Kết quả bóng đá hôm nay 6/9: Ronaldo chịu nỗi buồn thua trận

Kết quả bóng đá hôm nay 6/9: Ronaldo đã không thể có được bàn thắng còn Al Nassr thất thủ 1-2 trước Al Ittihad ở giải VĐQG Saudi Arabia diễn ra rạng sáng nay.

Ảnh: Reuters.

Đây là trận đấu mà Al Nassr đã bị Al Ittihad áp đảo ngay từ đầu. Phút thứ 4, thủ môn Al-Aqiri và cột dọc cứu Al Nassr khỏi cú dứt điểm của Aouar nhưng Ilenikhena đã đánh đầu bồi đưa chủ nhà dẫn bàn.

Hàng thủ Al Nassr tiếp tục lủng củng, phút 22 họ bắt việt vị hỏng và Ilenikhena đã thoát xuống đón quả lật bóng của đồng đội trước khi song phi ghi cú đúp.

Trong khi đó Ronaldo gần như không thể vượt qua được sự truy cản của các hậu vệ chủ nhà. Ở trong một khoảnh khắc hiếm hoi CR7 bứt ra được, anh đã có pha chuyền bóng tốt để tạo nên tiền đề cho bàn thắng của Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha bấm bóng cho Joao Felix thoát xuống. Felix bỏ lỡ ph đối mặt nhưng đã có Angelo tiếp ứng sút bồi rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn gỡ khiến các cầu thủ Al Nassr chơi tích cực hơn và họ đã tạo ra thế hãm thành liên tục ở hiệp 2. Nhưng thủ môn Rajkovic của Al Ittihad quá hay, anh cản phá một pha thoát xuống sút rất căng của Ronaldo ở phút 57, 4 phút sau anh kịp giơ tay ra đẩy cú đánh đầu cận thành của Angelo.

Chung cuộc, Al Nassr đành chấp nhận thất bại 1-2 trước Al Ittihad. Đây là trận thua đầu tiên của Ronaldo và các đồng đội ở mùa giải mới.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 6/9, đội bóng lớn là Bayern đã để lại nỗi thất vọng lớn khi để Schalke 04 cầm hòa 0-0 tại vòng 2 của Bundesliga 2026/2027.