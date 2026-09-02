Chuyển nhượng V-League hôm nay 2/9: “Ronaldo xứ Nghệ” trở lại Hà Tĩnh

Chuyển nhượng V-League hôm nay 2/9 được người hâm mộ quan tâm khi Trần Phi Sơn trở lại Hà Tĩnh thi đấu trong mùa giải 2026/27. Đây là bản hợp đồng được đánh giá phù hợp với cả hai bên khi Phi Sơn từng thi đấu thành công trong màu áo Hà Tĩnh.

Phi Sơn trở lại Hà Tĩnh (Ảnh: Hà Tĩnh)

Mùa trước, Phi Sơn khoác áo Đồng Nai nhưng không được ra sân quá nhiều với chỉ 1 bàn thắng trong 6 trận ra sân ở mọi đấu trường. Mùa này với việc lên chơi ở V-League, Đồng Nai đã bổ sung lực lượng mạnh mẽ, đặc biệt ở hàng công với hàng loạt ngoại binh nên Phi Sơn khó cạnh tranh vị trí.

Trước đó, Phi Sơn từng thi đấu trong màu áo Hà Tĩnh trong quãng thời gian từ mùa giải 2021 đến 2025. Đây được đánh giá là quãng thời gian thành công của Phi Sơn khi góp công giúp Hà Tĩnh trở thành một trong những đội bóng có cá tính riêng tại V-League.

Trưởng thành từ SLNA, Phi Sơn được mệnh danh là “Ronaldo xứ Nghệ” nhờ lối chơi giàu kỹ thuật, lắt léo và có khả năng gây đột biến cao. Sau đó, Phi Sơn lần lượt khoác áo TP.HCM (nay là CA TP.HCM), Hà Tĩnh và Đồng Nai.

Phi Sơn cùng các đồng đội sẽ có sự chuẩn bị cho mùa giải mới với trận đầu tiên gặp CAHN trên sân khách. Trận đấu giữa CAHN vs Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 5/9, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.