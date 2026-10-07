Kết quả bóng đá hôm nay 7/10: CLB TP.HCM chia điểm với đại diện Thái Lan
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 7/10: CLB TP.HCM chia điểm với đại diện Thái Lan - Ratchaburi với tỷ số 1-1 ở trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á.
Kết quả bóng đá hôm nay 7/10: CLB TP.HCM chia điểm đại diện với Thái Lan - Ratchaburi với tỷ số 1-1 ở trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á.
Đại diện V-League có trận đấu khá tốt và mở tỷ số đầu hiệp 2. Aldaír Ferreira áp sát khiến hậu vệ Ratchaburi phá bóng không tốt, bóng đến chân Mạnh Đức Olaha và cầu thủ nhập tịch bên phía CLB CA TP.HCM tung ra pha cứa lòng mẫu mực bằng chân trái, ghi bàn mở tỷ số cho đại diện Việt Nam.
Tuy nhiên đến phút bù giờ, đội bóng V-League đã không thể bảo toàn chiến thắng. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Ratchaburi tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm CLB CA TP.HCM và Allardice có mặt đúng lúc để đánh đầu gỡ hòa cho đội chủ nhà, ấn định tỷ số 1-1 của trận đấu.