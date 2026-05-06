Kết quả bóng đá hôm nay 6/5: Arsenal thắng Atletico, vào chung kết Cúp C1 châu Âu

14:13

Arsenal đang trải qua mùa giải ở đấu trường châu Âu ấn tượng khi vẫn chưa để thua trận nào. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Pháo thủ sẽ thiết lập kỷ lục 14 trận bất bại.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ Arsenal khi thầy trò HLV Arteta vừa dễ dàng đánh bại Fulham 3-0 tại Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal duy trì ngôi đầu mà còn tạo đà tâm lý cực tốt trước trận bán kết lượt về.

Sự hiệu quả trong lối chơi là điểm nhấn lớn nhất của Arsenal mùa này. Arsenal không còn phụ thuộc vào một cá nhân mà vận hành như một tập thể gắn kết, nơi mọi vị trí đều có thể tạo ra khác biệt.

Thống kê cũng đứng về phía Pháo thủ khi chỉ thua 1 trong 15 trận sân nhà gần nhất trước các đại diện Tây Ban Nha. Đáng chú ý, chính Atletico từng thua đậm 0-4 trước Arsenal ở vòng bảng Cúp C1 mùa này.

Ở góc độ lực lượng, Bukayo Saka vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công sau màn trình diễn chói sáng cuối tuần qua. Trong khi đó, Martin Odegaard và Kai Havertz đang chạy đua thể lực để kịp góp mặt.

Tuy nhiên, Arsenal cũng có những tổn thất khi Jurrien Timber và Mikel Merino chắc chắn vắng mặt. Dù vậy, chiều sâu đội hình đủ giúp Arteta có những phương án thay thế hợp lý.

Bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid bước vào trận lượt về với nhiều áp lực hơn. Một mùa giải trắng tay đang hiện hữu nếu đội bóng thành Madrid không thể tạo nên khác biệt tại London.

Thất bại ở Cúp Nhà Vua và gần như hết cơ hội đua vô địch La Liga khiến Cúp C1 châu Âu trở thành mục tiêu tối thượng. Chính vì vậy, Atletico chắc chắn sẽ dồn toàn lực cho trận đấu này.

Phong độ của đội bóng Tây Ban Nha đã có dấu hiệu khởi sắc khi có thắng lợi 2-0 trước Valencia dù sử dụng đội hình dự bị. Điều này cho thấy chiều sâu lực lượng của Atletico vẫn đủ sức tạo nên bất ngờ.

Trên hàng công, Julian Alvarez tiếp tục là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền đạo người Argentina vừa thiết lập cột mốc ghi 25 bàn tại Cúp C1 châu Âu chỉ sau 41 trận, nhanh hơn cả Lionel Messi.

Bên cạnh đó, những nhân tố như Antoine Griezmann hay Marcos Llorente vẫn là điểm tựa về kinh nghiệm. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Atletico lại nằm ở hàng thủ khi họ thường xuyên để thủng lưới trên sân khách.

Thống kê cho thấy Atletico đã để lọt lưới ít nhất 2 bàn trong 7/10 trận sân khách gần nhất. Đây là điểm yếu mà Arsenal hoàn toàn có thể khai thác với hàng công đang đạt phong độ cao.

Dẫu vậy, lịch sử vẫn mang đến hy vọng cho Atletico. Đại diện Tây Ban Nha từng vượt qua 6/10 cặp đấu loại trực tiếp châu Âu sau khi hòa lượt đi trên sân nhà và cũng từng đánh bại chính Arsenal ở bán kết Cúp C2 châu Âu 2017/2018.