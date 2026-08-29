Kết quả bóng đá hôm nay 29/8: Ronaldo lập công giúp Al Nassr giành chiến thắng
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 29/8 nhận được sự chú ý khi Ronaldo lập công trong trận thắng của Al Nassr.
Kết quả bóng đá hôm nay 29/8 được người hâm mộ quan tâm với những trận đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Man City có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi Haaland đã có bàn thắng đầu tiên tại ngoại hạng Anh mùa này, cùng màn trình diễn chói sáng của Cherki.
Tại Bundesliga, Bayern Munich có chiến thắng thứ hai liên tiếp để củng cố vị trí nhất bảng. Dù bị đối phương gỡ hoà vào đầu hiệp hai, Bayern Munich vẫn giành chiến thắng với tỉ số 5-1 khi ghi liên tiếp bốn bàn trong hiệp hai.
PSG sau trận hoà bất ngờ trong trận mở màn mùa giải tiếp tục có thêm một trận đấu khó khăn. Lille có bàn mở tỉ số ngay trong hiệp một rồi tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 84. Tuy nhiên trong thời gian bù giờ, Vitinha và Marquinhos ghi bàn giúp PSG có được trận hoà với tỉ số 2-2.
Tại giải VĐQG Saudi Arabia, Ronaldo toả sáng để giúp Al Nassr giành chiến thắng. Dù bị dẫn trước nhưng Al Nassr sau đó lội ngược dòng với hai bàn thắng của Samu Costa và Ronaldo.
Kết quả bóng đá ngày 29/8:
Ngoại hạng Anh
Crystal Palace 1-4 Man City
Serie A
AC Milan 2-0 Venezia
La Liga
Racing Santander 3-2 Elche
Bundesliga
Bayern Munich 5-1 Stuttgart
Ligue 1
Lille 2-2 PSG
Saudi Pro League
Riyadh 1-0 Neom
Al Fayha 3-2 Abha
Al Khaleej 1-5 Al Hilal
Al Nassr 2-1 Al Taawoun