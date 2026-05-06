Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Arsenal thắng Atletico, vào chung kết Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Arsenal thắng Atletico 1-0 ở trận bán kết lượt về và giành quyền vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 với tổng tỷ số 2-1.
Trận lượt về trên sân Emirates diễn ra với ưu thế của Arsenal. Đại diện Ngoại hạng Anh thi đấu lấn lướt và khiến hàng thủ đội khách phải hoạt động vất vả.
Phút 45, Gyokeres bứt tốc vào vòng cấm Atletico tạo nên tình huống hỗn loạn. Tiền đạo người Thụy Điển bấm bóng vào trong cho Trossard dứt điểm. Cú đá của tiền đạo người Bỉ bị Oblak cản phá nhưng Saka đã có mặt kịp thời để dứt điểm vào lưới trống.
Sang hiệp 2, Atletico có những sự điều chỉnh nhân sự ở hàng công nhưng sự chênh lệch trình độ giữa đội hình chính và đội hình dự bị khiến đội khách không thể gỡ hòa.
Arsenal thắng chung cuộc 2-1 và giành quyền vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Arsenal vs Atletico Madrid trong khuôn khổ bán kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026.
Arsenal đang trải qua mùa giải ở đấu trường châu Âu ấn tượng khi vẫn chưa để thua trận nào. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Pháo thủ sẽ thiết lập kỷ lục 14 trận bất bại.
Phong độ gần đây cũng ủng hộ Arsenal khi thầy trò HLV Arteta vừa dễ dàng đánh bại Fulham 3-0 tại Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal duy trì ngôi đầu mà còn tạo đà tâm lý cực tốt trước trận bán kết lượt về.
Sự hiệu quả trong lối chơi là điểm nhấn lớn nhất của Arsenal mùa này. Arsenal không còn phụ thuộc vào một cá nhân mà vận hành như một tập thể gắn kết, nơi mọi vị trí đều có thể tạo ra khác biệt.
Thống kê cũng đứng về phía Pháo thủ khi chỉ thua 1 trong 15 trận sân nhà gần nhất trước các đại diện Tây Ban Nha. Đáng chú ý, chính Atletico từng thua đậm 0-4 trước Arsenal ở vòng bảng Cúp C1 mùa này.
Ở góc độ lực lượng, Bukayo Saka vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công sau màn trình diễn chói sáng cuối tuần qua. Trong khi đó, Martin Odegaard và Kai Havertz đang chạy đua thể lực để kịp góp mặt.
Tuy nhiên, Arsenal cũng có những tổn thất khi Jurrien Timber và Mikel Merino chắc chắn vắng mặt. Dù vậy, chiều sâu đội hình đủ giúp Arteta có những phương án thay thế hợp lý.
Bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid bước vào trận lượt về với nhiều áp lực hơn. Một mùa giải trắng tay đang hiện hữu nếu đội bóng thành Madrid không thể tạo nên khác biệt tại London.
Thất bại ở Cúp Nhà Vua và gần như hết cơ hội đua vô địch La Liga khiến Cúp C1 châu Âu trở thành mục tiêu tối thượng. Chính vì vậy, Atletico chắc chắn sẽ dồn toàn lực cho trận đấu này.
Phong độ của đội bóng Tây Ban Nha đã có dấu hiệu khởi sắc khi có thắng lợi 2-0 trước Valencia dù sử dụng đội hình dự bị. Điều này cho thấy chiều sâu lực lượng của Atletico vẫn đủ sức tạo nên bất ngờ.
Trên hàng công, Julian Alvarez tiếp tục là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền đạo người Argentina vừa thiết lập cột mốc ghi 25 bàn tại Cúp C1 châu Âu chỉ sau 41 trận, nhanh hơn cả Lionel Messi.
Bên cạnh đó, những nhân tố như Antoine Griezmann hay Marcos Llorente vẫn là điểm tựa về kinh nghiệm. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Atletico lại nằm ở hàng thủ khi họ thường xuyên để thủng lưới trên sân khách.
Thống kê cho thấy Atletico đã để lọt lưới ít nhất 2 bàn trong 7/10 trận sân khách gần nhất. Đây là điểm yếu mà Arsenal hoàn toàn có thể khai thác với hàng công đang đạt phong độ cao.
Dẫu vậy, lịch sử vẫn mang đến hy vọng cho Atletico. Đại diện Tây Ban Nha từng vượt qua 6/10 cặp đấu loại trực tiếp châu Âu sau khi hòa lượt đi trên sân nhà và cũng từng đánh bại chính Arsenal ở bán kết Cúp C2 châu Âu 2017/2018.
1' Trận đấu bắt đầu !!!! Atletico giao bóng trước.
4' Tốc độ trận đấu trong những phút đầu chưa quá cao. Đôi bên vẫn đang thận trọng khi tỷ số trận lượt đi là 1-1.
7' Arsenal đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Đội chủ nhà vừa đưa được bóng vào vòng cấm Atletico Madrid nhưng thủ môn Oblak của đội khách đã ôm gọn trái bóng.
9' Arsenal có pha tấn công thần tốc. Chỉ sau 3 đường chuyền từ sân nhà, Calafiori đã tung ra cú sút từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.
16' Gyokeres bứt tốc mạnh mẽ bên cánh trái khiến hậu vệ của Atletico phải vất vả cản phá.
19' Arsenal có pha uy hiếp hàng thủ Atletico với pha căng ngang của Saka, bóng bật ra đến đúng vị trí của Gabriel. Trung vệ này sút xa từ khoảng cách gần 30m, bóng đi chệch khung thành đội khách.
24' Rice bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong với rất nhiều cầu thủ Arsenal nỗ lực tiếp cận. Tuy vậy, Marcos Llorente của đội khách đã kịp lùi về can thiệp.
30' Atletico có pha phản công chớp nhoáng, Marcos Llorente có bóng trong vòng cấm Arsenal và tung ra cú đá rất căng nhưng một hậu vệ Arsenal đã lăn xả cản phá. Tuy nhiên, sau khi hết tình huống, trọng tài đã xác định Llorente việt vị.
36' Arsenal đang có những phút giây dồn ép đội khách và liên tục tung ra những cú đá từ xa nhưng không thể vượt qua được hàng thủ đội khách.
42' Ben White, Eze và Saka phối hợp tam giác tạo nên pha bóng đẹp mắt nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, Ruggeri bên phía Atletico đã ngăn chặn thành công.
45' VÀO OOO!!! Gyokeres bứt tốc vào vòng cấm Atletico tạo nên tình huống hỗn loạn. Tiền đạo người Thụy Điển bấm bóng vào trong cho Trossard dứt điểm. Cú đá của tiền đạo người Bỉ bị Oblak cản phá nhưng Saka đã có mặt kịp thời để dứt điểm vào lưới trống.
Hiệp 1 kết thúc sau 1 phút bù giờ !!!!
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
51' Cầu thủ Arsenal mắc sai lầm trong khâu phòng ngự. Saliba đánh đầu về quá non, tạo cơ hội cho Simeone băng lên tiếp cận khung thành của David Raya. May mắn cho đội chủ nhà là Gabriel đã lùi về kịp thời để giải nguy.
56' Atletico tổ chức tấn công, Griezmann sút bóng mạnh nhưng thủ môn Raya đã chơi tập trung để cản phá. Ở tình huống bóng tiếp theo, Pubill đã phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà.
61' Atletico đã có những sự điều chỉnh nhân sự ở hàng công. HLV Simeone đang quyết tâm cùng các học trò tìm bàn gỡ hòa.
66' Arsenal phản công tốc độ. Hincapie tạt bóng chuẩn mực từ cánh trái cho Gyokeres băng vào đệm bóng nhưng trái bóng lại đi vọt xà ngang khung thành Atletico.
72' Madueke nỗ lực qua người bên cánh phải trước khi tạt bóng vào trong ở tư thế không thuận lợi, bóng đi ra hết đường biên ngang.
76' Gyokeres đi bóng quyết tâm rồi tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi rất thiếu chính xác.
82' Gyokeres dốc bóng thẳng hướng vào khu vực sát vòng cấm Atletico khiến Pubill của đội khách phải kéo ngã. Cầu thủ của đội khách phải nhận thẻ vàng.
Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!
Hết giờ !!! Arsenal thắng Atletico 1-0.
