nam Định đã kịp thời đổ người cứu thua.
57' Percy Tau khống chế rồi nhả bóng cho Akolo. Dù vậy, cầu thủ người CHDC Congo đã khống chế bước một lỗi khiến cơ hội tấn công của Nam Định trôi qua.
59' VÀO ! Selangor có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Lại là Quentin Cheng tung ra quả tạt khiến Lucas không thể phá bóng gọn gàng, bóng đến chân của Chrigor và cầu thủ người Brazil dễ dàng dứt điểm tung lưới Nam Định, ghi cú đúp cho đội chủ nhà.
63' Lusamba chuyền bóng cho Percy Tau. Cầu thủ người Nam Phi xử lý chạm một tốt nhưng sau đó lại dứt điểm rất thiếu chính xác.
68' Nam Định đang gặp khó khăn sau khi bị dẫn trước. Các pha phối hợp cuối cùng chưa có được sự chuẩn xác cần thiết.
71' Các cầu thủ Nam Định đang dồn bóng khá nhiều cho Percy Tau. Tuy nhiên, những tình huống xử lý then chốt của cầu thủ này chưa đem lại hiệu quả.
73' Nam Định có 3 sự thay đổi người. Văn Kiên, Tuấn Anh và Hoàng Anh được tung vào sân.
76' Với những sự thay đổi người mới nhất, CLB Nam Định đã xoay về sơ đồ 4 hậu vệ.
82' Selangor đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chờ đợi những pha phản công. Các cầu thủ Nam Định đang cho thấy sự sốt ruột nhưng cũng chưa thể tổ chức tấn công.
89' Hàng thủ Selangor mắc sai sót, bóng đến vị trí của Văn Đạt nhưng cầu thủ mới vào sân trong hiệp 2 đã dứt điểm thẳng lên trời.
Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!
90+4' Nam Định được hưởng quả phạt góc, Tuấn Anh bay người đánh đầu kỹ thuật nhưng thủ thành đội chủ nhà đã cản phá thành công.
Hết giờ !!! Nam Định thua Selangor 1-2.
