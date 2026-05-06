中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Nam Định thất bại ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á

Thứ Tư, 21:59, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Nam Định thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.

ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 1

Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Nam Định thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026. 

Đây là trận đấu mà Nam Định đã chơi tốt trong hiệp 1 và có bàn thắng của Văn Vĩ. Tuy nhiên, Selangor tận dụng tốt thời cơ để có 2 bàn thắng từ các pha tấn công biên với người lập công là Chrigor. 

Sau bàn thua thứ 2 ở hiệp 2, Nam Định không duy trì được nhịp thi đấu và chấp nhận thất bại 1-2. Đại diện V-League sẽ còn trận lượt về sau đây 1 tuần để nỗ lực tìm vé vào chung kết. 

01:30

Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Selangor vs Nam Định trong khuôn khổ bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026. 

01:31
 

 

01:31
01:33
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 2
HLV Vũ Hồng Việt trong buổi họp báo trước trận. 
01:34

CLB Nam Định đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch ở V-League. Do đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ dốc toàn lực cho hai mặt trận Cúp Quốc gia và Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, nơi mà họ đã lọt vào tới vòng bán kết.

ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 4

Ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2026, Nam Định sẽ đối đầu với Selangor, đội bóng mạnh của Malaysia. Lợi thế của đội bóng thành Nam là họ được đá trận lượt về trên sân nhà, nơi có sự cổ vũ đông đảo của khán giả.

Trước khi nghĩ tới trận bán kết lượt về, Nam Định cần phải giành kết quả thuận lợi trên đất Malaysia. Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Vũ Hồng Việt đã cho Xuân Son nghỉ đá vòng 21 V-League 2025/2026.

Việc được nghỉ thi đấu cuối tuần qua sẽ giúp chân sút đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Cúp C1 Đông Nam Á có được thể lực sung mãn nhất khi bước vào quyết đấu với Selangor.

Selangor hiện đang xếp thứ 2 tại giải vô địch quốc gia Malaysia sau Johor DT và khó có cơ hội vô địch. Do vậy, thầy trò HLV Kim Pan Gon cũng sẽ dồn hết sức mình ở sân chơi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan Gon, Selangor thi đấu đoàn kết, kỷ luật, khiến các đối thủ phải e ngại. Tính ra, đội bóng Malaysia chỉ thua duy nhất 1 trận trong tổng số 18 trận dưới triều đại của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Selangor đã thắng thuyết phục CAHN ở đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026. Do đó, đội bóng này sẽ là thử thách đáng gờm với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt ở màn so tài lần này.

Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt đang sở hữu chân sút Xuân Son, người có thể tỏa sáng khi đội bóng cần. Nếu như Xuân Son ghi bàn và CLB Nam Định hạn chế tối đa sai lầm ở khâu phòng ngự, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể giành kết quả thuận lợi trước khi tái đấu tại Thiên Trường.

18:32
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 6
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 8
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 10
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 12
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 14
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 16
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 18
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 19
Hình ảnh trước trận đấu. (Nguồn: CLB Nam Định). 
18:49
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 20
Đội hình xuất phát của Selangor. (Ảnh: Selangor FC). 
19:26
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 21
Đội hình xuất phát của CLB Nam Định 
19:27
20:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Selangor giao bóng trước. 

20:03

3' Trong những phút đầu tiên, Selangor đang nỗ lực dồn ép. Các cầu thủ Nam Định đang lùi sâu đội hình để phòng ngự. 

20:06

6' Walber Motta dâng cao và tung ra cú đá khiến thủ môn đội chủ nhà vất vả cản phá. 

20:12

11' Akolo liên tiếp có những tình huống uy hiếp hàng thủ Selangor rồi dứt điểm khiến thủ môn đội chủ nhà phải vất vả cản phá. 

20:15

15' Nam Định đang có những phút thi đấu rất tốt. Liên tiếp những cơ hội dứt điểm đã được đại diện V-League thực hiện. 

20:21

20' Boumous đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang cho Faisal Halim. Số 7 của Selangor dứt điểm quyết đoán nhưng may cho Nam Định là bóng đi đến đúng vị trí của thủ môn Caique. 

20:22
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 23
20:26

26' Xuân Son ham bóng khi nỗ lực băng vào dứt điểm nhưng anh đã phạm lỗi với thủ môn của Selangor và phải nhận thẻ vàng. 

20:30

29' Percy Tau đi bóng bên cánh phải trước khi di chuyển vào trong để dứt điểm, bóng tìm đến cột dọc khung thành của Selangor. 

20:35

34' Walber Motta ném biên mạnh, mở ra cơ hội cho Caio Cesar dứt điểm nhưng cầu thủ này đã không thể tung ra cú sút ở khoảnh khắc quyết định. 

20:36
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 25
20:39

37' VÀO ! Đang có thế trận tốt, Nam Định lại phải nhận bàn thua. Hàng thủ Nam Định không có được tình huống tổ chức phòng ngự tốt và để Quentin Cheng băng xuống căng ngang vào trong cho Chrigor dứt điểm tung lưới thủ môn Caique. 

20:45

44' Xuân Son chạm bóng tinh tế, mở ra cơ hội cho Tau băng lên phản công nhưng tiền vệ Noor Al Rawabdeh của Selangor đã kịp thời can thiệp. 

20:47

45' VÀO OOOO!!! Percy Tau di bóng lắt léo rồi tung ra đường căng ngang, tạo thời cơ để Văn Vĩ băng vào dứt điểm bồi tung lưới Selangor. Tỷ số là 1-1. 

20:48

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. 

20:49
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 27
21:09

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

21:12

52' Cầu thủ chủ nhà tung ra cú đá về góc hẹp nhưng thủ môn Caique của Nam Định đã kịp thời đổ người cứu thua. 

21:17

57' Percy Tau khống chế rồi nhả bóng cho Akolo. Dù vậy, cầu thủ người CHDC Congo đã khống chế bước một lỗi khiến cơ hội tấn công của Nam Định trôi qua. 

21:19
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 29
21:20

59' VÀO ! Selangor có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Lại là Quentin Cheng tung ra quả tạt khiến Lucas không thể phá bóng gọn gàng, bóng đến chân của Chrigor và cầu thủ người Brazil dễ dàng dứt điểm tung lưới Nam Định, ghi cú đúp cho đội chủ nhà. 

21:24

63' Lusamba chuyền bóng cho Percy Tau. Cầu thủ người Nam Phi xử lý chạm một tốt nhưng sau đó lại dứt điểm rất thiếu chính xác. 

21:29

68' Nam Định đang gặp khó khăn sau khi bị dẫn trước. Các pha phối hợp cuối cùng chưa có được sự chuẩn xác cần thiết. 

21:30
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 31
21:31

71' Các cầu thủ Nam Định đang dồn bóng khá nhiều cho Percy Tau. Tuy nhiên, những tình huống xử lý then chốt của cầu thủ này chưa đem lại hiệu quả. 

21:33

73' Nam Định có 3 sự thay đổi người. Văn Kiên, Tuấn Anh và Hoàng Anh được tung vào sân. 

21:36

76' Với những sự thay đổi người mới nhất, CLB Nam Định đã xoay về sơ đồ 4 hậu vệ.

21:36
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 33
21:42

82' Selangor đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chờ đợi những pha phản công. Các cầu thủ Nam Định đang cho thấy sự sốt ruột nhưng cũng chưa thể tổ chức tấn công. 

21:49

89' Hàng thủ Selangor mắc sai sót, bóng đến vị trí của Văn Đạt nhưng cầu thủ mới vào sân trong hiệp 2 đã dứt điểm thẳng lên trời. 

21:50

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!

21:53

90+4' Nam Định được hưởng quả phạt góc, Tuấn Anh bay người đánh đầu kỹ thuật nhưng thủ thành đội chủ nhà đã cản phá thành công. 

21:55

Hết giờ !!! Nam Định thua Selangor 1-2. 

21:55
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 35
ket qua bong da hom nay 6 5 nam Dinh that bai o ban ket luot di cup c1 Dong nam A hinh anh 36
Trần Tiến/VOV.VN
Tag: Nam Định
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CLB Nam Định “lên đạn”, HLV Vũ Hồng Việt khai hỏa trước bán kết Cúp C1 Đông Nam Á
CLB Nam Định “lên đạn”, HLV Vũ Hồng Việt khai hỏa trước bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - CLB Nam Định bước vào trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với sự tự tin cao độ khi HLV Vũ Hồng Việt khẳng định sẵn sàng chơi tấn công để giành lợi thế trước Selangor FC ở lượt đi.

CLB Nam Định “lên đạn”, HLV Vũ Hồng Việt khai hỏa trước bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

CLB Nam Định “lên đạn”, HLV Vũ Hồng Việt khai hỏa trước bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - CLB Nam Định bước vào trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với sự tự tin cao độ khi HLV Vũ Hồng Việt khẳng định sẵn sàng chơi tấn công để giành lợi thế trước Selangor FC ở lượt đi.

Tin bóng đá 4-5: Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á
Tin bóng đá 4-5: Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 4-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á; Xác định 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League; Sao MU lột xác ngoạn mục sau ngày Amorim rời Old Trafford…

Tin bóng đá 4-5: Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

Tin bóng đá 4-5: Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 4-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á; Xác định 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League; Sao MU lột xác ngoạn mục sau ngày Amorim rời Old Trafford…

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á: Thử thách cho CLB Nam Định
Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á: Thử thách cho CLB Nam Định

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 lượt đi, thử thách cho đại diện bóng đá Việt Nam là Nam Định.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á: Thử thách cho CLB Nam Định

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á: Thử thách cho CLB Nam Định

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 lượt đi, thử thách cho đại diện bóng đá Việt Nam là Nam Định.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế