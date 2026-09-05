Kết quả bóng rổ hôm nay 5/9: Hanoi Buffaloes thắng thuyết phục ở play-off VBA

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Ho Chi Minh City Wings tạo bất ngờ nhưng không đủ để chiến thắng

Trận đầu tiên của vòng loại play-off VBA 2026, Hanoi Buffaloes có lợi thế kép trước đối thủ Ho Chi Minh City Wings. Theo đó, nhà đương kim vô địch vừa được thi đấu trên sân nhà, vừa có được lực lượng vượt trội so với tập thể đến từ TP.HCM. Sau đường đua dài ở mùa giải chính, đại diện Hà Nội vẫn giữ nguyên các trụ cột. Chiều ngược lại, vì chấn thương, tập thể TP.HCM không có sự phục vụ của 2 cầu thủ đánh chính Khoa Trần và Tsenguun Munkh-Ochir cùng dự bị trẻ Đinh Quang Dương. Thành tích đối đầu ở mùa giải chính cũng nghiêng về đội chủ nhà với tỷ số 4-0.

Ảnh: VBA.

Ở đội hình xuất phát, chủ nhà đại diện Hà Nội sử dụng Đặng Thái Hưng và Nguyễn Huy Hoàng cùng 3 ngoại binh, trong đó có ngôi sao số một AJ Bramah. Bên kia chiến tuyến, “Anh hai Đại bàng” ra quân với những tên tuổi giàu sức trẻ. Cụ thể, bộ ba Lê Quang – Nguyễn Tuấn Anh – Nicholas Minh-Anh Courtney sẽ sát cánh cùng hai đàn anh giàu kinh nghiệm Dakota Zinser và Dư Minh An.

Hiệp 1, chủ nhà tạo thế trận nhỉnh hơn với mũi nhọn AJ Bramah. Bên kia chiến tuyến, dẫu bị lấn lướt, thầy trò HLV Lê Trần Minh Nghĩa siết chặt nhịp độ, không để nhà đương kim vô địch áp đặt thế trận vũ bão. Với lối chơi đồng đội và sự tỏa sáng từ Nicholas Minh-Anh Courtney cùng Lê Quang, “Anh hai Đại bàng” bám sát 20-23.

Hiệp 2, những phút đầu, Dakota Zinser bung sức đưa đội khách vươn lên dẫn ngược 35-27. Chiều ngược lại, AJ Bramah nhanh chóng có lời đáp trả khi thoát khỏi áp lực kèm chặt và giải tỏa tâm lý bằng hai pha úp rổ dũng mãnh. Hưởng ứng đà hưng phấn từ mũi tiên phong số một, các cầu thủ áo đen vùng lên giành lại thế dẫn trước 39-38.

Hiệp 3, chủ nhà đẩy cao nhịp độ tìm cách phá vỡ thế cân bằng. Chiều ngược lại, đội khách vẫn bám sát với nỗ lực phòng ngự và tổ chức phản công sắc bén. Thi đấu đoàn kết và có được sự bước lên từ lực lượng trẻ như Lê Quang, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Quang Duy, “Anh hai Đại bàng” tiếp tục bám sát 61-64.

Ảnh: VBA.

Hiệp cuối, chỉ sau vài phút đầu, đội khách bất ngờ thiệt quân khi Dư Minh An rời sân vì chấn thương. Tận dụng thời cơ đối thủ tạm vắng một cầu thủ điều bóng chính cũng như giảm sút thể lực, Đinh Tiến Công mở ra đợt bứt tốc của “Trâu Thủ đô” bằng một pha ném xa mãn nhãn. Với sự lập công thay phiên từ các các trụ cột dồi dào thể lực, “Trâu Thủ đô” ấn định chiến thắng thuyết phục 93-76.

Trận bán kết đầu tiên, dù không thiết lập được thế trận thuận lợi, Hanoi Buffaloes vẫn về đích với chiến thắng nhờ lực lượng hùng hậu và thiện chiến. Bên kia chiến tuyến, bất chấp việc thiếu quân, Ho Chi Minh City Wings cống hiến trận đấu đáng nể. Theo đó, thầy trò HLV Lê Trần Minh Nghĩa đôi công sòng phẳng với nhà đương kim vô địch ở phần lớn thời gian, thậm chí có lúc vươn lên. Bên cạnh sự ổn định của Dakota Zinser với 20 điểm, người hâm mộ “Anh hai Đại bàng” còn chứng kiến nỗ lực sáng giá từ tiền phong trẻ Lê Quang với 24 điểm.